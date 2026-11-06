Monaco vs Nordsjaelland: Lineups and Live Text Commentary

·26·Sport
Monaco vs Nordsjaelland: Lineups and Live Text Commentary

Conference League: Monaco vs Nordsjaelland. Kick-off: 6 November, 01:00 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Monaco starting lineup: 1. Hradecky L., 49. Toure I., 4. Teze J., 15. Dier E., 13. Mawissa C., 18. Minamino T., 6. Zakaria D. (captain), 37. Diop E., 7. Detourbet M., 9. Balogun F., 29. Brunner P.

Monaco substitutes: 11. Abline M., 14. Biereth M., 19. Cabral P., 8. Camara L., 28. Coulibaly M., 10. Golovin A., 16. Kohn P., 20. Nazinho, 22. Salisu M., 72. Sane S., 40. Stawiecki J., 2. Vanderson.

Monaco head coach: Filipe Luis.

Nordsjaelland starting lineup: 13. Hansen A., 25. Nelsson V., 3. Salquist T. (captain), 4. Markmann N., 28. Walker M., 21. Heyde M., 6. Brink M., 5. Lahteenmaki J., 37. Sadio L., 9. Solbakken O., 29. Berthelsen V.

Nordsjaelland substitutes: 15. Acquah S., 14. Adel I., 10. Amoako P., 2. Ankersen P., 16. Busk J., 22. Eriksson C., 49. Faber W., 32. Gustafsen V., 23. Norheim R., 40. Rasmussen H., 8. Rojkjaer N., 35. Rutkjaer V.

Nordsjaelland head coach: Olsen J.

Live report1-0 LIVE
39
Takumi Minamino's (Monaco) powerful cross into the penalty area failed to reach his teammate.
331-0
Goal! Takumi Minamino showed great vision to set up Maghnes Akliouche (Monaco), who calmly slotted the ball home from close range. The score is 1-0.
31
Edan Diop (Monaco) delivers a free kick from outside the box into the area. The cross is good, but the goalkeeper shows his skill by jumping high to catch the ball.
30🟨
Noah Markmann (Nordsjælland) is shown a yellow card. The referee showed no mercy.
27
Monaco had a chance to score from a corner, but the defender cleared the ball.
26
Victor Nelsson (Nordsjaelland) rose above the defenders from a corner and headed towards the top right corner. His long-range header lacked power, and the goalkeeper easily caught the ball.
26
The corner kick taken by Nordsjaelland was cleared by Monaco goalkeeper Lukas Hradecky.
26
Ola Solbakken (Nordsjaelland) sent a dangerous cross into the box to set up a teammate, but a defender blocked it. The referee awards a corner kick to Nordsjaelland.
22
Corner kick taken, but Monaco couldn't capitalize, defender clears the ball.
21
Folarin Balogun (Monaco) couldn't find a teammate in the box, his cross was blocked. Monaco played well and earned a corner kick.
19
Takumi Minamino (Monaco) crosses into the box, but a defender clears the danger.
17🟨
Ilan Toure (Monaco) could expect nothing less than a yellow card for that rough challenge. And it is indeed a yellow card. Anthony Bandic didn't hesitate to pull it from his pocket.
14
Monaco seems to be finding their rhythm and has taken control of the ball. They are waiting for the right moment to create new attacking opportunities.
10
Monaco's defense struggled to deal with Paris Brunner's strike. He didn't hesitate, receiving a pass from his teammate and firing from outside the box.
7
Christian Mawissa (Monaco) committed a foul and the referee blew the whistle.
6
Nordsjælland took the corner kick, but the defenders' solid play cleared the danger.
5
A good clearance by the defender means nothing comes of the corner for Nordsjaelland. Nordsjaelland to take the corner.
4
Juho Lehtiranta (Nordsjaelland) failed to cross into the box, his attempt was blocked. The referee signals a corner, Nordsjaelland will take the kick.
4
Nordsjaelland are in possession, stringing passes together and waiting for an opening to shoot.
1
The match has started. The first half is underway.
01:06
The game gets underway with Nordsjælland to kick off.
01:06
The referee for today's match will be Antoni Bandic.
01:06
The starting lineups for both teams are out, you can check them out now.
01:06
Good afternoon, ladies and gentlemen! Welcome to our live text commentary, where we will provide you with instant updates on all the action.
MonacoNordsjaellandConference League
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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