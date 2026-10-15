Brann vs Lincoln Red Imps: Lineups and Live Text Commentary
Conference League: Brann vs Lincoln Red Imps. Kick-off: 16 October, 00:00 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Brann starting lineup: 12. Nilsen S., 9. Castro N., 19. Gudmundsson E., 10. Ingason K. M., 21. Kasanwirjo N., 3. Knudsen F. (captain), 22. Magnusson S., 23. Pedersen T., 17. Soltvedt J., 18. Sorensen J., 25. Wassberg N.
Brann substitutes: 2. Cornic L., 20. Dragsnes V., 1. Dyngeland M., 16. Eriksen K., 11. Finne B., 43. Haugen B., 36. Hellesoy H. M., 29. Holm N., 39. Laegreid J., 15. Torsvik J., 41. Wilhelmsen A.
Brann head coach: Horneland E.
Lincoln Red Imps starting lineup: 13. Hankins J., 5. Cardozo T., 66. Eersteling J., 18. Garcia T., 9. Gomez K., 23. Joe, 8. Mandi, 21. Nano, 11. Romero Morillo A., 3. Rutjens C., 22. Torrilla G. (captain).
Lincoln Red Imps substitutes: 32. Alvarez F., 20. Britto E., 7. Casciaro L., 19. Flalhi Idrissi Y., 27. Hamm M., 2. Jolley E., 6. Lopes B., 10. Mula A., 1. Nauzet Santana, 4. Pinto N., 44. Toledano M.
Lincoln Red Imps head coach: Pavon.
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