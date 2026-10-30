Elversberg vs Mainz: Lineups and Live Text Commentary

Bundesliga: Elversberg vs Mainz. Kick-off: 31 October, 00:30 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Elversberg starting lineup: 20. Kristof N., 21. Gunther L., 43. Keidel F., 7. Krattenmacher M., 42. Mokwa Ntusu D., 40. Onyeka F., 25. Petkov L., 19. Pinckert L., 8. Poreba L., 31. Rohr M., 26. Sirch L.

Elversberg substitutes: 15. Adam R., 28. Boss T., 39. Campbell C., 6. Conde A., 9. Futkeu N., 3. Le Joncour F., 2. Mickelson N., 17. Schmahl F., 24. Schnellbacher L.

Elversberg head coach: Wagner V.

Mainz starting lineup: 27. Zentner R., 10. Amiri N., 23. Becker S., 19. Caci A., 21. da Costa D., 2. Mwene P., 8. Nebel P., 4. Posch S., 48. Potulski K., 6. Sano K., 9. Tietz P.

Mainz substitutes: 16. Bell S., 3. Gruber F., 17. Hollerbach B., 11. Konigsdorffer R., 7. Lee Jae-Sung, 15. Maloney L., 5. Martel E., 1. Schwolow A., 30. Widmer S.

Mainz head coach: Fischer U.