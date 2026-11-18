Die 26 Finalisten für die Auszeichnung zum Fußballer des Jahres wurden bekannt gegeben
Die Organisatoren der Globe Soccer Awards haben offiziell die Liste der Finalisten für die Auszeichnung zum Fußballer des Jahres 2026 bekannt gegeben. Insgesamt 26 Weltstars des Fußballs kämpfen um die prestigeträchtige Trophäe. Die Preisverleihung findet am 28. Dezember 2026 in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt.
PSG-Spieler sind der absolute Spitzenreiter
Die meisten Spieler auf der veröffentlichten Liste stellt der französische Verein Paris Saint-Germain – gleich 8 Fußballer der Pariser (Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Fabián Ruiz, Vitinha) sind unter den Kandidaten. Zudem wurden 4 Spieler vom FC Barcelona sowie jeweils 3 Spieler von Real Madrid und dem FC Arsenal nominiert.
Liste der Kandidaten für die Auszeichnung „Fußballer des Jahres 2026“
Nr.
Spieler
Verein
Nationalmannschaft
1
Jude Bellingham
Real Madrid
England
2
Pau Cubarsí
FC Barcelona
Spanien
3
Ousmane Dembélé
PSG
Frankreich
4
Federico Dimarco
Inter Mailand
Italien
5
Désiré Doué
PSG
Frankreich
6
Bruno Fernandes
Portugal
7
Erling Haaland
Manchester City
Norwegen
8
Achraf Hakimi
PSG
Marokko
9
Vinícius Júnior
Real Madrid
Brasilien
10
Harry Kane
FC Bayern München
England
11
Khvicha Kvaratskhelia
PSG
Georgien
12
Lautaro Martínez
Inter Mailand
Argentinien
13
Kylian Mbappé
Real Madrid
Frankreich
14
Nuno Mendes
PSG
Portugal
15
Lionel Messi
Inter Miami
Argentinien
16
João Neves
PSG
Portugal
17
Michael Olise
FC Bayern München
Frankreich
18
Raphinha
FC Barcelona
Brasilien
19
Declan Rice
FC Arsenal
England
20
Rodri
FC Barcelona
Spanien
21
Fabián Ruiz
PSG
Spanien
22
Bukayo Saka
FC Arsenal
England
23
William Saliba
FC Arsenal
Frankreich
24
Dominik Szoboszlai
FC Liverpool
Ungarn
25
Vitinha
PSG
Portugal
26
Lamine Yamal
FC Barcelona
Spanien
(Hinweis: Obwohl Cristiano Ronaldo in der Einleitung des Berichts erwähnt wurde, taucht sein Name nicht in der offiziellen Liste der 26 Finalisten auf).
Wer von diesen 26 Stars hat Ihrer Meinung nach die besten Chancen, bei der Preisverleihung am 28. Dezember in den VAE zum Fußballer des Jahres 2026 gewählt zu werden?
Schreiben Sie Ihren Favoriten in die Kommentare und teilen Sie die Liste der Finalisten mit anderen Fußballfans!
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