Lincoln Red Imps vs Hajduk Split: Lineups and Live Text Commentary
Conference League: Lincoln Red Imps vs Hajduk Split. Kick-off: 5 November, 22:45 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Lincoln Red Imps starting lineup: 13. Hankins J., 66. Eersteling J., 5. Cardozo T., 3. Rutjens C., 21. Nano, 44. Manu, 22. Torrilla G., 6. Lopes B. (captain), 8. Mandi, 18. Garcia T., 9. Gomez K.
Lincoln Red Imps substitutes: 32. Alvarez F., 20. Britto E., 7. Casciaro L., 19. Flalhi Idrissi Y., 27. Hamm M., 23. Joe, 2. Jolley E., 10. Mula A., 1. Nauzet Santana, 4. Pinto N., 11. Romero Morillo A.
Lincoln Red Imps head coach: Pavon.
Hajduk Split starting lineup: 33. Silic T., 22. Acapandie M., 6. Hadzikadunic D., 5. Van Hoorenbeeck A., 32. Hrgovic S., 8. Fayad K., 20. del Moral A., 7. Sanyang A., 9. de Almeida D., 23. Soticek M., 11. Sego M. (captain).
Hajduk Split substitutes: 19. Brruti E., 99. Fesyuk D., 3. Gabric R., 38. Hodak L., 26. Huram A., 10. Livaja M., 15. Maresic D., 77. Martin C., 17. Melnjak D., 14. Raci R., 44. Stipica D., 16. Sutalo A.
Hajduk Split head coach: Garcia G.
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