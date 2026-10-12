Зеленский “Яндекс” дата-марказларига берилган зарбалар оқибатларини маълум қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Украина Президенти Владимир Зеленскийнинг маълумотига кўра, «Яндекс» дата-марказларига берилган зарбалар ижтимоий тармоқлардаги нафрат сўзлари ва провокациялар даражасини пасайтирган.
- Шу билан бирга, «Коммерсант» нашри маълумотларига кўра, ушбу зарарлар тикланиши учун камида ярим йил вақт кетиши ва «Яндекс» булутли хизматлари нархи ошиши кутилмоқда.
Украина Президенти Владимир Зеленский Россиянинг йирик технология компанияси — «Яндекс»га қарашли маълумотлар марказларига (дата-марказлар) берилган зарбалар рақамли майдонга қандай таъсир кўрсатгани ҳақида баёнот берди. Украина раҳбарининг таъкидлашича, мазкур инфратузилма объектлари ишдан чиққан пайтда ижтимоий тармоқларда нафрат сўзлари, жамиятни бўлишга қаратилган кампаниялар ва турли провокациялар даражаси сезиларли даражада пасайган.
Шу билан бирга, Россия матбуоти ҳужум оқибатида етказилган техник зарар ва уни бартараф этишнинг молиявий оқибатларига оид маълумотларни очиқлади.
«Ботлар қаердан бошқарилаётгани аён бўлди»
Владимир Зеленский маълумотлар марказларига етказилган шикастланиш бевосита тармоқдаги ахборот муҳитига таъсир қилганини қайд этди:
Провокацияларнинг камайиши: «Ушбу объектларга зарба берилган пайтда ижтимоий тармоқларда нафрат, сунъий бўлиниш ва адоватли провокациялар кескин камайди», — дея фикр билдирди Зеленский;
Бот-фермалар фаолияти: Давлат раҳбари рақамли макондаги ўзгаришларга тўхталар экан, қуйидагича қўшимча қилди:
«Тармоқларда ботлар сони сезиларли даражада қисқарди ва бу ботлар аслида қаердан келиб чиқаётгани, қаердан туриб бошқарилаётгани энди жуда аниқ кўриниб турибди».
Тиклаш учун камида ярим йил: «Коммерсант» зарар кўламини очиқлади
Россиянинг «Коммерсант» нашри хабарига кўра, нишонга олинган «Яндекс» дата-марказларидаги мураккаб сервер ускуналарини тўлиқ янгилаш ва қайта тиклаш жараёни жиддий муддатни талаб этади:
6 ойлик муҳлат: Мутахассислар шикастланган юқори технологияли ускуналарни қайта ишга тушириш ва инфратузилмани тўлиқ тиклаш учун камида ярим йил вақт кетишини тахмин қилмоқда;
Хорижий етказиб бериш каналлари: Компания йўқотишларни тезроқ қоплаш мақсадида янги ускуналарни турли йўллар, жумладан, чет эл таъминот каналлари орқали сотиб олиш имкониятларини кўриб чиқмоқда;
Булутли хизматлар қимматлашади: Юзага келган улкан қўшимча харажатлар ва етказиб беришдаги логистик қийинчиликлар охир-оқибат оддий фойдаланувчилар ва бизнес мижозлар учун «Яндекс» булутли (cloud) хизматлари нархининг сезиларли даражада ошишига олиб келиши кутилмоқда.
Рақамли ва энергетик инфратузилмага қаратилган бундай ҳужумлар нафақат жисмоний тармоқлар, балки глобал ахборот майдони ва ИТ-сектор иқтисодиётига ҳам бевосита таъсир ўтказишда давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…