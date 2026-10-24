RB Leipzig vs Elversberg: Lineups and Live Text Commentary

·19·Sport
RB Leipzig vs Elversberg: Lineups and Live Text Commentary

Bundesliga: RB Leipzig vs Elversberg. Kick-off: 24 October, 18:30 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

RB Leipzig starting lineup: 1. Nyland O., 6. Banzuzi E., 21. El Aynaoui N., 3. Esteve M., 35. Finkgrafe M., 27. Gomis T., 39. Henrichs B., 30. Maksimovic A., 7. Nusa A., 4. Orban W., 20. Reitz R.

RB Leipzig substitutes: 17. Baku R., 14. Baumgartner C., 10. Gruda B., 2. Kone A., 23. Lukeba C., 22. Raum D., 40. Romulo Cardoso, 13. Seiwald N., 26. Vandevoordt M.

RB Leipzig head coach: Zickler A.

Elversberg starting lineup: 20. Kristof N., 21. Gunther L., 30. Gyamerah J., 43. Keidel F., 7. Krattenmacher M., 42. Mokwa Ntusu D., 25. Petkov L., 19. Pinckert L., 8. Poreba L., 31. Rohr M., 17. Schmahl F.

Elversberg substitutes: 15. Adam R., 28. Boss T., 39. Campbell C., 6. Conde A., 9. Futkeu N., 3. Le Joncour F., 2. Mickelson N., 40. Onyeka F., 26. Sirch L.

Elversberg head coach: Wagner V.

RB LeipzigElversbergBundesliga
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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