Huawei Nova 16s смартфонларига Яндекс рақам аниқловчиси ўрнатилди

·51·Техно
Huawei Nova 16s смартфонларига Яндекс рақам аниқловчиси ўрнатилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Яндекс рақам аниқловчиси илк бор Huawei Nova 16s смартфонларига интеграция қилинди, бу фойдаланувчиларни фирибгарлик ва реклама қўнғироқларидан огоҳлантиради.
  • Ушбу тизим 160 миллиондан ортиқ рақамлардан иборат маълумотлар базаси ва нейротармоқ алгоритмларидан фойдаланади.
  • Келгусида бу функсия Huaweiнинг бошқа смартфонларига ҳам жорий этилиши режалаштирилган.

Смартфонлар бозорида фойдаланувчилар хавфсизлигини таъминлаш борасида навбатдаги муҳим қадам ташланди. Ixbt.com маълумотига кўра, Яндекс компаниясининг кирувчи ва чиқувчи қўнғироқларни текширувчи махсус рақам аниқлаш воситаси илк бор бевосита Huawei компаниясининг янги смартфонлари операцион тизимига чуқур интеграция қилинди. Ушбу функцияга эга бўлган илк қурилма Huawei Nova 16s модели бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур технология фойдаланувчиларни потенциал хавфли қўнғироқлар, жумладан, фирибгарларнинг ҳужумларидан ўз вақтида огоҳлантиришга мўлжалланган. Тизим нафақат хавфли рақамларни, балки фойдали қўнғироқларни ҳам ажратиб кўрсатиш имкониятига эга бўлиб, қўнғироқ қилаётган ташкилотнинг тоифасини — масалан, банк ёки етказиб хизматини экранда кўрсатиб беради. Маълумотлар қўнғироқ вақтида махсус тизимли билдиришнома тарзида намойиш этилади.

Янги ҳимоя тизимининг имкониятлари

Яндекс ишлаб чиққан ушбу хавфсизлик воситаси 160 миллиондан ортиқ телефон рақамларини ўз ичига олган улкан маълумотлар базасига таянади. Рақамларни чуқур таҳлил қилиш жараёнида нейротармоқ алгоритмлари ҳамда фойдаланувчининг 300 дан ортиқ хулқ-атвор белгилари қўлланилади. Бу тизимга нафақат оддий овозли қўнғироқларни, балки реклама характеридаги чақирувлар ҳамда мессенжерлар орқали бўладиган қўнғироқларни ҳам аниқлаш имконини беради.

Ҳозирги кунда ушбу технология Huawei Nova 16s сериясидаги янги қурилмаларда иш бошлади. Келгусида мазкур ҳимоя тизими Huawei компаниясининг бошқа янги русумдаги смартфонларига ҳам босқичма-босқич жорий этилиши режалаштирилган. Фойдаланувчилар уни қурилмани биринчи марта ёқиш чоғида ёки кейинчалик “Телефон” иловасининг созламалари орқали фаоллаштиришлари мумкин бўлади.

Тизим тўғри ишлаши учун интернет тармоғи ва “Яндекс — с Алисой AI” иловасининг энг сўнгги версияси талаб этилади. Агар фойдаланувчи номақбул ёки шубҳали рақамга дуч келса, у ҳақда қўнғироқлар журнали орқали шикоят қилиш имконияти ҳам яратилган. Фирибгарлик билан боғлиқ деб топилган рақамлар эса тизим томонидан автоматик равишда блокланиши мумкин.

Huawei Nova 16s серияси ҳақида

Янги тақдим этилган Huawei Nova 16s туркумига учта асосий модел киради: Nova 16s, Nova 16s Pro ва Nova 16z. Сериянинг энг илғор вакили бўлган Nova 16s Pro модели 6,84 дюймли OLED-экран, кучли Кирин 9010S процессори, 512 GB гача ички хотира ҳамда 100 В қувват олиш қувватига эга 7000 мА·соат сиғимли аккумулятор билан таъминланган. Унинг бош камераси 200 мегапикселлик асосий сенсор ва сифатли телеобъективларни ўз ичига олади.

Ўрта даражадаги Huawei Nova 16s модели 6,68 дюймли экран, Кирин 8020 чипи ва шунингдек 7000 мА·соатлик батареяни олган бўлса, Nova 16z версияси 6,7 дюймли 120 Hz частотали OLED-дисплей ва 6000 мА·соатлик аккумулятор билан жиҳозланган. Ушбу туркумдаги барча қурилмалар замонавий технологик талабларга тўла жавоб беради.

HuaweiЯндексСмартфонХавфсизликТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Пура Х Виев смартфони Хитой бозорида рекорд даражада сотилмоқдаHuawei Пура Х Виев смартфони Хитой бозорида рекорд даражада сотилмоқда14 сентябр 14:24Huawei Пура Х Виев смартфони илк кунда 180 минг нусхада сотилдиHuawei Пура Х Виев смартфони илк кунда 180 минг нусхада сотилди11 сентябр 13:57Huawei Мате 80 смартфонлари савдоси 9 миллиондан ошдиHuawei Мате 80 смартфонлари савдоси 9 миллиондан ошди8 сентябр 16:28Huawei Мате ХТ 2 тақдим этилди: 3,5 мм қалинликдаги уч қисмли букламаHuawei Мате ХТ 2 тақдим этилди: 3,5 мм қалинликдаги уч қисмли буклама7 сентябр 16:54Huawei Пура Х Виев тақдим этилди: кенг экран ва 7000 мА•соат батареяHuawei Пура Х Виев тақдим этилди: кенг экран ва 7000 мА•соат батарея7 сентябр 15:27Дунёдаги миллиардлаб Android қурилмалар хавфсизлик янгиланишларисиз қолдиДунёдаги миллиардлаб Android қурилмалар хавфсизлик янгиланишларисиз қолди16 сентябр 23:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди