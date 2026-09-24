Huawei Nova 16s смартфонларига Яндекс рақам аниқловчиси ўрнатилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Яндекс рақам аниқловчиси илк бор Huawei Nova 16s смартфонларига интеграция қилинди, бу фойдаланувчиларни фирибгарлик ва реклама қўнғироқларидан огоҳлантиради.
- Ушбу тизим 160 миллиондан ортиқ рақамлардан иборат маълумотлар базаси ва нейротармоқ алгоритмларидан фойдаланади.
- Келгусида бу функсия Huaweiнинг бошқа смартфонларига ҳам жорий этилиши режалаштирилган.
Смартфонлар бозорида фойдаланувчилар хавфсизлигини таъминлаш борасида навбатдаги муҳим қадам ташланди. Ixbt.com маълумотига кўра, Яндекс компаниясининг кирувчи ва чиқувчи қўнғироқларни текширувчи махсус рақам аниқлаш воситаси илк бор бевосита Huawei компаниясининг янги смартфонлари операцион тизимига чуқур интеграция қилинди. Ушбу функцияга эга бўлган илк қурилма Huawei Nova 16s модели бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур технология фойдаланувчиларни потенциал хавфли қўнғироқлар, жумладан, фирибгарларнинг ҳужумларидан ўз вақтида огоҳлантиришга мўлжалланган. Тизим нафақат хавфли рақамларни, балки фойдали қўнғироқларни ҳам ажратиб кўрсатиш имкониятига эга бўлиб, қўнғироқ қилаётган ташкилотнинг тоифасини — масалан, банк ёки етказиб хизматини экранда кўрсатиб беради. Маълумотлар қўнғироқ вақтида махсус тизимли билдиришнома тарзида намойиш этилади.
Янги ҳимоя тизимининг имкониятлариЯндекс ишлаб чиққан ушбу хавфсизлик воситаси 160 миллиондан ортиқ телефон рақамларини ўз ичига олган улкан маълумотлар базасига таянади. Рақамларни чуқур таҳлил қилиш жараёнида нейротармоқ алгоритмлари ҳамда фойдаланувчининг 300 дан ортиқ хулқ-атвор белгилари қўлланилади. Бу тизимга нафақат оддий овозли қўнғироқларни, балки реклама характеридаги чақирувлар ҳамда мессенжерлар орқали бўладиган қўнғироқларни ҳам аниқлаш имконини беради.
Ҳозирги кунда ушбу технология Huawei Nova 16s сериясидаги янги қурилмаларда иш бошлади. Келгусида мазкур ҳимоя тизими Huawei компаниясининг бошқа янги русумдаги смартфонларига ҳам босқичма-босқич жорий этилиши режалаштирилган. Фойдаланувчилар уни қурилмани биринчи марта ёқиш чоғида ёки кейинчалик “Телефон” иловасининг созламалари орқали фаоллаштиришлари мумкин бўлади.
Тизим тўғри ишлаши учун интернет тармоғи ва “Яндекс — с Алисой AI” иловасининг энг сўнгги версияси талаб этилади. Агар фойдаланувчи номақбул ёки шубҳали рақамга дуч келса, у ҳақда қўнғироқлар журнали орқали шикоят қилиш имконияти ҳам яратилган. Фирибгарлик билан боғлиқ деб топилган рақамлар эса тизим томонидан автоматик равишда блокланиши мумкин.
Huawei Nova 16s серияси ҳақидаЯнги тақдим этилган Huawei Nova 16s туркумига учта асосий модел киради: Nova 16s, Nova 16s Pro ва Nova 16z. Сериянинг энг илғор вакили бўлган Nova 16s Pro модели 6,84 дюймли OLED-экран, кучли Кирин 9010S процессори, 512 GB гача ички хотира ҳамда 100 В қувват олиш қувватига эга 7000 мА·соат сиғимли аккумулятор билан таъминланган. Унинг бош камераси 200 мегапикселлик асосий сенсор ва сифатли телеобъективларни ўз ичига олади.
Ўрта даражадаги Huawei Nova 16s модели 6,68 дюймли экран, Кирин 8020 чипи ва шунингдек 7000 мА·соатлик батареяни олган бўлса, Nova 16z версияси 6,7 дюймли 120 Hz частотали OLED-дисплей ва 6000 мА·соатлик аккумулятор билан жиҳозланган. Ушбу туркумдаги барча қурилмалар замонавий технологик талабларга тўла жавоб беради.
Изоҳлар 0
…