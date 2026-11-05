Thun vs Hearts: Lineups and Live Text Commentary

·28·Sport
Thun vs Hearts: Lineups and Live Text Commentary

Conference League: Thun vs Hearts. Kick-off: 5 November, 22:45 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Thun starting lineup: 1. Steffen N., 37. Dahler L., 19. Bamert J., 23. Burki M. (captain), 2. Mambwa O., 70. Reichmuth N., 14. Kait M., 16. Roth J., 30. Maier N., 9. Dursun F., 96. Labeau B.

Thun substitutes: 20. Braschi R., 5. Burgy N., 26. Christoffersson N., 21. Derbaci D., 47. Fehr F., 33. Gutbub M., 52. Ilic A., 15. Kristal P., 80. Lengen S., 25. Spycher T., 18. Strannegard T., 13. Zoukit N.

Thun head coach: Privitelli G. L.

Hearts starting lineup: 1. Reus B., 23. Altena J., 64. Fagan-Walcott M., 17. Findlay S., 5. McCart J., 3. Kingsley S. (captain), 29. Kerjota S., 78. Mendy L., 15. McPake J., 19. Guendouz S., 10. Braga C.

Hearts substitutes: 28. Clark Z., 30. Fulton R., 39. Gillies M., 11. Kabore P., 33. Pollock F., 38. Stevenson G., 9. Williams J., 21. Wilson J.

Hearts head coach: Vrancken W.

Live report2-0 LIVE
45+2🟨
The referee showed he won't tolerate such behavior. Furkan Dursun (Tun) has been shown a yellow card.
45
At least 9 minutes of stoppage time added.
44
Labo (Thun) controlled a cross outside the box and tried to fire into the bottom right corner, but his shot was deflected by a defender and went out of play.
42
Nils Reichmuth (Thun) found space in the box after a precise pass and shot, but the ball went just wide of the left post.
41
Nico Maier (Thun) took the corner, but the defenders cleared the ball.
40
Nils Reichmuth (Thun) receives the ball and strikes from mid-range to the bottom left corner, but Bo Reiss is there to make an easy save.
39
The linesman raised his flag because one of the Thun players was offside.
38
Stephen Kingsley (Hearts) tried to curl the free kick over the wall, but it was unsuccessful.
38
Nico Maier (Thun) committed a foul. Athanasios Kyriakos stopped the game and made a decision. Hearts have a free kick, which could lead to a scoring opportunity.
38🟨
Booking. Nico Maier (Thun) is shown the yellow card.
37
The ball was hurriedly cleared following a corner kick taken by Jordi Altena (Hearts).
37
Jamie McCart (Hearts) sent a dangerous cross into the box, but the defenders blocked it. Hearts win a corner.
342-0
The ball is in the net! Nils Reichmuth's shot was saved, but the ball fell to Brighton Labeau (Thun), who found space in the box and fired it into the top right corner. Score 2-0.
33
Jordi Altena (Hearts) crossed the ball into the center, but the defender was alert and cleared the danger.
33
Olivier Mamba (Thun) seems to have been shown a red card for a rough challenge. Athanasios Kyriakos won't tolerate such behavior on the pitch and blew the whistle for the foul. Hearts will take the free kick, but a direct shot on goal is not possible from this position.
22
Own goal! A nightmare for Jamie McCart (Hearts) as he tries to clear a cross into the six-yard box but puts it past his own keeper. Score 1-0.
21
Nils Reichmuth (Thun) controlled a powerful pass near the edge of the box, looked up and fired a beautiful shot, but it went just over the crossbar.
20
Josh McPake (Hearts) missed a huge chance! Fans were already celebrating after his brilliant solo run and powerful strike from outside the box. The ball headed towards the center of the goal, but Niklas Steffen made a crucial save!
19
Malachi Fagan-Walcott (Hearts) was forced to stop the attack as the linesman flagged for offside.
17
Dangerous moment! Nils Reichmuth (Thun) took the free kick from a promising position, but his shot went just wide of the right post.
17
Malachi Fagan-Walcott (Hearts) went in very hard and Athanasios Kyriakos called a foul. Thun have a free-kick, but they are unlikely to go for goal directly.
14
Nils Reichmuth (Thun) received the ball on the edge of the box and fired a powerful shot into the right corner, but the goalkeeper made a brilliant save to deny him.
12
Matthias Käit (Thun) picked up the loose ball after a scramble in the box and fired a shot towards the center of the goal. The goalkeeper made an easy save.
10
Josh McPake (Hearts) broke into the box to receive the pass and fired a low shot towards the left post. Niklas Steffen stayed alert and made a brilliant save.
1
The first half has started.
22:46
Finally, the players have taken the pitch! Hearts will kick off.
22:45
Athanasios Kyriakos has been appointed as the head referee for today's match.
22:45
The starting lineups for both teams have already been announced and you can view them in the match details.
22:45
Hello and welcome to our live text commentary! We will provide you with instant updates on all the action. Starting lineups will be announced shortly.
ThunHeartsConference League
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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