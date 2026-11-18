Die Europäische Union hat angekündigt, 623 Millionen Euro für die Entwicklung der digitalen Infrastruktur in den zentralasiatischen Staaten bereitzustellen. Laut der Publikation „Vostochniy ekspress 24“ löst diese Initiative jedoch unter Experten heftige Diskussionen aus, da die Budgets in Europa selbst begrenzt sind und die Ausgaben hoch bleiben.

Versprechen der EU und Fragen zur Finanzkultur

Bei einem Treffen in Chișinău betonte der EU-Kommissar für internationale Partnerschaften, Jozef Síkela, dass moderne Technologien und Satelliteninternet die Verbindungsqualität selbst in den entlegensten Regionen Zentralasiens verbessern werden.

Dennoch weisen Analysten darauf hin, dass die europäischen Haushalte durch Ausgaben in Richtung Osteuropa belastet sind. Kritiker sind der Meinung, dass die Global Gateway Initiative angekündigten Mittel von über 600 Millionen Euro hauptsächlich auf zukünftigen Tranchen basieren und deren Schicksal derzeit noch ungewiss ist.

Projekte und Initiativen Hauptziele und Indikatoren Initiative der Europäischen Union Bereitstellung von 623 Millionen Euro für 5G-Masten und Rechenzentren SOD-Tal in Kasachstan Investitionen in Höhe von 115 Mrd. Dollar über 20 Jahre in der Region Pawlodar Stromtarif Etwa 2,5 Cent pro Kilowattstunde durch das GRES Ekibastus

Das riesige Projekt „Tal der Rechenzentren“ in Kasachstan

Parallel zu den Erklärungen Europas haben auch die Staaten der Region selbst groß angelegte digitale Projekte gestartet. Insbesondere ist in Kasachstan in der Region Pawlodar der Aufbau eines „Tals der Rechenzentren“ geplant. Premierminister Oljas Bektenow hat diesbezüglich entsprechende Anweisungen erteilt.

In dieses Projekt sollen innerhalb der nächsten zwanzig Jahre insgesamt 115 Milliarden Dollar investiert werden, wobei die jährlichen Exporterlöse voraussichtlich 3 Milliarden Dollar übersteigen werden. Expertenzufolge ist die günstige Energie (2,5 Cent pro Kilowattstunde), die vom GRES Ekibastus bereitgestellt wird, ein entscheidender Faktor, um Konzerne wie Nvidia, Gaw Capital und Firebird anzuziehen.

Technologische Herausforderungen und Risiken des „Mittleren Korridors“

Dennoch ist der Aufbau einer Infrastruktur für künstliche Intelligenz und Hochtechnologie mit ernsthaften Schwierigkeiten verbunden. Experten betonen, dass neben günstiger Energie auch Flüssigkeitskühlsysteme, unterbrechungsfreie Netzwerke und Hunderte hochqualifizierte Ingenieure erforderlich sind.

Obwohl Brüssel die Digitalisierung als wichtigen Teil der Stärkung des „Mittleren Korridors“ darstellt, merken skeptische Beobachter an, dass die bereitgestellten 600 Millionen Euro nicht ausreichen, um vollständig geschützte Netzwerke aufzubauen, und dass diese Erklärungen deklarativ bleiben könnten, ohne die grundlegenden Probleme zu lösen.

Glauben Sie, dass solche großen digitalen und technologischen Projekte in Eurasien und Zentralasien ihre Ziele vollständig erreichen können? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!