St. Truiden vs Brann: Lineups and Live Text Commentary
Conference League: St. Truiden vs Brann. Kick-off: 6 November, 01:00 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
St. Truiden starting lineup: 16. Kokubo L., 60. Vanwesemael R., 5. Taniguchi S. (captain), 26. Musliu V., 23. Pupe J., 18. Ishiwatari N., 99. Shinkawa S., 8. Sissako A., 10. Sebaoui I., 19. Soelle F., 11. Mbuku N.
St. Truiden substitutes: 71. Araki R., 9. Bazdar S., 31. Benachour I., 77. Diouf O., 3. Hata T., 22. Janssens W., 21. Lendfers M., 38. Matsuzawa K., 27. Mbambi J., 14. Merlen R., 7. Muja A., 35. Ngoy Y.
St. Truiden head coach: De Meyer F.
Brann starting lineup: 12. Nilsen S., 2. Cornic L., 3. Knudsen F. (captain), 23. Pedersen T., 15. Torsvik J., 10. Ingason K. M., 21. Kasanwirjo N., 25. Wassberg N., 14. Mathisen U., 29. Holm N., 9. Castro N.
Brann substitutes: 20. Dragsnes V., 1. Dyngeland M., 16. Eriksen K., 11. Finne B., 43. Haugen B., 36. Hellesoy H. M., 39. Laegreid J., 22. Magnusson S., 17. Soltvedt J., 37. Vindenes S.
Brann head coach: Horneland E.
Comments 0
…