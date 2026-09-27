Хитойда 1080 та сунъий йўлдошдан иборат орбитал суперкомпьютер лойиҳа қилинди

·29·Техно
Хитойда 1080 та сунъий йўлдошдан иборат орбитал суперкомпьютер лойиҳа қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитойда 1080 та сунъий йўлдошдан иборат "Спасе Стринг" орбитал ҳисоблаш тармоғи лойиҳаси тақдим этилди.
  • Ушбу тизим космосда сунъий интеллект моделларини ишга тушириш ва маълумотларни қайта ишлашга мўлжалланган бўлиб, сунъий йўлдошлар ўзаро лазер каналлари орқали боғланади.
  • Лойиҳани Энселадус ва Эастлинк компаниялари ишлаб чиқмоқда, улар Трее-Бодй ҳисоблаш гуруҳини яратишда ҳам иштирок этган.

Хитойда космосда сунъий интеллект моделларини бевосита ишга тушириш ҳамда маълумотларни қайта ишлашга мўлжалланган улкан Спасе Стринг орбитал ҳисоблаш тармоғи лойиҳаси тақдим этилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ташаббус келгусида ўзаро лазер каналлари орқали боғланадиган 1080 дан ортиқ сунъий йўлдошларни ягона тизимга бирлаштиришни назарда тутади ва коинот технологиялари соҳасида муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги лойиҳа 25-сентябрь куни омма эътиборига ҳавола этилди. Уни ривожлантириш устида аввалроқ Треэ-Бодй ҳисоблаш гуруҳини яратишда қатнашган Энселадус ва Эастлинк компаниялари иш олиб бормоқда. Тақсимотга кўра, Эастлинк тизим архитектураси ҳамда унинг эксплуатацияси учун масъул бўлса, Энселадус сунъий интеллект технологиялари ва лойиҳанинг халқаро миқёсдаги ривожига жавоб беради.

Спасе Стринг лойиҳасининг бош ғояси кўплаб сунъий йўлдошларнинг ҳисоблаш қувватини ягона тизимга жамлашдан иборат. Ҳозирги кунда аксарият космик аппаратлар фақат ўз ресурслари доирасида ишлайди. Янги архитектурада эса бирон сунъий йўлдошнинг мураккаб вазифани бажаришга процессорлари етмаса, у бу юмушни бошқа аппаратларга узатиши мумкин бўлади.

Орбитал гуруҳнинг икки даражали тузилмаси

Режага кўра, янги космик гуруҳ иккита алоҳида даражага бўлинади. Биринчи даража маълумотларни йиғиш ва қайта ишлашга мўлжалланган 720 дан зиёд сунъий йўлдошни ўз ичига олади. Ушбу аппаратлар Ер юзини кузатиш ва бошқа амалий вазифаларни бажариш билан бирга, аллақачон ўқитилган сунъий интеллект моделларини бевосита орбитанинг ўзида ишга туширади.

Қолган 360 тадан ортиқ сунъий йўлдош эса гуруҳнинг ўзига хос ҳисоблаш маркази вазифасини бажаради. Улар сунъий интеллектни ўқитишга мўлжалланган бўлиб, анча қувватли ускуналар билан жиҳозланади. Мутахассислар мазкур аппаратларни қуёш-синхрон орбитага жойлаштиришни режалаштирган бўлиб, зарурат туғилса, ҳисоблаш йўлдошлари сонини яна-да ошириш имконияти сақланиб қолади.

Лазер алоқаси ва босқичма-босқич ривожланиш

Барча аппаратлар юқори тезликдаги лазер каналлари орқали бир-бирига уланади. Бу сунъий йўлдошларга катта ҳаждаги маълумотларни алмашиш ҳамда ҳисоб-китобларни ўзаро тақсимлаш имконини беради. Натижада космик қурилма бутунлай йиғилган ахборотни Ерга юбориб ўтирмайди, балки сунъий интеллект ёрдамида маълумотларни орбитанинг ўзида дастлабки таҳлилдан ўтказиб, фақат керакли натижани юборади.

Спасе Стринг тармоғи босқичма-босқич барпо этилади. Дастлаб G1 экспериментал сунъий йўлдоши, кейинчалик G2 стандарт платформаси ва ниҳоят G3 унумдор аппарати яратилади. Ҳар бир авлод тажрибаси кейинги босқични ишлаб чиқишда қўл келади. Илк синов аппаратини 2027-йилнинг тўртинчи чорагида учириш режалаштирилган бўлиб, мингдан ортиқ аппаратдан иборат тўлиқ гуруҳ ҳозирча узоқ муддатли лойиҳа мақомида қолмоқда.

КосмосСунъий интеллектСуперкомпьютерХитойТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google сунъий интеллект чипига эга илк сунъий йўлдошни фазога учратадиGoogle сунъий интеллект чипига эга илк сунъий йўлдошни фазога учратади25 сентябр 05:27Huawei Nvidia билан рақобат учун янги сунъий интеллект чипини муддатидан олдин тақдим этадиHuawei Nvidia билан рақобат учун янги сунъий интеллект чипини муддатидан олдин тақдим этади17 сентябр 19:22Австралиянинг ҲEО компанияси Хитойнинг «Тянсун» станциясини суратга олдиАвстралиянинг ҲEО компанияси Хитойнинг «Тянсун» станциясини суратга олди25 сентябр 18:28SpaceX тарихидаги энг муҳим синов: Starship орбитага чиқадиSpaceX тарихидаги энг муҳим синов: Starship орбитага чиқади16 сентябр 00:52Хитойда Кинетика-1 ракетаси ёрдамида тўққизта янги сунъий йўлдош учирилдиХитойда Кинетика-1 ракетаси ёрдамида тўққизта янги сунъий йўлдош учирилди20 сентябр 11:28Сунъий интеллект моделларида инсондаги оғриққа ўхшаш тузилма аниқландиСунъий интеллект моделларида инсондаги оғриққа ўхшаш тузилма аниқланди24 сентябр 07:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди