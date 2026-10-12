Зеленский “Яндекс” дата-марказларига берилган зарбалар оқибатларини маълум қилди

·14·Дунё
Зеленский “Яндекс” дата-марказларига берилган зарбалар оқибатларини маълум қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Украина Президенти Владимир Зеленскийнинг маълумотига кўра, «Яндекс» дата-марказларига берилган зарбалар ижтимоий тармоқлардаги нафрат сўзлари ва провокациялар даражасини пасайтирган.
  • Шу билан бирга, «Коммерсант» нашри маълумотларига кўра, ушбу зарарлар тикланиши учун камида ярим йил вақт кетиши ва «Яндекс» булутли хизматлари нархи ошиши кутилмоқда.

Украина Президенти Владимир Зеленский Россиянинг йирик технология компанияси — «Яндекс»га қарашли маълумотлар марказларига (дата-марказлар) берилган зарбалар рақамли майдонга қандай таъсир кўрсатгани ҳақида баёнот берди. Украина раҳбарининг таъкидлашича, мазкур инфратузилма объектлари ишдан чиққан пайтда ижтимоий тармоқларда нафрат сўзлари, жамиятни бўлишга қаратилган кампаниялар ва турли провокациялар даражаси сезиларли даражада пасайган.

Шу билан бирга, Россия матбуоти ҳужум оқибатида етказилган техник зарар ва уни бартараф этишнинг молиявий оқибатларига оид маълумотларни очиқлади.

«Ботлар қаердан бошқарилаётгани аён бўлди»

Владимир Зеленский маълумотлар марказларига етказилган шикастланиш бевосита тармоқдаги ахборот муҳитига таъсир қилганини қайд этди:

  • Провокацияларнинг камайиши: «Ушбу объектларга зарба берилган пайтда ижтимоий тармоқларда нафрат, сунъий бўлиниш ва адоватли провокациялар кескин камайди», — дея фикр билдирди Зеленский;

  • Бот-фермалар фаолияти: Давлат раҳбари рақамли макондаги ўзгаришларга тўхталар экан, қуйидагича қўшимча қилди:

    «Тармоқларда ботлар сони сезиларли даражада қисқарди ва бу ботлар аслида қаердан келиб чиқаётгани, қаердан туриб бошқарилаётгани энди жуда аниқ кўриниб турибди».

Тиклаш учун камида ярим йил: «Коммерсант» зарар кўламини очиқлади

Россиянинг «Коммерсант» нашри хабарига кўра, нишонга олинган «Яндекс» дата-марказларидаги мураккаб сервер ускуналарини тўлиқ янгилаш ва қайта тиклаш жараёни жиддий муддатни талаб этади:

  • 6 ойлик муҳлат: Мутахассислар шикастланган юқори технологияли ускуналарни қайта ишга тушириш ва инфратузилмани тўлиқ тиклаш учун камида ярим йил вақт кетишини тахмин қилмоқда;

  • Хорижий етказиб бериш каналлари: Компания йўқотишларни тезроқ қоплаш мақсадида янги ускуналарни турли йўллар, жумладан, чет эл таъминот каналлари орқали сотиб олиш имкониятларини кўриб чиқмоқда;

  • Булутли хизматлар қимматлашади: Юзага келган улкан қўшимча харажатлар ва етказиб беришдаги логистик қийинчиликлар охир-оқибат оддий фойдаланувчилар ва бизнес мижозлар учун «Яндекс» булутли (cloud) хизматлари нархининг сезиларли даражада ошишига олиб келиши кутилмоқда.

Рақамли ва энергетик инфратузилмага қаратилган бундай ҳужумлар нафақат жисмоний тармоқлар, балки глобал ахборот майдони ва ИТ-сектор иқтисодиётига ҳам бевосита таъсир ўтказишда давом этмоқда.

Владимир ЗеленскийЯндексРоссия-Украина урушиКиберхавфсизлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Яндекс» собиқ раҳбари Palantir билан бирлашди: У Россияга қандай хавф туғдирмоқда?«Яндекс» собиқ раҳбари Palantir билан бирлашди: У Россияга қандай хавф туғдирмоқда?10 сентябр 17:31Трамп ва Зеленский ўртасида дизель ёқилғиси ва Россия заводлари бўйича очиқ низо...Трамп ва Зеленский ўртасида дизель ёқилғиси ва Россия заводлари бўйича очиқ низо...Кеча 09:50NYT: Россия Украина энергетика тизимига кенг кўламли ҳужумлар режасини тузган бўлиши мумкинNYT: Россия Украина энергетика тизимига кенг кўламли ҳужумлар режасини тузган бўлиши мумкин3 октябр 10:48Киберхавфсизлик: спамчилар оммавий хабарлардан манзилли ҳужумларга ўтдиКиберхавфсизлик: спамчилар оммавий хабарлардан манзилли ҳужумларга ўтди31 июл 02:24Яндекс Фабрика оғирлиги бир килограммдан кам бўлган Луннен Аирис ноутбугини тақдим этдиЯндекс Фабрика оғирлиги бир килограммдан кам бўлган Луннен Аирис ноутбугини тақдим этди29 сентябр 11:22Huawei Nova 16s смартфонларига Яндекс рақам аниқловчиси ўрнатилдиHuawei Nova 16s смартфонларига Яндекс рақам аниқловчиси ўрнатилди24 сентябр 13:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди