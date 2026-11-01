Soziale Medien für Kinder gesperrt: Neues Gesetz in der Türkei in Kraft

In der Türkei wurde ein bedeutender Schritt für die Sicherheit und Bildung von Kindern unternommen — ein offizielles Verbot der Nutzung sozialer Medien für Kinder unter 15 Jahren ist in Kraft getreten. Die türkische Ministerin für Familie und soziale Dienste Mahinur Göktaş gab bekannt, dass Personen unter 15 Jahren künftig keine neuen Profile in sozialen Netzwerken mehr erstellen können und bestehende Konten schrittweise geschlossen werden.

Der Prozess zur Altersüberprüfung bestehender Nutzer und zur Anpassung dauert bis zum 31. März 2027 an. Während dieser Übergangszeit werden die Betreiber sozialer Medien die Konten von Nutzern unter 15 Jahren vollständig einfrieren und deren Aktivitäten einstellen.

Kontrolle über e-Devlet: Welche Altersbeschränkungen gelten?

Für den Zugang zu sozialen Netzwerken müssen Nutzer ihre Identität über das staatliche Dienstleistungsportal verifizieren — e-Devlet Über das Portal wird ein digitaler Token ausgestellt, der Informationen über das Alter des Bürgers enthält:

Unter 15 Jahren: Die Nutzung sozialer Medien ist vollständig untersagt;

Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren: Der Zugang zum Netzwerk ist gestattet, jedoch mit strengen Einschränkungen: Nachrichten sind nur mit Seiten aus der 'Freundesliste' möglich; Direkte (Live-)Übertragungen sind strengstens verboten; Werbung und unangemessene Inhalte für 'Erwachsene' werden blockiert.



Personen, die unter Verstoß gegen das Gesetz gefälschte Profile für Jugendliche erstellen, sowie soziale Plattformen, die die Altersbeschränkungen nicht kontrollieren, müssen mit hohen Geldstrafen und Sanktionen rechnen.

Wie ist die Regelung für Touristen und Ausländer?

Der Sicherheitsexperte Mustafa Begyürdçü erklärte, dass ausländische Touristen, die die Türkei kurzzeitig besuchen, durch die Registrierung ihrer Passdaten auf einem speziellen Portal uneingeschränkten Zugang zu sozialen Medien erhalten können.

'Kinder sollen mehr lernen': Der Grund für die Einschränkungen

Der türkische Minister für Verkehr und Infrastruktur, Abdulkadir Uraloğlu, erklärte zur Einführung der Beschränkungen, dass es sich nicht um ein Verbot des gesamten Internets handele, sondern um die Erziehung der jungen Generation gehe:

'Es geht hier nicht darum, das gesamte Internet zu verbieten. Kinder müssen mehr lernen, Bücher lesen und sich auf das reale Leben konzentrieren, anstatt stundenlang in der virtuellen Welt zu verschwenden.'

Darüber hinaus kündigte der türkische Justizminister Yılmaz Tunç an, dass ein vollständiges Verbot anonymer (gefälschter) Profile in sozialen Medien durch weitere Gesetzesänderungen geplant ist.