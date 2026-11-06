Monaco vs Nordsjaelland: Lineups and Live Text Commentary
Conference League: Monaco vs Nordsjaelland. Kick-off: 6 November, 01:00 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Monaco starting lineup: 1. Hradecky L., 49. Toure I., 4. Teze J., 15. Dier E., 13. Mawissa C., 18. Minamino T., 6. Zakaria D. (captain), 37. Diop E., 7. Detourbet M., 9. Balogun F., 29. Brunner P.
Monaco substitutes: 11. Abline M., 14. Biereth M., 19. Cabral P., 8. Camara L., 28. Coulibaly M., 10. Golovin A., 16. Kohn P., 20. Nazinho, 22. Salisu M., 72. Sane S., 40. Stawiecki J., 2. Vanderson.
Monaco head coach: Filipe Luis.
Nordsjaelland starting lineup: 13. Hansen A., 25. Nelsson V., 3. Salquist T. (captain), 4. Markmann N., 28. Walker M., 21. Heyde M., 6. Brink M., 5. Lahteenmaki J., 37. Sadio L., 9. Solbakken O., 29. Berthelsen V.
Nordsjaelland substitutes: 15. Acquah S., 14. Adel I., 10. Amoako P., 2. Ankersen P., 16. Busk J., 22. Eriksson C., 49. Faber W., 32. Gustafsen V., 23. Norheim R., 40. Rasmussen H., 8. Rojkjaer N., 35. Rutkjaer V.
Nordsjaelland head coach: Olsen J.
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