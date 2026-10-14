«Яндекс» сервисларидаги техник носозлик бартараф этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Яндекс» ўз сервисларидаги вақтинчалик носозликларни бартараф этиб, барча рақамли хизматларни одатий иш режимига қайтарганини маълум қилди.
- Компания мутахассислари муаммони қисқа фурсатда ҳал этиб, такси, харита, етказиб бериш, қидирув ва бошқа барча оммавий сервислар тўлиқ барқарор тартибда фаолият кўрсатмоқда.
- Ушбу ҳолат замонавий жамиятда рақамли экотизимлар одамларнинг кундалик ҳаёти билан нақадар узвий боғланганини кўрсатди.
Халқаро технология гиганти ҳисобланган «Яндекс» ўз сервисларида кузатилган вақтинчалик носозликлар тўлиқ бартараф этилгани ҳамда барча рақамли хизматлар яна одатий иш режимига қайтганини расман маълум қилди. Тизимдаги қисқа узилиш миллионлаб фойдаланувчиларнинг кундалик режалари ва фаолиятига таъсир кўрсатган бўлса-да, компания мутахассислари муаммони қисқа фурсат ичида ҳал этишга муваффақ бўлди.
Мазкур ҳолат замонавий жамиятда рақамли экотизимлар одамларнинг кундалик ҳаёти билан нақадар узвий боғланиб кетганини яна бир бор намоён этди.
Тезкор ҳаракат ва тизим барқарорлиги
Компания мутахассислари юзага келган техник ҳолат бўйича барча зарур чораларни кўрди:
Қисқа муддатда ечим: «Яндекс» муҳандислари ва техник жамоаси вужудга келган носозлик ўчоғини тезлик билан аниқлаб, тизим инфратузилмасини зудлик билан қайта тиклади;
Фойдаланувчилар манфаати: Бу каби фавқулодда ҳолатларда асосий эътибор хизматлар узлуксизлигини сақлаш ҳамда мижозлар ва ҳамкорларга етадиган ноқулайликларни минимал даражага туширишга қаратилди;
Одатий режимга қайтиш: Айни вақтда такси, харита, етказиб бериш, қидирув ва бошқа барча оммавий сервислар тўлиқ барқарор тартибда фаолият кўрсатмоқда.
Рақамли боғлиқлик: Битта сервис тўхтаса, нима бўлади?
Кузатилган ҳолат рақамли одатларнинг кундалик турмушдаги ўрнини яққол кўрсатиб берди:
Экотизим таъсири: Фойдаланувчилар битта сервис доирасида шаклланган одатлари сабаб, бутун платформа хизматларига кучли боғланган;
Занжирли реакция: Битта иловадаги узилиш транспорт қатнови, етказиб бериш занжири ва ишбилармонлик алоқалари каби бошқа тармоқларга ҳам бевосита ўз таъсирини ўтказади;
Кундалик муҳимлик: Ҳозирги кунда рақамли сервислар нафақат қулайлик, балки шаҳар ҳаётининг муҳим ва ажралмас инфратузилмасига айланиб улгурган.
Компания вакиллари келгусида бу каби узилишларнинг олдини олиш мақсадида сервер ва тармоқ хавфсизлиги тизимларини мунтазам мониторинг қилишда давом этишини билдирди.
Изоҳлар 0
…