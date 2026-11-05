Benfica vs Lech Poznan: Lineups and Live Text Commentary

·35·Sport
Benfica vs Lech Poznan: Lineups and Live Text Commentary

Europa League: Benfica vs Lech Poznan. Kick-off: 6 November, 01:00 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Benfica starting lineup: 1. Trubin A., 44. Araujo T. (captain), 16. Manu Silva, 3. Circati A., 58. Banjaqui D., 10. Sudakov G., 30. Echeverri C., 34. El Karouani S., 27. Rafa Silva, 22. Duran J., 21. Schjelderup A.

Benfica substitutes: 72. Anisio, 8. Aursnes F., 6. Bah A., 5. Barrenechea E., 26. Dahl S., 33. Gabriel Indio, 13. Kaminski J., 11. Lukebakio D., 36. Palhinha J., 14. Pavlidis V., 25. Prestianni G., 24. Soares S.

Benfica head coach: Silva M.

Lech Poznan starting lineup: 1. Lis M., 2. Pereira J., 72. Skrzypczak M., 59. Yegbe T., 15. Gurgul M., 22. Murawski R. (captain), 43. Kozubal A., 10. Walemark P., 21. Rodriguez P., 11. Hakans D., 7. Agnero Y.

Lech Poznan substitutes: 55. Bartczak P., 14. Bengtsson L., 5. Berggren G., 20. Gumny R., 24. Jagiello F., 90. Janyszka H., 31. Obremski W., 77. Palma L., 33. Pruchniewski M., 44. Sledzinski E., 56. Szymczak W.

Lech Poznan head coach: Frederiksen N.

Live report1-0 LIVE
38
Benfica wins a corner kick.
35
Andreas Schjelderup (Benfica) crosses into the box looking for a teammate, but the defenders clear the danger.
34
Benfica failed to create a dangerous chance from the corner, the opposing goalkeeper caught the ball in the air.
34
Andreas Schjelderup (Benfica) tries to push forward, but the opponent clears the ball.
30
Claudio Echeverri (Benfica) tried to find an open teammate in the box, but Mateusz Lis came off his line to clear the ball.
29
Ball possession – 57:43.
27🟨
Martin Matosa showed a yellow card to Yannick Agnero (Lech Poznan) for a rough tackle.
24
Jhon Duran (Benfica) created a chance for himself inside the box after a precise pass and fired a shot, but the ball went just wide of the right post.
22
Souffian El Karouani (Benfica) delivers a great cross into the box, but the opposition defense manages to clear the ball to safety.
20
Claudio Echeverri (Benfica) made a great run. He went one-on-one with the keeper and prepared to shoot, but the goalkeeper bravely rushed out and claimed the ball.
16
Joel Pereira (Lech Poznan) delivered a free kick into the box, but the first defender cleared it easily.
15
Souffian El Karouani (Benfica) challenged very roughly for the ball, and Martin Matosa stopped the game and awarded a free kick.
13
Claudio Echeverri (Benfica) received a good pass and took a shot. His effort from outside the box went just wide of the right post. Goal kick for Lech Poznan.
13
Martin Matosa blows the whistle and Rafa Silva (Benfica) is penalized for an attacking foul. Good call by the referee.
10
Claudio Echeverri (Benfica) came close to scoring with a shot from inside the box, but he sent the ball over the crossbar.
61-0
Goal! Rafa Silva (Benfica) is first to the rebound and slots it into the net. Score 1:0.
3
Jhon Duran (Benfica) shot low into the center of the goal, but the goalkeeper saved it easily.
1
The referee's whistle blew and the game started.
01:02
The players are on the pitch and the match is about to start. Lech Poznan will kick off.
01:00
Martin Matosa has been appointed as the referee for today's match, and he will do his best to officiate fairly and avoid mistakes.
01:00
We now have the starting lineups. You can find them in the match details.
01:00
Hello and welcome to our live text commentary. You can follow all the exciting moments of the match in text format so you don't miss a thing. Sit back and enjoy.
BenficaLech PoznanEuropa League
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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