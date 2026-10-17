Elversberg vs Augsburg: Lineups and Live Text Commentary
Bundesliga: Elversberg vs Augsburg. Kick-off: 17 October, 18:30 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Elversberg starting lineup: 20. Kristof N., 10. Darvich N., 21. Gunther L., 30. Gyamerah J., 43. Keidel F., 7. Krattenmacher M., 42. Mokwa Ntusu D., 25. Petkov L., 19. Pinckert L., 8. Poreba L., 31. Rohr M.
Elversberg substitutes: 15. Adam R., 28. Boss T., 6. Conde A., 9. Futkeu N., 3. Le Joncour F., 2. Mickelson N., 17. Schmahl F., 24. Schnellbacher L., 26. Sirch L.
Elversberg head coach: Wagner V.
Augsburg starting lineup: 1. Dahmen F., 35. Bah J., 16. Behrens H., 2. Brackelmann C., 19. Fellhauer R., 21. Ibrahimovic A., 4. Massengo H., 5. Matsima C., 9. Ribeiro R., 32. Rieder F., 27. Wolf M.
Augsburg substitutes: 6. Gouweleeuw J., 11. Gregoritsch M., 30. Kade A., 14. Keitel Y., 10. Komur M., 22. Labrovic N., 39. Ogundu U., 37. Schnitzer T., 7. Seol Young-Woo.
Augsburg head coach: Baum M.
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