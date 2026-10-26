“Яндекс” ўзининг барча учта суперкомпютерини янги жойларга эвакуация қилди

·0·Дунё
“Яндекс” ўзининг барча учта суперкомпютерини янги жойларга эвакуация қилди

Россиянинг етакчи технология гиганти «Яндекс» жорий йилнинг октябрь ойида маълумотларни қайта ишлаш марказларига (ЦОД) уюштирилган бир қатор дронлар ҳужумидан сўнг ўзига қарашли энг қудратли барча учта суперкомпютерини аввалги жойларидан тўлиқ олиб чиқиб, янги ва хавфсиз ҳисоблаш майдончаларига кўчирди. Бу ҳақда РБК нашри расмий маълумотларга таяниб хабар берди.

Компания хабарига кўра, дрон зарбалари вақтида улкан ҳисоблаш қувватларига эга асосий машиналарга шикаст етмаган ва уларнинг узлуксиз ишлашини таъминлаш учун зудлик билан эвакуация чоралари кўрилган.

Нишонга олинган «учлик»: «Ляпунов», «Галушкин» ва «Червоненкис»

«Яндекс»нинг асосий рақамли юраги ҳисобланган учта суперкомпютер янги манзилларда қайта ишга туширилмоқда:

  • Зарар етмаган машиналар: Компания матбуот хизмати Россиянинг энг кучли тизимлари саналмиш «Ляпунов», «Галушкин» ва «Червоненкис» суперкомпютерлари зарбалардан омон қолгани ва ускуналарга шикаст етмаганини маълум қилди;

  • Янги ҳисоблаш майдончалари: Ушбу суперкомпютерлар аввалги сервехоналардан тўлиқ чиқариб олинган ва айни пайтда янги хавфсиз ҳудудларда қайта монтаж қилиниб, ишга туширилмоқда;

  • Сунъий интеллект ва сервислар таянчи: Компания таъкидлашича, мазкур қурилмалар аввалгидек «Яндекс»нинг кундалик рақамли сервислари инфратузилмасини таъминлаш ҳамда фундаментал йирик тил моделларини (LLM / сунъий интеллект) ўқитишда давом этади.

Октябрдаги учта ҳужум ва Ўзбекистондаги сервисларга таъсири

Жорий ой давомида уюштирилган ҳаво ҳужумлари компания тизимида сезиларли техник муаммоларни келтириб чиқарди:

  • Ҳужум географияси: Октябрь ойида дронлар ҳужуми учта ҳудудга қаратилди — Рязань вилоятининг Сасово шаҳридаги, шунингдек, Калуга ва Владимир вилоятларидаги йирик ЦОД объектлари зарба остида қолди;

  • Тизимлардаги глобал узилишлар: Мазкур ҳужумлар «Яндекс»нинг шахсий булутли хизматлари, компания экотизими, шунингдек, ушбу серверларга уланган бир қатор давлат тизимлари фаолиятига ҳам таъсир ўтказди;

  • Ўзбекистонга таъсири: Ҳужумлар ортидан компаниянинг Ўзбекистонда кенг оммалашган хизматларида, жумладан, такси, харита ва етказиб бериш иловаларида ҳам маълум вақт техник узилишлар ва носозликлар кузатилган эди.

«Яндекс» суперкомпютерлари ва ҳужумлар тафсилоти

Кўрсаткич

Тафсилотлар

Кўчирилган суперкомпютерлар

«Ляпунов», «Галушкин», «Червоненкис»

Техник ҳолати

Шикастланмаган, янги майдончаларда қайта ишга туширилмоқда

Ҳужум қилинган ҳудудлар (ЦОД)

Сасово (Рязань вилояти), Калуга, Владимир

Ҳужумлар даври

2026 йил октябрь ойи (жами 3 марта)

Асосий вазифаси

«Яндекс» булутли сервислари ва фундаментал сунъий интеллект тилларини ўқитиш

Оқибатлари

Россия давлат тизимлари ва Ўзбекистондаги сервисларда қисқа муддатли узилишлар

Яндекссуперкомпьютердрон ҳужумиЦОД
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Яндекс» сервисларидаги техник носозлик бартараф этилди«Яндекс» сервисларидаги техник носозлик бартараф этилди14 октябр 11:47“Яндекс Пэй” музлади: Одамлар ўз пулини еча олмай, озиқ-овқатга тўлов қила олмай қолди“Яндекс Пэй” музлади: Одамлар ўз пулини еча олмай, озиқ-овқатга тўлов қила олмай қолди13 октябр 18:22Қозоғистонда «Яндекс» хизмати “қулади”: Рақамли боғлиқлик қандай оқибатга олиб келди?Қозоғистонда «Яндекс» хизмати “қулади”: Рақамли боғлиқлик қандай оқибатга олиб келди?12 октябр 22:57Зеленский “Яндекс” дата-марказларига берилган зарбалар оқибатларини маълум қилдиЗеленский “Яндекс” дата-марказларига берилган зарбалар оқибатларини маълум қилди12 октябр 22:12Яндекс Фабрика оғирлиги бир килограммдан кам бўлган Луннен Аирис ноутбугини тақдим этдиЯндекс Фабрика оғирлиги бир килограммдан кам бўлган Луннен Аирис ноутбугини тақдим этди29 сентябр 11:22Хитойда 1080 та сунъий йўлдошдан иборат орбитал суперкомпьютер лойиҳа қилиндиХитойда 1080 та сунъий йўлдошдан иборат орбитал суперкомпьютер лойиҳа қилинди27 сентябр 16:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди