Auf der australischen Weihnachtsinsel haben Millionen roter Krabben ihre jährliche Wanderung begonnen. Nach starken saisonalen Regenfällen machten sich die Tiere aus den Wäldern auf den Weg zur Küste.

Laut ABC News wurde die Massenbewegung der roten Krabben auf der Insel am 14. und 15. November 2026 beobachtet. Etwa 100 Millionen Krabben wandern jedes Jahr aus dem Inselinneren zum Ozean, um sich zu paaren und Eier abzulegen.

Die Wanderung der roten Krabben beginnt normalerweise mit den ersten Regenfällen der Regenzeit. Dies fällt meist auf Oktober oder November, kann sich in manchen Jahren jedoch bis Dezember oder Januar verzögern. Zeitpunkt und Geschwindigkeit der Wanderung hängen nicht nur von den Niederschlägen, sondern auch von den Mondphasen ab.

Während der Wanderung werden einige Straßen auf der Insel vorübergehend gesperrt oder der Verkehr eingeschränkt, damit sich die Krabben sicher bewegen können. Zudem werden spezielle Brücken und Schutzbarrieren genutzt, um ihnen das Überqueren der Straßen zu erleichtern.

Nachdem sie die Küste erreicht haben, paaren sich die Krabben. Danach bleiben die Weibchen etwa zwei Wochen in feuchten Höhlen nahe der Küste, damit sich ihre Eier entwickeln können. Anschließend kehren sie zum Ufer zurück, um die Eier im Meer abzulegen.

Dieses Naturphänomen auf der Weihnachtsinsel zeichnet sich durch die jährliche Wanderung von Millionen von Tieren aus.