Elversberg vs Augsburg: Lineups and Live Text Commentary

Goal! Amid a scramble in the box, Moritz Krattenmacher laid it off to Lasse Günther (Elversberg), who made the most of the chance and fired it into the top right corner. 2:0.

3

There is a break in the match, and referee Florian Exner seems to have received a signal in his ear, indicating he will use VAR to check Elversberg's earlier penalty appeal. This could be very interesting!