«Яндекс» сервисларидаги техник носозлик бартараф этилди

·6·Жамият
«Яндекс» сервисларидаги техник носозлик бартараф этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Яндекс» ўз сервисларидаги вақтинчалик носозликларни бартараф этиб, барча рақамли хизматларни одатий иш режимига қайтарганини маълум қилди.
  • Компания мутахассислари муаммони қисқа фурсатда ҳал этиб, такси, харита, етказиб бериш, қидирув ва бошқа барча оммавий сервислар тўлиқ барқарор тартибда фаолият кўрсатмоқда.
  • Ушбу ҳолат замонавий жамиятда рақамли экотизимлар одамларнинг кундалик ҳаёти билан нақадар узвий боғланганини кўрсатди.

Халқаро технология гиганти ҳисобланган «Яндекс» ўз сервисларида кузатилган вақтинчалик носозликлар тўлиқ бартараф этилгани ҳамда барча рақамли хизматлар яна одатий иш режимига қайтганини расман маълум қилди. Тизимдаги қисқа узилиш миллионлаб фойдаланувчиларнинг кундалик режалари ва фаолиятига таъсир кўрсатган бўлса-да, компания мутахассислари муаммони қисқа фурсат ичида ҳал этишга муваффақ бўлди.

Мазкур ҳолат замонавий жамиятда рақамли экотизимлар одамларнинг кундалик ҳаёти билан нақадар узвий боғланиб кетганини яна бир бор намоён этди.

Тезкор ҳаракат ва тизим барқарорлиги

Компания мутахассислари юзага келган техник ҳолат бўйича барча зарур чораларни кўрди:

  • Қисқа муддатда ечим: «Яндекс» муҳандислари ва техник жамоаси вужудга келган носозлик ўчоғини тезлик билан аниқлаб, тизим инфратузилмасини зудлик билан қайта тиклади;

  • Фойдаланувчилар манфаати: Бу каби фавқулодда ҳолатларда асосий эътибор хизматлар узлуксизлигини сақлаш ҳамда мижозлар ва ҳамкорларга етадиган ноқулайликларни минимал даражага туширишга қаратилди;

  • Одатий режимга қайтиш: Айни вақтда такси, харита, етказиб бериш, қидирув ва бошқа барча оммавий сервислар тўлиқ барқарор тартибда фаолият кўрсатмоқда.

Рақамли боғлиқлик: Битта сервис тўхтаса, нима бўлади?

Кузатилган ҳолат рақамли одатларнинг кундалик турмушдаги ўрнини яққол кўрсатиб берди:

  • Экотизим таъсири: Фойдаланувчилар битта сервис доирасида шаклланган одатлари сабаб, бутун платформа хизматларига кучли боғланган;

  • Занжирли реакция: Битта иловадаги узилиш транспорт қатнови, етказиб бериш занжири ва ишбилармонлик алоқалари каби бошқа тармоқларга ҳам бевосита ўз таъсирини ўтказади;

  • Кундалик муҳимлик: Ҳозирги кунда рақамли сервислар нафақат қулайлик, балки шаҳар ҳаётининг муҳим ва ажралмас инфратузилмасига айланиб улгурган.

Компания вакиллари келгусида бу каби узилишларнинг олдини олиш мақсадида сервер ва тармоқ хавфсизлиги тизимларини мунтазам мониторинг қилишда давом этишини билдирди.

Яндекстехнология гигантиқозатилган узилишракамли экотизим
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Яндекс Пэй” музлади: Одамлар ўз пулини еча олмай, озиқ-овқатга тўлов қила олмай қолди“Яндекс Пэй” музлади: Одамлар ўз пулини еча олмай, озиқ-овқатга тўлов қила олмай қолдиКеча 18:22Қозоғистонда «Яндекс» хизмати “қулади”: Рақамли боғлиқлик қандай оқибатга олиб келди?Қозоғистонда «Яндекс» хизмати “қулади”: Рақамли боғлиқлик қандай оқибатга олиб келди?12 октябр 22:57Зеленский “Яндекс” дата-марказларига берилган зарбалар оқибатларини маълум қилдиЗеленский “Яндекс” дата-марказларига берилган зарбалар оқибатларини маълум қилди12 октябр 22:12Яндекс Фабрика оғирлиги бир килограммдан кам бўлган Луннен Аирис ноутбугини тақдим этдиЯндекс Фабрика оғирлиги бир килограммдан кам бўлган Луннен Аирис ноутбугини тақдим этди29 сентябр 11:22Huawei Nova 16s смартфонларига Яндекс рақам аниқловчиси ўрнатилдиHuawei Nova 16s смартфонларига Яндекс рақам аниқловчиси ўрнатилди24 сентябр 13:22«Яндекс» собиқ раҳбари Palantir билан бирлашди: У Россияга қандай хавф туғдирмоқда?«Яндекс» собиқ раҳбари Palantir билан бирлашди: У Россияга қандай хавф туғдирмоқда?10 сентябр 17:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди