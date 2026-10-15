Lech Poznan vs Bayer Leverkusen: Lineups and Live Text Commentary
Europa League: Lech Poznan vs Bayer Leverkusen. Kick-off: 15 October, 21:45 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Lech Poznan starting lineup: 1. Lis M., 14. Bengtsson L., 5. Berggren G., 15. Gurgul M., 9. Ishak M. (captain), 43. Kozubal A., 27. Monka W., 77. Palma L., 2. Pereira J., 72. Skrzypczak M., 10. Walemark P.
Lech Poznan substitutes: 7. Agnero Y., 55. Bartczak P., 53. Delikat K., 11. Hakans D., 24. Jagiello F., 33. Pruchniewski M., 21. Rodriguez P., 56. Szymczak W., 59. Yegbe T.
Lech Poznan head coach: Frederiksen N.
Bayer Leverkusen starting lineup: 1. Flekken M., 5. Bade L., 6. Fernandez E., 24. Garcia A., 3. Gutierrez M., 17. Lucas, 30. Maza I., 12. Tapsoba E. (captain), 23. Tella N., 11. Terrier M., 10. Tillman M.
Bayer Leverkusen substitutes: 8. Andrich R., 28. Blaswich J., 19. Diaby M., 36. Lomb N., 2. Medina F., 9. Moreira A., 4. Quansah J., 14. Schick P.
Bayer Leverkusen head coach: Martinez C.
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