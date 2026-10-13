“Яндекс Пэй” музлади: Одамлар ўз пулини еча олмай, озиқ-овқатга тўлов қила олмай қолди

·2·Дунё
“Яндекс Пэй” музлади: Одамлар ўз пулини еча олмай, озиқ-овқатга тўлов қила олмай қолди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • "Яндекс" компаниясининг маълумотлар марказларига қилинган зарбалар натижасида "Яндекс Пей" молиявий хизмати ишдан чиқди, бу эса миллионлаб фойдаланувчиларни ўз маблағларидан узиб қўйди.
  • Кўплаб фуқаролар ўз ҳисобрақамлари ва карталаридаги пулларни ечиб ололмай, кундалик эҳтиёжлар, ҳатто озиқ-овқат харид қилиш учун ҳам пулсиз қолмоқда.

Россиянинг етакчи технологик гиганти саналган «Яндекс» ўз тарихидаги энг оғир синовлардан бирини бошдан кечирмоқда. Соҳа экспертларининг огоҳлантиришича, компаниянинг маълумотлар марказларига (дата марказлари) уюштирилган кетма-кет зарбалардан сўнг тизим критик нуқтага етган: агар яна битта дата марказ ишдан чиқса, «Яндекс» экотизими ўз фаолиятини бутунлай тўхтатишга мажбур бўлади.

Бундай шароитда инфратузилма қувватларининг етишмаслиги сабабли компанияга қарашли ўнлаб хизматлар ва платформаларнинг узлуксиз ишлашини таъминлаш имконияти деярли қолмайди.

«Яндекс Пэй» инқирози: Мижозлар ўз маблағларидан узилиб қолди

Дата марказларидаги жиддий техник узилишлар энг биринчи навбатда миллионлаб фойдаланувчиларга эга «Яндекс Пэй» молиявий хизматига зарба берди:

  • Маблағларнинг музлатилиши: Маълумотлар марказларининг шикастланиши ортидан юзага келган йирик носозлик сабаб кўплаб фуқаролар ўз ҳисобрақамлари ва карталаридаги маблағларни бошқара олмай қолди;

  • Бир неча кунлик блокланиш: Жамғармаларини тўлиқ ушбу тизимда сақлаган фойдаланувчилар бир неча кундан буён пулларини ечиб ололмаяпти ва тизимдан фойдаланиш имконияти мутлақо чекланган;

  • Оғир молиявий ҳолат: Маблағларга кириш блоклангани боис кўплаб мижозлар кундалик эҳтиёжлар, ҳатто дўконлардан озиқ-овқат харид қилиш учун ҳам пулсиз қолгани ҳақида шикоят қилмоқда.

Ипотека ва кредит қарздорлиги муаммоси кескинлашди

Молиявий тўлов тизимининг тўхтаб қолиши фойдаланувчилар учун кутилмаган қонуний ва молиявий хавфларни пайдо қилди:

  • Кечиккан тўловлар: Фойдаланувчиларнинг энг жиддий муаммоси — бошқа тижорат банкларидан олинган кредитлар ва ипотека қарздорлиги бўйича мажбурий тўловларни ўз вақтида амалга ошира олмаётганидир;

  • Жарималар хавфи: Маблағлар тизим ичида блокланиб қолгани сабаб банклардаги тўлов муддатлари бузилиб, мижозларга фоизлар ва жарималар ёзилиши хавфи юзага келди.

Технологик гигант ҳозирда тизим барқарорлигини сақлаб қолиш ва инфратузилмани тўлиқ қулашдан ҳимоя қилиш бўйича фавқулодда чораларни кўраётган бўлса-да, компаниянинг келажакдаги тақдири қолган маълумотлар марказларининг хавфсизлигига бевосита боғлиқ бўлиб турибди.

ЯндексЯндекс ПэйДатa марказларимолиявий хизматлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда «Яндекс» хизмати “қулади”: Рақамли боғлиқлик қандай оқибатга олиб келди?Қозоғистонда «Яндекс» хизмати “қулади”: Рақамли боғлиқлик қандай оқибатга олиб келди?Кеча 22:57Зеленский “Яндекс” дата-марказларига берилган зарбалар оқибатларини маълум қилдиЗеленский “Яндекс” дата-марказларига берилган зарбалар оқибатларини маълум қилдиКеча 22:12Яндекс Фабрика оғирлиги бир килограммдан кам бўлган Луннен Аирис ноутбугини тақдим этдиЯндекс Фабрика оғирлиги бир килограммдан кам бўлган Луннен Аирис ноутбугини тақдим этди29 сентябр 11:22Huawei Nova 16s смартфонларига Яндекс рақам аниқловчиси ўрнатилдиHuawei Nova 16s смартфонларига Яндекс рақам аниқловчиси ўрнатилди24 сентябр 13:22«Яндекс» собиқ раҳбари Palantir билан бирлашди: У Россияга қандай хавф туғдирмоқда?«Яндекс» собиқ раҳбари Palantir билан бирлашди: У Россияга қандай хавф туғдирмоқда?10 сентябр 17:31Яндекснинг Игромир хизмати 2,6 миллиондан ортиқ телевизорларда ишга тушдиЯндекснинг Игромир хизмати 2,6 миллиондан ортиқ телевизорларда ишга тушди28 август 15:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда