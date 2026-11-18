Paxtakor-Jugend gewinnt mit 10 Mann gegen Nasaf und wird zum dritten Mal U19-Meister
Die Saison 2026 der usbekischen U19-Fußballmeisterschaft ist beendet. Im hart umkämpften Finale setzte sich das U19-Team von Paxtakor Taschkent mit einem 1:0-Sieg gegen die Jugend von Nasaf Karschi durch.
Ein Meistertitel in Unterzahl
Das einzige Tor der Partie, erzielt von Asadbek Shuhratov in der 13. Minute, brachte die „Löwen“ in Führung. Trotz des Platzverweises von Muminjon Shuhratov durch eine Rote Karte verteidigten die Talente von Paxtakor bis zur letzten Minute diszipliniert und sicherten sich den Sieg. Damit wiederholten die Hauptstädter ihren Erfolg aus dem Vorjahr und sicherten sich den Titel als dreifacher U19-Meister des Landes.
Bronzemedaille geht an das Team der Republikanischen Fußballakademie
Im Spiel um Platz 3 besiegte das U19-Team der Republikanischen Fußballakademie (FA) die Jugend von Mash’al Muborak souverän mit 2:0 und sicherte sich die Bronzemedaille.
U19-Meisterschaft 2026: Finalrunde und Saison-Details
Statistiken
Details und Ergebnisse
Finalspiel
Nasaf U19 — Paxtakor U19 (0:1)
Torschütze im Finale
Asadbek Shuhratov (13. Minute)
Platzverweis (Rote Karte)
Muminjon Shuhratov (Paxtakor)
Schiedsrichter des Finales
Doston Rahmonov
Spiel um Platz 3
Republikanische FA U19 — Mash’al U19 (2:0)
Anzahl der teilnehmenden Mannschaften
Insgesamt in 3 Regionen 29 Mannschaften
Ergebnis von Paxtakor
Zum zweiten Mal in Folge und insgesamt 3. Meistertitel
Zur Information: Die diesjährige U19-Meisterschaft wurde in 3 Regionen mit insgesamt 29 Mannschaften ausgetragen.
Was glauben Sie, wie stark wird die Dominanz der Paxtakor-Akademie in der U19-Meisterschaft in den kommenden Jahren den Nachwuchs für die usbekische Nationalmannschaft und die Superliga-Clubs stärken?
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