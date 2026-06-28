Follow Uzbekistan vs DR Congo with us

·289·Sport
Follow Uzbekistan vs DR Congo with us

The Uzbekistan national team will face the Democratic Republic of the Congo in the third round of Group K of the 2026 World Cup. We will provide goals, dangerous attacks, shots, cards, substitutions, and other key events via live text commentary on our website.

Uzbekistan starts the match in a 3-4-3 formation. The starting lineup includes Abduvohid Ne’matov, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Javohir O‘rozov, Sherzod Nasrullayev, Xojiakbar Alijonov, Otabek Shukurov, Azizbek Mozgovoy, Jasurbek Hamdamov, Abbosbek Fayzullayev, and Eldor Shomurodov.

DR Congo will operate in a 4-4-2 scheme. Cédric Bakambu and Yoane Vissa lead the opponent's attack. Lionel Mpasi is guarding the goal.

The broadcast will be updated regularly as soon as the game begins. Every important situation on the pitch can be followed on this page.

Live text commentary

Live commentaryLIVE
45+8'
Ҳакам биринчи тайм тугаганини билдирувчи ҳуштак чалди ва ўйиннинг дастлабки 45 дақиқасига якун ясалди.
45+6'
Аббосбек Файзуллаев (Ўзбекистон) ўрта масофадан жарима зарбасини амалга оширди, аммо тўпни дарвоза тўсинидан жуда balandга тепиб юборди. Қандай хато зарба!
45+5'🟨
Натанаэль Мбуку (Конго ДР) сариқ карточка олди.
45+3'
Шансель Мбемба (Конго ДР) ҳимоячидан қайтган тўпни жарима майдончаси ичида эгаллаб, қулай имкониятга эга бўлди, аммо тўпга куч кетиб юборди шекилли, у чап устун ёнидан анча юқорига/ноаниқ кетиб қолди.
45+3'
Жарима зарбаси Натанаэль Мбуку (Конго ДР) томонидан амалга оширилди, аммо тўп ҳимоячилар томонидан узоқлаштирилди.
45+3'
Аббосбек Файзуллаев (Ўзбекистон) рақиб ўйинчиларидан бирининг либосидан тортди ва Феликс Цвайер қоидабузарлик туфайли ҳуштагини чалди. Конго ДР жарима зарбасига эга бўлди.
45+2'
Бриан Сипенга (Конго ДР) жарима майдончасига осма тўп узатди, аммо Абдувоҳид Неъматов тўпни биринчи бўлиб илиб олди.
45'
Ҳакам томонидан камида 7 дақиқа қўшиб берилади.
44'
Ён ҳакам байроғини кўтарди. Седрик Бакамбу (Конго ДР) ўйиндан ташқари ҳолатда деб топилди.
44'
Бриан Сипенга (Конго ДР) жарима зарбасини амалга ошириш учун яқинлашиб, тўпни жарима майдончасига йўллади, аммо рақиб ҳимояси ҳушёрлик кўрсатиб, тўпни хавфсиз ҳудудга чиқариб юборди.
43'🟨
Абдуқодир Ҳусанов (Ўзбекистон) қоидабузарлик учун сариқ карточка олди.
41'
Достонбек Ҳамдамов (Ўзбекистон) хавфли ўйин намойиш этди. Феликс Цвайер қоидабузарлик туфайли ҳуштагини чалди.
39'
Достонбек Ҳамдамов (Ўзбекистон) бурчак зарбасини амалга оширди, аммо тўп фақат ҳимоячилар тўдасига етиб борди ва улардан бири тўпни майдондан узоқлаштирди.
38'
Ҳожиакбар Алижонов (Ўзбекистон) тўпни жарима майдончасига узатди, аммо ҳимоячилардан бири ҳушёрлик кўрсатиб, тўпни узоқлаштирди. Тўп ўйин майдонидан ташқарида ва Ўзбекистон бурчак зарбасини ишлаб олди.
38'
Аббосбек Файзуллаев (Ўзбекистон) енгил жароҳат олганга ўхшайди, аммо кўринишидан у ўйинни давом эттира олади.
35'
Аббосбек Файзуллаев (Ўзбекистон) ҳозир жуда оғир вазиятни бошдан кечирмоқда. Унинг жароҳати қанчалик жиддий эканини ҳозир билиб оламиз.
34'
Аббосбек Файзуллаевнинг (Ўзбекистон) қоида бузганини кўрган Феликс Цвайер ҳуштагини чалишдан иккиланмади.
33'
56:44 – тўпга эгалик қилиш нисбати.
31'
Седрик Бакамбу (Конго ДР) ўйиндан ташқари ҳолатда қолгани сабабли ўйин тўхтатилди.
29'
Йоан Висса (Конго ДР) орқага таяниб, жарима майдончаси ичидан зарба йўллади, аммо тўп дарвоза тўсинидан юқорилаб учиб кетди.
27'
Аббосбек Файзуллаев (Ўзбекистон) амалга оширган бурчак зарбаси ҳеч қандай натижа бермади.
23'
Салқинлаш танаффуси давом этмоқда.
23'
Йоан Висса (Конго ДР) рақибига нисбатан ҳаддан ташқари куч ишлатиб қоида бузганига қарамай, ҳакам томонидан ҳеч қандай жазосиз қутулиб қолди.
21'🟨
Феликс Цвайер қўпол қоидабузарлиги учун Ноа Садикига (Конго ДР) сариқ карточка кўрсатди.
20'
Конго ДР томонидан киритилган гол қоидабузарлик сабабли видео ёрдамчи ҳакам тавсиясига кўра БЕКОР ҚИЛИНДИ.
19'VAR
Хьюстон, бизда муаммо бор! Ҳакам эҳтимолий қоидабузарликни кўриб чиқиш учун гол ВАР орқали текширилишига ишора қилди. Конго ДР футболчилари бундан хурсанд эмас.
18'1-1
Натанаэль Мбуку (Конго ДР) гол киритди!
15'
Аббосбек Файзуллаев (Ўзбекистон) рақибларидан бирини кучли подкат билан йиқитганидан сўнг, Феликс Цвайер ҳуштагини чалди.
14'
Феликс Цвайер ҳуштагини чалди ва Жаҳонгир Ўрозов (Ўзбекистон) ҳужумдаги қоидабузарлиги учун жазоланди. Ҳакамдан тўғри қарор.
14'
Аббосбек Файзуллаев (Ўзбекистон) бурчак зарбасидан тўпни жарима майдончасига ошириб берди, бироқ ҳимоячилардан бири уни узоқлаштирди.
13'
Ҳожиакбар Алижонов (Ўзбекистон) тўпни шеригига узатишга ҳаракат қилди, бироқ ҳимоячи уни ишончли тарзда тўсиб қолди. Қанот ҳаками бурчак байроқчасини кўрсатди, Ўзбекистон бурчак зарбасини амалга оширади.
10'1-0
Гол! Элдор Шомуродов (Ўзбекистон) тўпни дарвозабоннинг ёнидан ўтказиб, дарвозага жойлаб қўйди!
8'
Бриан Ципенга (Конго ДР) жарима майдончаси ичига ёриб кирувчи узатмани амалга оширди, бироқ узатма кучлилик қилди ва Абдувоҳид Неъматов дарвозани тарк этиб, тўпни эгаллаб олди.
4'
Натанаэль Мбуку (Конго ДР) қоидабузарликка йўл қўйди ва Феликс Цвайер дарҳол жарима зарбасини белгилади.
3'
Йоан Висса (Конго ДР) узатмага етиб борди ва узоқ масофадан дарвоза томон кучли зарба йўллади, бироқ тўп ўнг устундан анча четлаб ўтиб кетгани сабабли дарвозабоннинг қимирлашига ҳам ҳожат қолмади.
2'
Элдор Шомуродов (Ўзбекистон) томонидан киритилган гол офсайд сабабли бекор қилинди.
1'0-1
Элдор Шомуродов (Ўзбекистон) томонидан киритилган гол офсайд сабабли бекор қилинди.
0'
O'yin boshlandi
04:17
Бугунги учрашувга Феликс Цвайер ҳакамлик қилади.
UzbekistanDR CongoEldor ShomurodovAbbosbek FayzullayevWorld Cup
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

Colombia vs Portugal Live Text CommentaryColombia vs Portugal Live Text CommentaryToday, 05:14WC 2026: Starting Lineups Announced for Colombia vs PortugalWC 2026: Starting Lineups Announced for Colombia vs PortugalToday, 04:21WC-2026: DR Congo Starting Lineup AnnouncedWC-2026: DR Congo Starting Lineup AnnouncedToday, 04:15WC 2026: Starting Lineup Announced for DR Congo vs UzbekistanWC 2026: Starting Lineup Announced for DR Congo vs UzbekistanToday, 04:10Jude Bellingham Leads England to Top of GroupJude Bellingham Leads England to Top of GroupToday, 03:55Manchester City showcases Abduqodir Husanov in their colors (photo)Manchester City showcases Abduqodir Husanov in their colors (photo)Today, 03:18
AnnouncementsPartnership
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Sport news

Cristiano Ronaldo after match against Uzbekistan: "I felt as if I had left football"
Cristiano Ronaldo after match against Uzbekistan: "I felt as if I had left football"
Cristiano Ronaldo makes a statement ahead of the match against Uzbekistan
Cristiano Ronaldo makes a statement ahead of the match against Uzbekistan
Famous psychic predicts the winner of the upcoming World Cup
Famous psychic predicts the winner of the upcoming World Cup
Manchester City writes about Husanov's match against Canada
Manchester City writes about Husanov's match against Canada
Unexpected Prediction from Russian Experts for Uzbekistan vs Colombia
Unexpected Prediction from Russian Experts for Uzbekistan vs Colombia
Abduqodir Husanov's Tears Reveal the National Team's Path
Abduqodir Husanov's Tears Reveal the National Team's Path
Uzbek children become world champions in Warsaw
Uzbek children become world champions in Warsaw
Liverpool has Abbosbek Fayzullaev on their radar
Liverpool has Abbosbek Fayzullaev on their radar