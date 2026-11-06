FC Copenhagen vs Iberia 1999: Lineups and Live Text Commentary
Conference League: FC Copenhagen vs Iberia 1999. Kick-off: 6 November, 01:00 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
FC Copenhagen starting lineup: 1. Ramaj D., 20. Suzuki J., 4. Sorensen A., 15. Lopez M., 33. Kral A., 10. Elyounoussi M., 27. Delaney T. (captain), 28. Nemeth H., 7. Carrizo M., 39. Dadason V., 44. Vianney Ndjee G.
FC Copenhagen substitutes: 51. Breum-Harild T., 36. Clem W., 14. Cornelius A., 13. Huescas R., 21. Madsen M., 6. Markgraf A., 24. Meling B., 18. Myrie K., 45. Olsen G., 16. Robert, 31. Runarsson R. A.
FC Copenhagen head coach: Svensson B.
Iberia 1999 starting lineup: 31. Makaridze G., 40. Kobuladze G., 25. Amisulashvili A., 4. Selimovic V., 5. Jinjolava J. (captain), 8. Kardava B., 6. Dadiani N., 33. Tiboue J., 10. Natchkebia Z., 9. Dzagania A., 19. Sikharulashvili N.
Iberia 1999 substitutes: 14. Alhassan I., 30. Bochorishvili N., 3. Cancar P., 29. Chikhradze L., 17. Ende S., 23. Kuliyev E., 16. Kurtanidze R., 27. Kutsia G., 7. Kvartskhava D., 18. Lucas Cafe, 1. Megrelishvili T.
Iberia 1999 head coach: Korghalidze L.
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