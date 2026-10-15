FC Copenhagen vs Braga: Lineups and Live Text Commentary
Conference League: FC Copenhagen vs Braga. Kick-off: 16 October, 00:00 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
FC Copenhagen starting lineup: 1. Ramaj D., 2. Beijmo F., 36. Clem W., 39. Dadason V., 10. Elyounoussi M. (captain), 33. Kral A., 6. Markgraf A., 12. Maseko T., 24. Meling B., 16. Robert, 20. Suzuki J.
FC Copenhagen substitutes: 51. Breum-Harild T., 7. Carrizo M., 14. Cornelius A., 27. Delaney T., 13. Huescas R., 15. Lopez M., 34. Nasnas M., 28. Nemeth H., 45. Olsen G., 31. Runarsson R. A., 4. Sorensen A., 44. Vianney Ndjee G.
FC Copenhagen head coach: Svensson B.
Braga starting lineup: 31. Bernardo, 26. Arrey-Mbi B., 29. Gorby, 21. Horta R. (captain), 23. Huseinbasic D., 14. Lagerbielke G., 8. Moutinho J., 22. Sergio Barcia, 34. Tiknaz D. E., 7. Travassos, 19. Wind J.
Braga substitutes: 44. Bajrami A., 37. Barisic A., 20. Dorgeles M., 11. Gabriel Silva, 2. Gomez V., 16. Marques T., 17. Milosevic J., 9. Navarro F., 50. Rodrigues D., 12. Sa T., 10. Victor P., 6. Vitor Carvalho.
Braga head coach: Vicens C.
Comments 0
…