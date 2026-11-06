St. Truiden vs Brann: Lineups and Live Text Commentary

·26·Sport
St. Truiden vs Brann: Lineups and Live Text Commentary

Conference League: St. Truiden vs Brann. Kick-off: 6 November, 01:00 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

St. Truiden starting lineup: 16. Kokubo L., 60. Vanwesemael R., 5. Taniguchi S. (captain), 26. Musliu V., 23. Pupe J., 18. Ishiwatari N., 99. Shinkawa S., 8. Sissako A., 10. Sebaoui I., 19. Soelle F., 11. Mbuku N.

St. Truiden substitutes: 71. Araki R., 9. Bazdar S., 31. Benachour I., 77. Diouf O., 3. Hata T., 22. Janssens W., 21. Lendfers M., 38. Matsuzawa K., 27. Mbambi J., 14. Merlen R., 7. Muja A., 35. Ngoy Y.

St. Truiden head coach: De Meyer F.

Brann starting lineup: 12. Nilsen S., 2. Cornic L., 3. Knudsen F. (captain), 23. Pedersen T., 15. Torsvik J., 10. Ingason K. M., 21. Kasanwirjo N., 25. Wassberg N., 14. Mathisen U., 29. Holm N., 9. Castro N.

Brann substitutes: 20. Dragsnes V., 1. Dyngeland M., 16. Eriksen K., 11. Finne B., 43. Haugen B., 36. Hellesoy H. M., 39. Laegreid J., 22. Magnusson S., 17. Soltvedt J., 37. Vindenes S.

Brann head coach: Horneland E.

Live report LIVE
38
Frederic Soelle (Sint-Truiden) committed a foul. Oliver Reitala stopped the game and made a decision.
34
Ulrik Mathisen (Brann) found space after a corner and took a shot, but his effort went well wide of the right post.
34
Niklas Castro (Brann) prepares to deliver a dangerous corner kick into the penalty area.
34
Niklas Castro (Brann) delivered a dangerous corner, but none of his teammates could outjump the defenders. The ball went out of play. Brann will take a corner kick.
33
Ulrik Mathisen (Brann) shot from a great position outside the box, but a defender made a brave block. Brann will now take a corner kick.
32
Oliver Reitala had a clear view of the situation and called a foul by Neraysho Kasanwirjo (Brann).
32
Niklas Castro (Brann) takes the corner, but the defense clears the ball.
27
Robert-Jan Vanwesemael (Sint-Truiden) clearly isn't following the golden rule of 'treat others as you would like to be treated'. He played roughly, leaving Oliver Reitala no choice but to call a foul.
26
Nathaniel Mbuku (Sint-Truiden) shot from mid-range, but the ball went over the crossbar.
25
Frederic Soelle (Sint-Truiden) missed from close range, firing just wide of the left post. What a chance!
25
Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) unleashed a powerful shot, but the defender bravely blocked it.
24
Shion Homma (Sint-Truiden) jumped high to reach the ball at the edge of the box, but his header went off target.
21
Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) tried to find a teammate with a great pass, but the defenders reacted in time to intercept the ball.
21
Match: Sint-Truiden - Brann. Score: 0-0. Commentary: Ball possession – 38:62.
16
Robert-Jan Vanwesemael (Sint-Truiden) delivered a beautiful cross, but Simen Nielsen punched the ball away.
15
Kristian Mani Ingason (Brann) reached the ball and fired a powerful shot without hesitation, but Leo Kokubo was well-positioned and saved it!
12
Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) heads to the corner flag to take the corner kick.
10
Nathanël Mbuku (Sint-Truiden) takes the corner kick short.
10
Shion Homma (Sint-Truiden) tried to find a teammate, but the defender blocked it well. The linesman made the right call, and Sint-Truiden will take a corner kick.
9
Niklas Castro (Brann) crossed into the box, but Leo Kokubo came off his line to claim the ball.
6
Shion Homma (Sint-Truiden) was very frustrated after the referee stopped play for a foul while he was in possession.
3
Visar Musliu's (Sint-Truiden) cross found no one, and the attack came to an end.
3
Ulrik Mathisen (Brann) committed a very rough challenge, Oliver Reitala stopped play and awarded a free kick.
1
The match has started, the game is underway.
01:03
Brann kicks off.
01:00
The referee for today's match will be Oliver Reitala.
01:00
Before the match starts, you can see the starting lineups for today's clash.
01:00
Welcome to our live text commentary! We will provide you with instant updates on all the action. Starting lineups will be announced shortly.
St. TruidenBrannConference League
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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