LG präsentiert 32-Zoll-E-Ink-Display mit 10 Stunden Akkulaufzeit

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LG präsentiert 32-Zoll-E-Ink-Display mit 10 Stunden Akkulaufzeit

Laut Ixbt.com hat LG das innovative 32-Zoll-Display 32RS1Q-B vorgestellt, das für den Innenbereich und kommerzielle Zwecke entwickelt wurde. Basierend auf elektronischem Papier und E-Ink-Technologie fällt dieses Gerät durch sein weniger als 2 cm dickes Gehäuse und einen integrierten Akku auf und eröffnet neue Möglichkeiten für moderne Werbung. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Technische Möglichkeiten und Display-Eigenschaften

Das neue Gerät verwendet ein sechsfarbiges E Ink Spectra elektronisches Tintenpanel mit einer Auflösung von 2560x1440 Pixeln. Technischen Spezifikationen zufolge kann dieses Panel bei Temperaturen von 0°C bis 40°C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 Prozent stabil arbeiten. LG-Spezialisten betonten jedoch ausdrücklich, dass das Gerät nur für den Innenbereich bestimmt ist und nicht in Schaufenstern mit direktem Sonnenlicht installiert werden kann.

Die Dicke des Displays beträgt nur 17,8 Millimeter. Ein derartig dünnes Gehäuse und das einzigartige farbige E-Ink-Panel machen es zu einer idealen Lösung für Einkaufszentren, Hotellobbys und elektronische Menüs in Geschäften. Im Gegensatz zu herkömmlichen LCD-Bildschirmen kann es über längere Zeit bequem betrachtet werden.

Autonomie und Steuerungssystem

Einer der wichtigsten Vorteile des Geräts ist seine Fähigkeit zum autonomen Betrieb. Der Bildschirm ist mit einem 72 Wh Akku ausgestattet, der im Standby-Modus nur 0,5 W und während der Bildschirmaktualisierung maximal 6 W verbraucht. Diese Werte ermöglichen theoretisch bis zu 10 Stunden kontinuierlichen autonomen Betrieb.

Das Display läuft unter der Steuerung des beliebten WebOS Betriebssystems. Dies ermöglicht Benutzern die zentralisierte Verwaltung des Geräts über ein Wi-Fi-Netzwerk und die schnelle Aktualisierung von Inhalten. Zudem befindet sich auf der Rückseite des Geräts ein magnetisches Qi2-Kabellos-Lade-Pad mit einer maximalen Leistung von 15 W, das auch über externe Qi2-Akkus mit Strom versorgt werden kann.

LGE-InkWebOSDisplayTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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