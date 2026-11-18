Ilia Topuria spricht über Revanche-Wunsch und Pläne für einen Kampf gegen Paddy Pimblett
Der ehemalige UFC-Champion Ilia Topuria gab bekannt, dass sein Hauptziel im Oktagon ein Rückkampf gegen den amtierenden Champion Justin Gaethje ist. Sollte dieser Kampf jedoch nicht zustande kommen, sieht er den britischen Kämpfer Paddy Pimblett als Ersatzoption.
„Scharukjan und alle anderen wollen gegen mich kämpfen“
The Independent berichtet, dass Topuria seine Haltung zum bevorstehenden Duell mit dem Champion und zu seinen Konkurrenten in der Division offen dargelegt hat:
„Mein Ziel ist definitiv die Revanche gegen Justin Gaethje. Ich weiß nicht, wie und wann das passieren wird, aber das ist mein Ziel. Wenn es aus irgendeinem Grund nicht möglich sein sollte, den Kampf gegen Justin zu organisieren, würde ich gerne gegen Paddy Pimblett antreten. Dieser Kampf ist für mich sehr interessant.
Ich glaube, Justin will nicht gegen mich kämpfen. Scharukjan hingegen will es, alle wollen es. Wenn ich an Paddys oder an der Stelle eines anderen wäre, würde ich diesen Kampf ebenfalls wählen.“
— Ilia Topuria
Ilia Topurias potenzielle nächste Gegner
Kandidat
Status / Situation
Topurias Einstellung
Justin Gaethje
Amtierender UFC-Champion
Hauptziel (erste Wahl für einen Rückkampf)
Paddy Pimblett
Bekannter Herausforderer
Ersatzoption (interessanteste Begegnung, falls der Kampf gegen Gaethje scheitert)
Arman Tsarukyan
Führender Herausforderer
Wird als kampfbereiter und interessierter Gegner genannt
Wie sieht der nächste Schritt aus?
Laut dem ehemaligen Champion äußern viele Spitzenkämpfer der Division den Wunsch, gegen ihn in den Oktagon zu steigen. Nun hängt alles von der Entscheidung der UFC-Führung und der Antwort des amtierenden Champions Justin Gaethje auf das Revanche-Angebot ab.
Wer sollte Ihrer Meinung nach der nächste Gegner von Ilia Topuria sein — ein Titel-Rückkampf gegen Justin Gaethje oder ein spektakuläres Duell gegen Paddy Pimblett?
Hinterlassen Sie Ihre analytischen Kommentare und teilen Sie diese heißen Neuigkeiten sofort mit anderen MMA-Fans!
Mit Abo ohne Werbung
Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat
Kommentare0
…