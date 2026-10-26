“Яндекс” ўзининг барча учта суперкомпютерини янги жойларга эвакуация қилди
Россиянинг етакчи технология гиганти «Яндекс» жорий йилнинг октябрь ойида маълумотларни қайта ишлаш марказларига (ЦОД) уюштирилган бир қатор дронлар ҳужумидан сўнг ўзига қарашли энг қудратли барча учта суперкомпютерини аввалги жойларидан тўлиқ олиб чиқиб, янги ва хавфсиз ҳисоблаш майдончаларига кўчирди. Бу ҳақда РБК нашри расмий маълумотларга таяниб хабар берди.
Компания хабарига кўра, дрон зарбалари вақтида улкан ҳисоблаш қувватларига эга асосий машиналарга шикаст етмаган ва уларнинг узлуксиз ишлашини таъминлаш учун зудлик билан эвакуация чоралари кўрилган.
Нишонга олинган «учлик»: «Ляпунов», «Галушкин» ва «Червоненкис»
«Яндекс»нинг асосий рақамли юраги ҳисобланган учта суперкомпютер янги манзилларда қайта ишга туширилмоқда:
Зарар етмаган машиналар: Компания матбуот хизмати Россиянинг энг кучли тизимлари саналмиш «Ляпунов», «Галушкин» ва «Червоненкис» суперкомпютерлари зарбалардан омон қолгани ва ускуналарга шикаст етмаганини маълум қилди;
Янги ҳисоблаш майдончалари: Ушбу суперкомпютерлар аввалги сервехоналардан тўлиқ чиқариб олинган ва айни пайтда янги хавфсиз ҳудудларда қайта монтаж қилиниб, ишга туширилмоқда;
Сунъий интеллект ва сервислар таянчи: Компания таъкидлашича, мазкур қурилмалар аввалгидек «Яндекс»нинг кундалик рақамли сервислари инфратузилмасини таъминлаш ҳамда фундаментал йирик тил моделларини (LLM / сунъий интеллект) ўқитишда давом этади.
Октябрдаги учта ҳужум ва Ўзбекистондаги сервисларга таъсири
Жорий ой давомида уюштирилган ҳаво ҳужумлари компания тизимида сезиларли техник муаммоларни келтириб чиқарди:
Ҳужум географияси: Октябрь ойида дронлар ҳужуми учта ҳудудга қаратилди — Рязань вилоятининг Сасово шаҳридаги, шунингдек, Калуга ва Владимир вилоятларидаги йирик ЦОД объектлари зарба остида қолди;
Тизимлардаги глобал узилишлар: Мазкур ҳужумлар «Яндекс»нинг шахсий булутли хизматлари, компания экотизими, шунингдек, ушбу серверларга уланган бир қатор давлат тизимлари фаолиятига ҳам таъсир ўтказди;
Ўзбекистонга таъсири: Ҳужумлар ортидан компаниянинг Ўзбекистонда кенг оммалашган хизматларида, жумладан, такси, харита ва етказиб бериш иловаларида ҳам маълум вақт техник узилишлар ва носозликлар кузатилган эди.
«Яндекс» суперкомпютерлари ва ҳужумлар тафсилоти
Кўрсаткич
Тафсилотлар
Кўчирилган суперкомпютерлар
«Ляпунов», «Галушкин», «Червоненкис»
Техник ҳолати
Шикастланмаган, янги майдончаларда қайта ишга туширилмоқда
Ҳужум қилинган ҳудудлар (ЦОД)
Сасово (Рязань вилояти), Калуга, Владимир
Ҳужумлар даври
2026 йил октябрь ойи (жами 3 марта)
Асосий вазифаси
«Яндекс» булутли сервислари ва фундаментал сунъий интеллект тилларини ўқитиш
Оқибатлари
Россия давлат тизимлари ва Ўзбекистондаги сервисларда қисқа муддатли узилишлар
Изоҳлар 0
…