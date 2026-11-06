FC Copenhagen vs Iberia 1999: Lineups and Live Text Commentary

·30·Sport
FC Copenhagen vs Iberia 1999: Lineups and Live Text Commentary

Conference League: FC Copenhagen vs Iberia 1999. Kick-off: 6 November, 01:00 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

FC Copenhagen starting lineup: 1. Ramaj D., 20. Suzuki J., 4. Sorensen A., 15. Lopez M., 33. Kral A., 10. Elyounoussi M., 27. Delaney T. (captain), 28. Nemeth H., 7. Carrizo M., 39. Dadason V., 44. Vianney Ndjee G.

FC Copenhagen substitutes: 51. Breum-Harild T., 36. Clem W., 14. Cornelius A., 13. Huescas R., 21. Madsen M., 6. Markgraf A., 24. Meling B., 18. Myrie K., 45. Olsen G., 16. Robert, 31. Runarsson R. A.

FC Copenhagen head coach: Svensson B.

Iberia 1999 starting lineup: 31. Makaridze G., 40. Kobuladze G., 25. Amisulashvili A., 4. Selimovic V., 5. Jinjolava J. (captain), 8. Kardava B., 6. Dadiani N., 33. Tiboue J., 10. Natchkebia Z., 9. Dzagania A., 19. Sikharulashvili N.

Iberia 1999 substitutes: 14. Alhassan I., 30. Bochorishvili N., 3. Cancar P., 29. Chikhradze L., 17. Ende S., 23. Kuliyev E., 16. Kurtanidze R., 27. Kutsia G., 7. Kvartskhava D., 18. Lucas Cafe, 1. Megrelishvili T.

Iberia 1999 head coach: Korghalidze L.

Live report2-1 LIVE
41
Maher Carrizo (FC Copenhagen) made a solo run, but an opponent blocked him, preventing a dangerous chance.
38
Bakar Kardava (Iberia 1999) crossed from the flank into the box looking for teammates, but the pass was unsuccessful and the danger was cleared.
35
FC Copenhagen had a chance to score from a corner, but the defender cleared the ball.
34
Asger Sorensen (FC Copenhagen) found space and headed the ball from the free kick. His effort went wide of the right post for a goal kick.
33
Zviad Nachkebia (Iberia 1999) won the ball from his opponent, but committed a foul in the process and the referee blew the whistle.
302-1
Goal! A terrible mistake leads to a goal. The defender lost the ball, allowing Amiran Dzagania (Iberia 1999) to seize it and slot it home, 2-1.
28
Asger Sorensen (FC Copenhagen) rose highest to meet the set-piece cross and fired a dangerous shot towards the center, but Giorgi Makaridze easily gathered the ball.
28
FC Copenhagen tries to capitalize on a dangerous free kick near the touchline.
25
The cross from Geovanny Vianney Nji (FC Copenhagen) failed to reach the box, defenders cleared the ball to safety.
222-0
Maher Carrizo (FC Copenhagen) received the ball inside the box, acted quickly and slotted it into the net with no trouble.
20🟨
Giorgi Makaridze (Iberia 1999) receives a yellow card. He needs to be more careful, as another foul like this could lead to a red card.
191-0
Goal! Giorgi Makaridze got a touch to Mohamed Elyounoussi's (FC Copenhagen) penalty, but couldn't stop it from going into the bottom left corner.
19
Mohamed Elyounoussi (FC Copenhagen) takes responsibility and is already setting up the ball.
18🎯
VAR decision is in: PENALTY for FC Copenhagen!
18🟨
Giorgi Makaridze (Iberia 1999) is shown a yellow card for a rough challenge. He seems unhappy with the decision, but Robert Hennessy ignored his protests.
16VAR
Referee Robert Hennessy signals for VAR and heads to the monitor to check for a penalty. Let's see what happens!
15🟨
Viktor Dadsons (FC Copenhagen) receives a yellow card.
15
Giorgi Makaridze (Iberia 1999) slid into his opponent and brought him down. Robert Hennessy stopped play and could have shown a card, but ultimately decided to issue only a verbal warning.
12
Corner kick taken, but FC Copenhagen couldn't capitalize, defender clears the ball.
11
Maher Carrizo (FC Copenhagen) shot from inside the penalty area, but the defenders blocked it in time.
10
Giorgi Makaridze is alert and reads the long pass from Asger Sorensen (Copenhagen) well. A calm save!
8
Iberia 1999 played the corner short instead of crossing into the box.
7
A defender blocked the ball following a long-range free kick taken by Iberia 1999.
7🟨
Yellow card. Geovanni Vianney Nji (FC Copenhagen) is cautioned for a rough challenge.
6
A defender blocked the ball following a long-range free kick from FC Copenhagen.
5🟨
Zviad Nachkebia (Iberia 1999) received a yellow card from the referee for a foul committed moments ago.
4
Zviad Nachkebia (Iberia 1999) tried to dribble past his opponent, but the ball was cleared.
3
Bakar Kardava (Iberia 1999) fired a powerful shot from outside the box, but the ball went over the crossbar.
2
A brilliant solo run from Zviad Nachkebia (Iberia 1999)! He dribbled past several players and shot from outside the box, but the ball went just wide of the right post. The ball is out of play, and it will be a goal kick for FC Copenhagen.
1
Iberia 1999 takes a free kick near the center of the pitch.
1
Today's match has just started, enjoy the game!
01:01
The players are on the pitch and Iberia 1999 kicks off the match.
01:00
Robert Hennessey will officiate today's match.
01:00
The starting lineups for this match have been announced.
01:00
Hello and welcome to our live text commentary of the upcoming match. We will try to bring you all the action from the pitch as accurately as possible. Enjoy the game.
FC CopenhagenIberia 1999Conference League
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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