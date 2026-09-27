Хитойда 1080 та сунъий йўлдошдан иборат орбитал суперкомпьютер лойиҳа қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитойда 1080 та сунъий йўлдошдан иборат "Спасе Стринг" орбитал ҳисоблаш тармоғи лойиҳаси тақдим этилди.
- Ушбу тизим космосда сунъий интеллект моделларини ишга тушириш ва маълумотларни қайта ишлашга мўлжалланган бўлиб, сунъий йўлдошлар ўзаро лазер каналлари орқали боғланади.
- Лойиҳани Энселадус ва Эастлинк компаниялари ишлаб чиқмоқда, улар Трее-Бодй ҳисоблаш гуруҳини яратишда ҳам иштирок этган.
Хитойда космосда сунъий интеллект моделларини бевосита ишга тушириш ҳамда маълумотларни қайта ишлашга мўлжалланган улкан Спасе Стринг орбитал ҳисоблаш тармоғи лойиҳаси тақдим этилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ташаббус келгусида ўзаро лазер каналлари орқали боғланадиган 1080 дан ортиқ сунъий йўлдошларни ягона тизимга бирлаштиришни назарда тутади ва коинот технологиялари соҳасида муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги лойиҳа 25-сентябрь куни омма эътиборига ҳавола этилди. Уни ривожлантириш устида аввалроқ Треэ-Бодй ҳисоблаш гуруҳини яратишда қатнашган Энселадус ва Эастлинк компаниялари иш олиб бормоқда. Тақсимотга кўра, Эастлинк тизим архитектураси ҳамда унинг эксплуатацияси учун масъул бўлса, Энселадус сунъий интеллект технологиялари ва лойиҳанинг халқаро миқёсдаги ривожига жавоб беради.
Спасе Стринг лойиҳасининг бош ғояси кўплаб сунъий йўлдошларнинг ҳисоблаш қувватини ягона тизимга жамлашдан иборат. Ҳозирги кунда аксарият космик аппаратлар фақат ўз ресурслари доирасида ишлайди. Янги архитектурада эса бирон сунъий йўлдошнинг мураккаб вазифани бажаришга процессорлари етмаса, у бу юмушни бошқа аппаратларга узатиши мумкин бўлади.
Орбитал гуруҳнинг икки даражали тузилмасиРежага кўра, янги космик гуруҳ иккита алоҳида даражага бўлинади. Биринчи даража маълумотларни йиғиш ва қайта ишлашга мўлжалланган 720 дан зиёд сунъий йўлдошни ўз ичига олади. Ушбу аппаратлар Ер юзини кузатиш ва бошқа амалий вазифаларни бажариш билан бирга, аллақачон ўқитилган сунъий интеллект моделларини бевосита орбитанинг ўзида ишга туширади.
Қолган 360 тадан ортиқ сунъий йўлдош эса гуруҳнинг ўзига хос ҳисоблаш маркази вазифасини бажаради. Улар сунъий интеллектни ўқитишга мўлжалланган бўлиб, анча қувватли ускуналар билан жиҳозланади. Мутахассислар мазкур аппаратларни қуёш-синхрон орбитага жойлаштиришни режалаштирган бўлиб, зарурат туғилса, ҳисоблаш йўлдошлари сонини яна-да ошириш имконияти сақланиб қолади.
Лазер алоқаси ва босқичма-босқич ривожланишБарча аппаратлар юқори тезликдаги лазер каналлари орқали бир-бирига уланади. Бу сунъий йўлдошларга катта ҳаждаги маълумотларни алмашиш ҳамда ҳисоб-китобларни ўзаро тақсимлаш имконини беради. Натижада космик қурилма бутунлай йиғилган ахборотни Ерга юбориб ўтирмайди, балки сунъий интеллект ёрдамида маълумотларни орбитанинг ўзида дастлабки таҳлилдан ўтказиб, фақат керакли натижани юборади.
Спасе Стринг тармоғи босқичма-босқич барпо этилади. Дастлаб G1 экспериментал сунъий йўлдоши, кейинчалик G2 стандарт платформаси ва ниҳоят G3 унумдор аппарати яратилади. Ҳар бир авлод тажрибаси кейинги босқични ишлаб чиқишда қўл келади. Илк синов аппаратини 2027-йилнинг тўртинчи чорагида учириш режалаштирилган бўлиб, мингдан ортиқ аппаратдан иборат тўлиқ гуруҳ ҳозирча узоқ муддатли лойиҳа мақомида қолмоқда.
Изоҳлар 0
…