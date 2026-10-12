Қозоғистонда «Яндекс» хизмати “қулади”: Рақамли боғлиқлик қандай оқибатга олиб келди?

·49·Дунё
Қозоғистонда «Яндекс» хизмати “қулади”: Рақамли боғлиқлик қандай оқибатга олиб келди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қозоғистонда «Яндекс»нинг миллионлаб фойдаланувчилари кундалик мурожаат қиладиган рақамли экотизим сервисларида оммавий носозликлар кузатилди.
  • Ушбу узилишлар Россия ҳудудидаги марказий дата-марказларнинг шикастланиши билан боғлиқ бўлиб, «Яндекс Го», «Яндекс Еда», «Яндекс Лавка», «Яндекс Пей», «Алиса» каби хизматлар фаолиятига жиддий таъсир кўрсатди.

Қозоғистон аҳолиси миллионлаб фойдаланувчилар кундалик мурожаат қиладиган «Яндекс» рақамли экотизими сервисларида кузатилган оммавий ва кенг кўламли носозликларга дуч келди. Муаммолар маҳаллий инфратузилма билан эмас, балки Россия ҳудудида жойлашган марказий дата-марказларнинг шикастланиши билан бевосита боғлиқ.

Мазкур носозлик нафақат оддий йўловчилар ва мижозларга, балки минглаб такси ҳайдовчилари ҳамда курьерлар фаолиятига ҳам жиддий зарба берди.

Қайси хизматлар тўхтаб қолди ёки узилиш билан ишламоқда?

Қозоғистон ҳудудида компаниянинг деярли барча оммабоп йўналишлари фаолияти издан чиқди:

  • «Яндекс Go»: Такси чақириш хизмати бутунлай ишламай қолди ёки жиддий узилишлар билан ҳаракат қилди;

  • Етказиб бериш тўхтади: «Яндекс Еда» ва «Яндекс Лавка» иловаларида овқат ва маҳсулотларга буюртма бериш имконсиз бўлиб қолди;

  • Молиявий қийинчиликлар: «Яндекс Пэй» орқали тўловларни ўтказиш ва пул ўтказмаларини амалга оширишда узилишлар юз берди;

  • Ақлли технологиялар ва мусиқа: «Алиса» овозли ёрдамчиси, «Яндекс Музыка» ва ақлли уй қурилмалари ҳам буйруқларни бажармай, нобарқарор ҳолатга келди;

  • Ҳайдовчи ва курьерлар норозилиги: Такси ҳайдовчилари ҳамда курьерлар янги буюртмаларни қабул қила олмаётганини, техник қўллаб-қувватлаш хизмати эса жавоб бермаётганини маълум қилишди.

Сабаб нимада? Россиядаги учта ҳудуд дата-марказлари шикастланган

Фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотлари Қозоғистон ичидаги серверларда сақланишига қарамай, умумий ҳисоблаш архитектураси тармоқланган тизимга асосланган:

  • Дата-марказларнинг тўхташи: Маълумотларга кўра, узилишга «Яндекс»нинг Россиядаги — Рязань, Калуга ва Владимир вилоятларидаги дата-марказлари инфратузилмасига етказилган шикастланишлар сабаб бўлган;

  • Каскадли қулаш: Сервер марказларидан бири бутунлай тўхтатилган ва бу ўз-ўзидан халқаро миқёсда занжирли узилишларни келтириб чиқариб, Қозоғистон бозорига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатган;

  • Вазирлик тасдиқлади: Қозоғистон Рақамли ривожланиш вазирлиги маҳаллий серверлар одатдаги режимда ишлаётганини, бироқ муаммо айнан хорижий инфратузилмага бўлган юқори қарамлик оқибатида юзага келганини расман тасдиқлади.

Қарамлик масаласи ва мутахассислар хавотири

Компания вакиллари хизматларни тиклаш бўйича ишлар олиб борилаётганини, аммо тўлиқ барқарорлашиш муддатлари ҳозирча номаълумлигини билдирмоқда:

  • Бозорнинг нозик нуқтаси: Юз берган ушбу ҳодиса Қозоғистон рақамли бозоридаги жиддий муаммони — кундалик ҳаётий хизматлар Россия технологик тармоқларига ҳаддан ташқари чамбарчас боғланиб қолганини яққол кўрсатиб қўйди;

  • Келгуси хавфлар: Таҳлилчилар тўлиқ мустақил рақамли инфратузилма таъминланмас экан, хориждаги техник ва инфратузилмавий муаммолар фонида бундай оммавий узилишлар келгусида ҳам такрорланиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда.

ЯндексРоссия дата-марказлариҚозоғистон рақамли экотизимиЯндекс Go
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яндекс такси нега ишламаяпти? Россиядаги дата-марказга ҳужум тафсилотлариЯндекс такси нега ишламаяпти? Россиядаги дата-марказга ҳужум тафсилотлариКеча 10:59Зеленский “Яндекс” дата-марказларига берилган зарбалар оқибатларини маълум қилдиЗеленский “Яндекс” дата-марказларига берилган зарбалар оқибатларини маълум қилдиБугун 22:12Яндекс Фабрика оғирлиги бир килограммдан кам бўлган Луннен Аирис ноутбугини тақдим этдиЯндекс Фабрика оғирлиги бир килограммдан кам бўлган Луннен Аирис ноутбугини тақдим этди29 сентябр 11:22Huawei Nova 16s смартфонларига Яндекс рақам аниқловчиси ўрнатилдиHuawei Nova 16s смартфонларига Яндекс рақам аниқловчиси ўрнатилди24 сентябр 13:22«Яндекс» собиқ раҳбари Palantir билан бирлашди: У Россияга қандай хавф туғдирмоқда?«Яндекс» собиқ раҳбари Palantir билан бирлашди: У Россияга қандай хавф туғдирмоқда?10 сентябр 17:31Яндекснинг Игромир хизмати 2,6 миллиондан ортиқ телевизорларда ишга тушдиЯндекснинг Игромир хизмати 2,6 миллиондан ортиқ телевизорларда ишга тушди28 август 15:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди