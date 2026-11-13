Neue Preise für MacBook Pro M5 Laptops bekannt gegeben

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Neue Preise für MacBook Pro M5 Laptops bekannt gegeben

Die Preise für MacBook Pro Modelle mit M5, M5 Pro und M5 Max Prozessoren wurden bekannt gegeben. Die Liste umfasst das 14-Zoll MacBook Pro M5 von 2025 sowie die neuen 14- und 16-Zoll Modelle von 2026. Einige Konfigurationen werden mit Rabatten angeboten.

MacBook Pro M5, 14 Zoll (2025):

• 16 GB RAM, 1 TB Speicher — 1899 Dollar
• 24 GB RAM, 1 TB Speicher — 2200 Dollar

MacBook Pro M5 Pro, 14 Zoll (2026):

• 24 GB RAM, 1 TB Speicher — 2369 Dollar
• 48 GB RAM, 1 TB Speicher — 3500 Dollar
• 36 GB RAM, 2 TB Speicher (M5 Max) — 3850 Dollar

MacBook Pro M5 Pro, 16 Zoll (2026):

• 24 GB RAM, 1 TB Speicher — 2630 Dollar
• 48 GB RAM, 1 TB Speicher — 3550 Dollar
• 64 GB RAM, 1 TB Speicher — 3900 Dollar
• 36 GB RAM, 2 TB Speicher (M5 Max) — 3850 Dollar
• 48 GB RAM, 2 TB Speicher (M5 Max) — 4550 Dollar

Die Preise können sich fast täglich ändern. Auf einige Modelle werden hohe Rabatte gewährt. Es wird empfohlen, den aktuellen Preis vor dem Kauf zu überprüfen.

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Nodirbek Razzokov«ZAMIN.UZ» Redakteur
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