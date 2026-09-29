Яндекс Фабрика оғирлиги бир килограммдан кам бўлган Луннен Аирис ноутбугини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Яндекс Фабрика ўзининг Луннен бренди остида бир килограммдан кам вазнга эга бўлган Луннен Аирис ноутбугини тақдим этди.
- Ушбу қурилма магний қотишмасидан ясалган енгил ва мустаҳкам корпуси, саккиз ядроли AMD Ryzen AI 7 350 процессори, 32 GB тезкор ва 1 TB SSD хотираси билан жиҳозланган.
- Луннен Аирис 10 соатгача автоном ишлаш имкониятига эга бўлиб, Яндекс Маркетда 100 минг рубл нархда сотувга чиқарилган.
Яндекс компаниясининг ишлаб чиқариш йўналиши бўлган Яндекс Фабрика ўзининг Луннен бренди остидаги ноутбуклар қаторини янги қурилма билан кенгайтирди. Тақдим этилган Луннен Аирис модели энгил вазни, мустаҳкам корпуси ҳамда замонавий техник параметрлари билан эътиборни тортади ва кундалик ишлар ҳамда сафарлар учун қулай ечим сифатида яратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилманинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири унинг оғирлиги бир килограммдан камлигидир. Бундай кўрсаткичга магний қотишмасидан ясалган енгил ва мустаҳкам корпус ҳисобига эришилган бўлиб, бу ноутбукни доимо ўзи билан олиб юрадиган фойдаланувчилар учун муҳим афзаллик ҳисобланади.
Техник имкониятлар ва унумдорликҚурилма юқори унумдорликни таъминловчи саккиз ядроли AMD Ryzen AI 7 350 процессори ҳамда Radeon 860M графикаси билан жиҳозланган. Шунингдек, ноутбук 32 GB тезкор хотира ва ҳажмига кўра кенг имконият берувчи 1 TB ли SSD хотира дискига эга бўлиб, бу оғир дастурлар билан ишлашда барқарорликни таъминлайди.
Фойдаланувчилар учун қулайлик яратиш мақсадида модел Windows 11 операцион тизимида ишлайди. Ишлаб чиқарувчилар хавфсизлик масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратган бўлиб, қурилма бармоқ изи сканери ва веб-камера учун махсус жисмоний парда билан таъминланган.
Уланиш ва автономликТашқи қурилмаларни улаш учун Луннен Аирис керакли портлар тўпламига эга: иккита USB-C, битта USB-А, HDMI ва 3,5 миллиметрли аудиочиқиш. Муҳими, иккала USB-C порти орқали ҳам ноутбубни қувватлантириш, ҳам ташқи мониторга тасвир чиқариш имконияти мавжуд.
Аккумулятор қуввати борасида ҳам яхши натижалар қайд этилган бўлиб, батарея автоном тарзда 10 соатгача ишлаши мумкинлиги айтилмоқда. Шу билан бирга, тўпламга вазни 100 граммдан кам бўлган енгил қувватлаш мосламаси киритилган.
Ҳозирги вақтда ёруғ кулранг рангда ишлаб чиқарилаётган мазкур ноутбук Яндекс Маркет савдо платформасида шахсий чегирмаларни ҳисобга олмаганда 100 минг рубл нархда сотувга чиқарилган.
Изоҳлар 0
…