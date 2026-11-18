Töpfe für die Auslosung der EM-Qualifikation 2028 bekannt gegeben
Die Union of European Football Associations (UEFA) hat offiziell die Zusammensetzung der Töpfe für die Nationalmannschaften vor der Auslosung der Qualifikationsrunde zur Europameisterschaft 2028 bestätigt. Wie die offizielle UEFA-Website mitteilt, werden insgesamt 54 Nationalmannschaften an der Qualifikation teilnehmen; die russische Nationalmannschaft ist auch diesmal nicht in der Liste enthalten.
Termine für die Auslosung und die Endrunde
Die offizielle Auslosung zur Bestimmung der Qualifikationsgruppen 6. Dezember findet statt. Zur Erinnerung: Die Endrunde der Euro 2028 vom 9. Juni bis zum 9. Juli 2028 Großbritannien und Irland ausgetragen.
Lostöpfe für die EM-Qualifikation 2028
Topf
Anzahl der Teams
Zusammensetzung der Nationalmannschaften
Topf 1
12
England, Portugal, Frankreich, Deutschland, Spanien, Belgien, Niederlande, Dänemark, Griechenland, Italien, Norwegen, Kroatien
Topf 2
12
Wales, Serbien, Türkei, Tschechien, Schweiz, Schweden, Österreich, Ungarn, Nordirland, Bosnien und Herzegowina, Slowenien, Irland
Topf 3
12
Schottland, Kosovo, Ukraine, Polen, Israel, Rumänien, Georgien, Nordmazedonien, Montenegro, Albanien, Island, Slowakei
Topf 4
12
Estland, Belarus, Zypern, Färöer, Finnland, Moldawien, Armenien, Bulgarien, Luxemburg, Kasachstan, Lettland, San Marino
Topf 5
6
Malta, Aserbaidschan, Litauen, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein
Top-Nationen in einem Topf, Kasachstan und Aserbaidschan in den unteren Töpfen
In Topf 1 befinden sich neben den europäischen Schwergewichten Spanien, Frankreich, Deutschland, England, Portugal und Italien auch Norwegen und Griechenland. Von den Vertretern der GUS und der Region wurden die Ukraine und Georgien in Topf 3, Kasachstan und Belarus in Topf 4 sowie Aserbaidschan in Topf 5 eingeteilt.
⚽️ Welche Gruppenkonstellation aus den Töpfen könnte Ihrer Meinung nach bei der Auslosung am 6. Dezember zur härtesten „Todesgruppe“ werden?
Hinterlassen Sie Ihre Prognosen und Meinungen in den Kommentaren und teilen Sie die Zusammensetzung der EM-Qualifikationstöpfe 2028 mit anderen Fußballfans!
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