Die Union of European Football Associations (UEFA) hat offiziell die Zusammensetzung der Töpfe für die Nationalmannschaften vor der Auslosung der Qualifikationsrunde zur Europameisterschaft 2028 bestätigt. Wie die offizielle UEFA-Website mitteilt, werden insgesamt 54 Nationalmannschaften an der Qualifikation teilnehmen; die russische Nationalmannschaft ist auch diesmal nicht in der Liste enthalten.

Termine für die Auslosung und die Endrunde

Die offizielle Auslosung zur Bestimmung der Qualifikationsgruppen 6. Dezember findet statt. Zur Erinnerung: Die Endrunde der Euro 2028 vom 9. Juni bis zum 9. Juli 2028 Großbritannien und Irland ausgetragen.

Lostöpfe für die EM-Qualifikation 2028

Topf Anzahl der Teams Zusammensetzung der Nationalmannschaften Topf 1 12 England, Portugal, Frankreich, Deutschland, Spanien, Belgien, Niederlande, Dänemark, Griechenland, Italien, Norwegen, Kroatien Topf 2 12 Wales, Serbien, Türkei, Tschechien, Schweiz, Schweden, Österreich, Ungarn, Nordirland, Bosnien und Herzegowina, Slowenien, Irland Topf 3 12 Schottland, Kosovo, Ukraine, Polen, Israel, Rumänien, Georgien, Nordmazedonien, Montenegro, Albanien, Island, Slowakei Topf 4 12 Estland, Belarus, Zypern, Färöer, Finnland, Moldawien, Armenien, Bulgarien, Luxemburg, Kasachstan, Lettland, San Marino Topf 5 6 Malta, Aserbaidschan, Litauen, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein

Top-Nationen in einem Topf, Kasachstan und Aserbaidschan in den unteren Töpfen

In Topf 1 befinden sich neben den europäischen Schwergewichten Spanien, Frankreich, Deutschland, England, Portugal und Italien auch Norwegen und Griechenland. Von den Vertretern der GUS und der Region wurden die Ukraine und Georgien in Topf 3, Kasachstan und Belarus in Topf 4 sowie Aserbaidschan in Topf 5 eingeteilt.

⚽️ Welche Gruppenkonstellation aus den Töpfen könnte Ihrer Meinung nach bei der Auslosung am 6. Dezember zur härtesten „Todesgruppe“ werden?

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