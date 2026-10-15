Twente vs Thun: Lineups and Live Text Commentary
Conference League: Twente vs Thun. Kick-off: 16 October, 00:00 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Twente starting lineup: 16. Drommel J., 29. Adelgaard A., 4. Nijstad R., 27. Orjasaeter S., 3. Propper R. (captain), 11. Rots D., 10. Taha Y., 28. van Rooij B., 9. Weghorst W., 8. Weidmann D., 6. Zerrouki R.
Twente substitutes: 18. Bawuah J., 31. Gerritsen Y., 14. Hlynsson K., 24. Kurowski K., 39. Meilink J., 26. Nagel B., 22. Pasveer R., 7. Pjaca M., 2. Rosiak M., 17. Thorvaldsen F., 20. van den Belt T., 25. Vennegoor of Hesselink L.
Twente head coach: van den Brom J.
Thun starting lineup: 1. Steffen N., 19. Bamert J. (captain), 5. Burgy N., 9. Dursun F., 47. Fehr F., 14. Kait M., 15. Kristal P., 96. Labeau B., 2. Mambwa O., 70. Reichmuth N., 16. Roth J.
Thun substitutes: 20. Braschi R., 26. Christoffersson N., 37. Dahler L., 21. Derbaci D., 80. Lengen S., 30. Maier N., 54. Passavant L., 25. Spycher T., 18. Strannegard T., 22. Walti D., 13. Zoukit N.
Thun head coach: Privitelli G. L.
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