Яндекс Фабрика оғирлиги бир килограммдан кам бўлган Луннен Аирис ноутбугини тақдим этди

·10·Техно
Яндекс Фабрика оғирлиги бир килограммдан кам бўлган Луннен Аирис ноутбугини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Яндекс Фабрика ўзининг Луннен бренди остида бир килограммдан кам вазнга эга бўлган Луннен Аирис ноутбугини тақдим этди.
  • Ушбу қурилма магний қотишмасидан ясалган енгил ва мустаҳкам корпуси, саккиз ядроли AMD Ryzen AI 7 350 процессори, 32 GB тезкор ва 1 TB SSD хотираси билан жиҳозланган.
  • Луннен Аирис 10 соатгача автоном ишлаш имкониятига эга бўлиб, Яндекс Маркетда 100 минг рубл нархда сотувга чиқарилган.

Яндекс компаниясининг ишлаб чиқариш йўналиши бўлган Яндекс Фабрика ўзининг Луннен бренди остидаги ноутбуклар қаторини янги қурилма билан кенгайтирди. Тақдим этилган Луннен Аирис модели энгил вазни, мустаҳкам корпуси ҳамда замонавий техник параметрлари билан эътиборни тортади ва кундалик ишлар ҳамда сафарлар учун қулай ечим сифатида яратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилманинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири унинг оғирлиги бир килограммдан камлигидир. Бундай кўрсаткичга магний қотишмасидан ясалган енгил ва мустаҳкам корпус ҳисобига эришилган бўлиб, бу ноутбукни доимо ўзи билан олиб юрадиган фойдаланувчилар учун муҳим афзаллик ҳисобланади.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Қурилма юқори унумдорликни таъминловчи саккиз ядроли AMD Ryzen AI 7 350 процессори ҳамда Radeon 860M графикаси билан жиҳозланган. Шунингдек, ноутбук 32 GB тезкор хотира ва ҳажмига кўра кенг имконият берувчи 1 TB ли SSD хотира дискига эга бўлиб, бу оғир дастурлар билан ишлашда барқарорликни таъминлайди.

Фойдаланувчилар учун қулайлик яратиш мақсадида модел Windows 11 операцион тизимида ишлайди. Ишлаб чиқарувчилар хавфсизлик масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратган бўлиб, қурилма бармоқ изи сканери ва веб-камера учун махсус жисмоний парда билан таъминланган.

Уланиш ва автономлик

Ташқи қурилмаларни улаш учун Луннен Аирис керакли портлар тўпламига эга: иккита USB-C, битта USB-А, HDMI ва 3,5 миллиметрли аудиочиқиш. Муҳими, иккала USB-C порти орқали ҳам ноутбубни қувватлантириш, ҳам ташқи мониторга тасвир чиқариш имконияти мавжуд.

Аккумулятор қуввати борасида ҳам яхши натижалар қайд этилган бўлиб, батарея автоном тарзда 10 соатгача ишлаши мумкинлиги айтилмоқда. Шу билан бирга, тўпламга вазни 100 граммдан кам бўлган енгил қувватлаш мосламаси киритилган.

Ҳозирги вақтда ёруғ кулранг рангда ишлаб чиқарилаётган мазкур ноутбук Яндекс Маркет савдо платформасида шахсий чегирмаларни ҳисобга олмаганда 100 минг рубл нархда сотувга чиқарилган.

ЯндексЛуннен АирисНоутбукAMDТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёдаги илк Ryzen AI Max+ PRO 495 ноутбуки суратга олиндиДунёдаги илк Ryzen AI Max+ PRO 495 ноутбуки суратга олинди18 сентябр 12:25Huawei Nova 16s смартфонларига Яндекс рақам аниқловчиси ўрнатилдиHuawei Nova 16s смартфонларига Яндекс рақам аниқловчиси ўрнатилди24 сентябр 13:22Тундеробот 17 дюймли ўйин ноутбукларини AMD платформасига ўтказдиТундеробот 17 дюймли ўйин ноутбукларини AMD платформасига ўтказди6 август 23:23AMD янги Ryzen 7 9800HX3D процессорини тайёрламоқда: Ўйин ноутбуклари учун инқилобAMD янги Ryzen 7 9800HX3D процессорини тайёрламоқда: Ўйин ноутбуклари учун инқилоб25 июл 05:27Учта экран ва 10 кг вазнга эга ўта қувватли Дурабоок Z14I-DX3 намойиш этилдиУчта экран ва 10 кг вазнга эга ўта қувватли Дурабоок Z14I-DX3 намойиш этилди23 сентябр 01:51GeForce RTX 50 Лаптоп видеокарталари унумдорлигини ошириш йўли топилдиGeForce RTX 50 Лаптоп видеокарталари унумдорлигини ошириш йўли топилди17 сентябр 01:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди