Der ehemalige UFC-Champion Ilia Topuria gab bekannt, dass sein Hauptziel im Oktagon ein Rückkampf gegen den amtierenden Champion Justin Gaethje ist. Sollte dieser Kampf jedoch nicht zustande kommen, sieht er den britischen Kämpfer Paddy Pimblett als Ersatzoption.

„Scharukjan und alle anderen wollen gegen mich kämpfen“

The Independent berichtet, dass Topuria seine Haltung zum bevorstehenden Duell mit dem Champion und zu seinen Konkurrenten in der Division offen dargelegt hat:

„Mein Ziel ist definitiv die Revanche gegen Justin Gaethje. Ich weiß nicht, wie und wann das passieren wird, aber das ist mein Ziel. Wenn es aus irgendeinem Grund nicht möglich sein sollte, den Kampf gegen Justin zu organisieren, würde ich gerne gegen Paddy Pimblett antreten. Dieser Kampf ist für mich sehr interessant. Ich glaube, Justin will nicht gegen mich kämpfen. Scharukjan hingegen will es, alle wollen es. Wenn ich an Paddys oder an der Stelle eines anderen wäre, würde ich diesen Kampf ebenfalls wählen.“ — Ilia Topuria

Ilia Topurias potenzielle nächste Gegner