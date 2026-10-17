Elversberg vs Augsburg: Lineups and Live Text Commentary

·38·Sport
Elversberg vs Augsburg: Lineups and Live Text Commentary

Bundesliga: Elversberg vs Augsburg. Kick-off: 17 October, 18:30 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Elversberg starting lineup: 20. Kristof N., 10. Darvich N., 21. Gunther L., 30. Gyamerah J., 43. Keidel F., 7. Krattenmacher M., 42. Mokwa Ntusu D., 25. Petkov L., 19. Pinckert L., 8. Poreba L., 31. Rohr M.

Elversberg substitutes: 15. Adam R., 28. Boss T., 6. Conde A., 9. Futkeu N., 3. Le Joncour F., 2. Mickelson N., 17. Schmahl F., 24. Schnellbacher L., 26. Sirch L.

Elversberg head coach: Wagner V.

Augsburg starting lineup: 1. Dahmen F., 35. Bah J., 16. Behrens H., 2. Brackelmann C., 19. Fellhauer R., 21. Ibrahimovic A., 4. Massengo H., 5. Matsima C., 9. Ribeiro R., 32. Rieder F., 27. Wolf M.

Augsburg substitutes: 6. Gouweleeuw J., 11. Gregoritsch M., 30. Kade A., 14. Keitel Y., 10. Komur M., 22. Labrovic N., 39. Ogundu U., 37. Schnitzer T., 7. Seol Young-Woo.

Augsburg head coach: Baum M.

Live report2-0 LIVE
22
Following a corner kick taken by Fabian Rieder (Augsburg), the ball touched one of the defenders and he cleared it with a header.
21
Arijon Ibrahimovic (Augsburg) makes a brilliant solo run, beats two defenders and shoots from close range. NIKOLA CRAMP? No, Labrović? Wait, Nikola Vasilj? Let's use Nikola Vasilj? Ah, Nicolas Kristof! Saves it! Corner for Augsburg.
20
Moritz Krattenmacher (Elversberg) decided to shoot, but his effort was well blocked by a defender and posed no threat to the goalkeeper.
19
Elversberg players are exchanging short passes and waiting for the right moment to break through the opponent's defense.
16
Fabian Rieder (Augsburg) delivers the corner, but the ball is cleared.
16
Arijon Ibrahimovic (Augsburg) delivered an inaccurate corner kick, and Nikola Vasilj easily claimed the ball. The ball went out of play, and Augsburg managed to win a corner.
16
Fabian Rieder (Augsburg) takes the corner, but the defense clears it. Augsburg win another corner.
15
Robin Felhauer (Augsburg) made a run towards the goal, but the defender tracked back well to dispossess him. Augsburg will take a corner kick.
13
Arijon Ibrahimovic (Augsburg) is caught offside and the linesman raises his flag.
12
Dangerous moment! Noah Darvich (Elversberg) makes a brilliant solo run to the edge of the penalty area and shoots, but the ball goes over the crossbar. The ball goes out of play, and the Augsburg goalkeeper will restart.
11
Lukas Petkov (Elversberg) tried to pass into the penalty area, but Finn Dahmen was alert and brilliantly claimed the ball.
9
Rodrigo Ribeiro (Augsburg) makes a brilliant solo run, beats two defenders and shoots at the keeper. Nicolas Kristof makes a stunning save to deny the ball going into the bottom right corner.
72-0
Goal! Amid a scramble in the box, Moritz Krattenmacher laid it off to Lasse Günther (Elversberg), who made the most of the chance and fired it into the top right corner. 2:0.
6
Fabian Rieder (Augsburg) takes the corner kick, but the defenders clear the ball.
41-0
Goal! Lukas Petkov (Elversberg) fires the rebound into the center of the goal from inside the box. The score is 1:0.
4🎯
Lukas Petkov (Elversberg) fails to convert the penalty, shooting low towards the center. Finn Dahmen reads it brilliantly and doesn't even need to move to make the save.
4
Lukas Petkov (Elversberg) is ready to take the penalty!
4🎯
VAR decision: PENALTY for Elversberg!
3VAR
There is a break in the match, and referee Florian Exner seems to have received a signal in his ear, indicating he will use VAR to check Elversberg's earlier penalty appeal. This could be very interesting!
1
Lukas Pinckert (Elversberg) delivers a dangerous cross into the box, but the defenders clear the ball.
1
Elversberg are in control of the ball, stringing together precise passes. They are waiting for the right moment to break through the opponent's defense and launch a quick counter-attack.
1
The referee blows the whistle and the match is underway.
18:30
The players finally take the pitch! Elversberg gets the game underway.
18:30
Today's match will be officiated by referee Florian Exner.
18:30
The starting lineups for this match have been announced.
18:30
Welcome to the text live broadcast of today's match. You can follow all the important events on the pitch in text format. Enjoy the game.
ElversbergAugsburgBundesliga
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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