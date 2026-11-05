Thun vs Hearts: Lineups and Live Text Commentary
Conference League: Thun vs Hearts. Kick-off: 5 November, 22:45 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Thun starting lineup: 1. Steffen N., 37. Dahler L., 19. Bamert J., 23. Burki M. (captain), 2. Mambwa O., 70. Reichmuth N., 14. Kait M., 16. Roth J., 30. Maier N., 9. Dursun F., 96. Labeau B.
Thun substitutes: 20. Braschi R., 5. Burgy N., 26. Christoffersson N., 21. Derbaci D., 47. Fehr F., 33. Gutbub M., 52. Ilic A., 15. Kristal P., 80. Lengen S., 25. Spycher T., 18. Strannegard T., 13. Zoukit N.
Thun head coach: Privitelli G. L.
Hearts starting lineup: 1. Reus B., 23. Altena J., 64. Fagan-Walcott M., 17. Findlay S., 5. McCart J., 3. Kingsley S. (captain), 29. Kerjota S., 78. Mendy L., 15. McPake J., 19. Guendouz S., 10. Braga C.
Hearts substitutes: 28. Clark Z., 30. Fulton R., 39. Gillies M., 11. Kabore P., 33. Pollock F., 38. Stevenson G., 9. Williams J., 21. Wilson J.
Hearts head coach: Vrancken W.
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