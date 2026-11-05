Benfica vs Lech Poznan: Lineups and Live Text Commentary
Europa League: Benfica vs Lech Poznan. Kick-off: 6 November, 01:00 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Benfica starting lineup: 1. Trubin A., 44. Araujo T. (captain), 16. Manu Silva, 3. Circati A., 58. Banjaqui D., 10. Sudakov G., 30. Echeverri C., 34. El Karouani S., 27. Rafa Silva, 22. Duran J., 21. Schjelderup A.
Benfica substitutes: 72. Anisio, 8. Aursnes F., 6. Bah A., 5. Barrenechea E., 26. Dahl S., 33. Gabriel Indio, 13. Kaminski J., 11. Lukebakio D., 36. Palhinha J., 14. Pavlidis V., 25. Prestianni G., 24. Soares S.
Benfica head coach: Silva M.
Lech Poznan starting lineup: 1. Lis M., 2. Pereira J., 72. Skrzypczak M., 59. Yegbe T., 15. Gurgul M., 22. Murawski R. (captain), 43. Kozubal A., 10. Walemark P., 21. Rodriguez P., 11. Hakans D., 7. Agnero Y.
Lech Poznan substitutes: 55. Bartczak P., 14. Bengtsson L., 5. Berggren G., 20. Gumny R., 24. Jagiello F., 90. Janyszka H., 31. Obremski W., 77. Palma L., 33. Pruchniewski M., 44. Sledzinski E., 56. Szymczak W.
Lech Poznan head coach: Frederiksen N.
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