RB Leipzig vs Elversberg: Lineups and Live Text Commentary
Bundesliga: RB Leipzig vs Elversberg. Kick-off: 24 October, 18:30 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
RB Leipzig starting lineup: 1. Nyland O., 6. Banzuzi E., 21. El Aynaoui N., 3. Esteve M., 35. Finkgrafe M., 27. Gomis T., 39. Henrichs B., 30. Maksimovic A., 7. Nusa A., 4. Orban W., 20. Reitz R.
RB Leipzig substitutes: 17. Baku R., 14. Baumgartner C., 10. Gruda B., 2. Kone A., 23. Lukeba C., 22. Raum D., 40. Romulo Cardoso, 13. Seiwald N., 26. Vandevoordt M.
RB Leipzig head coach: Zickler A.
Elversberg starting lineup: 20. Kristof N., 21. Gunther L., 30. Gyamerah J., 43. Keidel F., 7. Krattenmacher M., 42. Mokwa Ntusu D., 25. Petkov L., 19. Pinckert L., 8. Poreba L., 31. Rohr M., 17. Schmahl F.
Elversberg substitutes: 15. Adam R., 28. Boss T., 39. Campbell C., 6. Conde A., 9. Futkeu N., 3. Le Joncour F., 2. Mickelson N., 40. Onyeka F., 26. Sirch L.
Elversberg head coach: Wagner V.
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