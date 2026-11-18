Die Organisatoren der Globe Soccer Awards haben offiziell die Liste der Finalisten für die Auszeichnung zum Fußballer des Jahres 2026 bekannt gegeben. Insgesamt 26 Weltstars des Fußballs kämpfen um die prestigeträchtige Trophäe. Die Preisverleihung findet am 28. Dezember 2026 in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt.

PSG-Spieler sind der absolute Spitzenreiter

Die meisten Spieler auf der veröffentlichten Liste stellt der französische Verein Paris Saint-Germain – gleich 8 Fußballer der Pariser (Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Fabián Ruiz, Vitinha) sind unter den Kandidaten. Zudem wurden 4 Spieler vom FC Barcelona sowie jeweils 3 Spieler von Real Madrid und dem FC Arsenal nominiert.

Liste der Kandidaten für die Auszeichnung „Fußballer des Jahres 2026“

Nr. Spieler Verein Nationalmannschaft 1 Jude Bellingham Real Madrid England 2 Pau Cubarsí FC Barcelona Spanien 3 Ousmane Dembélé PSG Frankreich 4 Federico Dimarco Inter Mailand Italien 5 Désiré Doué PSG Frankreich 6 Bruno Fernandes Manchester United Portugal 7 Erling Haaland Manchester City Norwegen 8 Achraf Hakimi PSG Marokko 9 Vinícius Júnior Real Madrid Brasilien 10 Harry Kane FC Bayern München England 11 Khvicha Kvaratskhelia PSG Georgien 12 Lautaro Martínez Inter Mailand Argentinien 13 Kylian Mbappé Real Madrid Frankreich 14 Nuno Mendes PSG Portugal 15 Lionel Messi Inter Miami Argentinien 16 João Neves PSG Portugal 17 Michael Olise FC Bayern München Frankreich 18 Raphinha FC Barcelona Brasilien 19 Declan Rice FC Arsenal England 20 Rodri FC Barcelona Spanien 21 Fabián Ruiz PSG Spanien 22 Bukayo Saka FC Arsenal England 23 William Saliba FC Arsenal Frankreich 24 Dominik Szoboszlai FC Liverpool Ungarn 25 Vitinha PSG Portugal 26 Lamine Yamal FC Barcelona Spanien

(Hinweis: Obwohl Cristiano Ronaldo in der Einleitung des Berichts erwähnt wurde, taucht sein Name nicht in der offiziellen Liste der 26 Finalisten auf).

Wer von diesen 26 Stars hat Ihrer Meinung nach die besten Chancen, bei der Preisverleihung am 28. Dezember in den VAE zum Fußballer des Jahres 2026 gewählt zu werden?

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