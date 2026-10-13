“Яндекс Пэй” музлади: Одамлар ўз пулини еча олмай, озиқ-овқатга тўлов қила олмай қолди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- "Яндекс" компаниясининг маълумотлар марказларига қилинган зарбалар натижасида "Яндекс Пей" молиявий хизмати ишдан чиқди, бу эса миллионлаб фойдаланувчиларни ўз маблағларидан узиб қўйди.
- Кўплаб фуқаролар ўз ҳисобрақамлари ва карталаридаги пулларни ечиб ололмай, кундалик эҳтиёжлар, ҳатто озиқ-овқат харид қилиш учун ҳам пулсиз қолмоқда.
Россиянинг етакчи технологик гиганти саналган «Яндекс» ўз тарихидаги энг оғир синовлардан бирини бошдан кечирмоқда. Соҳа экспертларининг огоҳлантиришича, компаниянинг маълумотлар марказларига (дата марказлари) уюштирилган кетма-кет зарбалардан сўнг тизим критик нуқтага етган: агар яна битта дата марказ ишдан чиқса, «Яндекс» экотизими ўз фаолиятини бутунлай тўхтатишга мажбур бўлади.
Бундай шароитда инфратузилма қувватларининг етишмаслиги сабабли компанияга қарашли ўнлаб хизматлар ва платформаларнинг узлуксиз ишлашини таъминлаш имконияти деярли қолмайди.
«Яндекс Пэй» инқирози: Мижозлар ўз маблағларидан узилиб қолди
Дата марказларидаги жиддий техник узилишлар энг биринчи навбатда миллионлаб фойдаланувчиларга эга «Яндекс Пэй» молиявий хизматига зарба берди:
Маблағларнинг музлатилиши: Маълумотлар марказларининг шикастланиши ортидан юзага келган йирик носозлик сабаб кўплаб фуқаролар ўз ҳисобрақамлари ва карталаридаги маблағларни бошқара олмай қолди;
Бир неча кунлик блокланиш: Жамғармаларини тўлиқ ушбу тизимда сақлаган фойдаланувчилар бир неча кундан буён пулларини ечиб ололмаяпти ва тизимдан фойдаланиш имконияти мутлақо чекланган;
Оғир молиявий ҳолат: Маблағларга кириш блоклангани боис кўплаб мижозлар кундалик эҳтиёжлар, ҳатто дўконлардан озиқ-овқат харид қилиш учун ҳам пулсиз қолгани ҳақида шикоят қилмоқда.
Ипотека ва кредит қарздорлиги муаммоси кескинлашди
Молиявий тўлов тизимининг тўхтаб қолиши фойдаланувчилар учун кутилмаган қонуний ва молиявий хавфларни пайдо қилди:
Кечиккан тўловлар: Фойдаланувчиларнинг энг жиддий муаммоси — бошқа тижорат банкларидан олинган кредитлар ва ипотека қарздорлиги бўйича мажбурий тўловларни ўз вақтида амалга ошира олмаётганидир;
Жарималар хавфи: Маблағлар тизим ичида блокланиб қолгани сабаб банклардаги тўлов муддатлари бузилиб, мижозларга фоизлар ва жарималар ёзилиши хавфи юзага келди.
Технологик гигант ҳозирда тизим барқарорлигини сақлаб қолиш ва инфратузилмани тўлиқ қулашдан ҳимоя қилиш бўйича фавқулодда чораларни кўраётган бўлса-да, компаниянинг келажакдаги тақдири қолган маълумотлар марказларининг хавфсизлигига бевосита боғлиқ бўлиб турибди.
Изоҳлар 0
…