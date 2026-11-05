Lincoln Red Imps vs Hajduk Split: Lineups and Live Text Commentary

·32·Sport
Lincoln Red Imps vs Hajduk Split: Lineups and Live Text Commentary

Conference League: Lincoln Red Imps vs Hajduk Split. Kick-off: 5 November, 22:45 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Lincoln Red Imps starting lineup: 13. Hankins J., 66. Eersteling J., 5. Cardozo T., 3. Rutjens C., 21. Nano, 44. Manu, 22. Torrilla G., 6. Lopes B. (captain), 8. Mandi, 18. Garcia T., 9. Gomez K.

Lincoln Red Imps substitutes: 32. Alvarez F., 20. Britto E., 7. Casciaro L., 19. Flalhi Idrissi Y., 27. Hamm M., 23. Joe, 2. Jolley E., 10. Mula A., 1. Nauzet Santana, 4. Pinto N., 11. Romero Morillo A.

Lincoln Red Imps head coach: Pavon.

Hajduk Split starting lineup: 33. Silic T., 22. Acapandie M., 6. Hadzikadunic D., 5. Van Hoorenbeeck A., 32. Hrgovic S., 8. Fayad K., 20. del Moral A., 7. Sanyang A., 9. de Almeida D., 23. Soticek M., 11. Sego M. (captain).

Hajduk Split substitutes: 19. Brruti E., 99. Fesyuk D., 3. Gabric R., 38. Hodak L., 26. Huram A., 10. Livaja M., 15. Maresic D., 77. Martin C., 17. Melnjak D., 14. Raci R., 44. Stipica D., 16. Sutalo A.

Hajduk Split head coach: Garcia G.

Live report LIVE
45
The referee's whistle blows, the first half ends, and the players head to their dressing rooms.
44
Hajduk Split takes the corner kick.
41
Kike Gómez (Lincoln Red Imps) did not follow the golden rule of 'treat others as you would like to be treated'. He played roughly, leaving Patrick Gryckiewicz no choice but to commit a foul. Hajduk Split wins a free kick.
40
Dalisson de Almeida (Hajduk Split) shot from outside the box, but sent the ball over the crossbar.
39
Thanks to a brilliant block by the defender, the corner kick taken by Hajduk Split came to nothing.
37
Abduli Sanyang (Hajduk Split) committed a foul and Patrick Gryckiewicz immediately awarded a free kick.
35
Julianne Eersteling (Lincoln Red Imps) won the ball from his opponent, but the referee blew the whistle for a foul. He is unhappy with the decision!
33
Kike Gomez (Lincoln Red Imps) crossed into the box, but his attempt was blocked and cleared. Lincoln Red Imps to take a throw-in.
30🟨
Patryk Gryckiewicz showed a yellow card to Oliva Christian Rutjens (Lincoln Red Imps) for a rough foul.
28
Michele Sego (Hajduk Split) tried to take advantage of the set-piece, but his shot went well over the bar. A very inaccurate effort!
27
Tomas Cardoso (Lincoln Red Imps) should have known that such behavior is against the rules. He was very reckless in the challenge, leaving Patrick Gryckiewicz no choice but to blow the whistle. Hajduk Split will take the free kick.
26
Hajduk Split is currently controlling the ball and dictating the pace of the game. They are passing accurately, making it difficult for the opponent to regain possession.
23
Hajduk Split has a chance to score from a corner kick.
22
Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps) sent a cross into the box, but it was too close to Toni Silić and the goalkeeper gathered the ball.
20
Patrik Gryckiewicz blows the whistle and Marin Soticek (Hajduk Split) is penalized for an attacking foul. Good call by the referee.
18
Dalisson de Almeida (Hajduk Split) received a precise pass near the edge of the box and shot, but the ball went just wide of the left post.
17
Abdoulie Sanyang (Hajduk Split) crossed into the box, but the pass was inaccurate and missed his teammate. The ball went out of play, and the Lincoln Red Imps goalkeeper will restart with a goal kick.
15
Alberto del Moral (Hajduk Split) delivered a beautiful cross, but Jeylan Hankins punched the ball away.
13
Abdoulie Sanyang (Hajduk Split) attempted a pass, but it was blocked.
11
Michele Sego (Hajduk Split) is caught offside!
10
Kike Gomez (Lincoln Red Imps) drives towards the goal, but the defender tracks back in time to win the ball.
9
Alberto del Moral (Hajduk Split) committed a foul to win the ball. Patryk Gryckiewicz had a clear view and blew his whistle.
6
Dallison de Almeida (Hajduk Split) took the corner, but the ball hit an opposing player's head.
5
Khalil Fayad (Hajduk Split) tried to pass to his teammate, but the defender blocked it well. Hajduk Split wins a corner. They are sending many players into the penalty area.
4
Michele Sego (Hajduk Split) committed a foul during an attack and the referee blew the whistle.
2
Patrik Grichevich has a clear view of the situation and calls a foul by Dalisson de Almeida (Hajduk Split).
1
Abduli Sanyang (Hajduk Split) made a solo run, but couldn't create a dangerous chance due to a challenge from an opponent.
1
The referee blew the whistle and the match has started.
22:46
Lincoln Red Imps kick off.
22:45
Today's match will be officiated by Patrick Griciewicz.
22:45
You can check the starting lineups for both teams in the match details.
22:45
Match: Lincoln Red Imps - Hajduk Split. Score: -. Welcome to our live text commentary. We will keep you updated on all the action on the pitch. Kick-off is just moments away.
Lincoln Red ImpsHajduk SplitConference League
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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