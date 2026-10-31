Werder Bremen vs Hoffenheim: Lineups and Live Text Commentary
Bundesliga: Werder Bremen vs Hoffenheim. Kick-off: 31 October, 19:30 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Werder Bremen starting lineup: 1. Hein K., 13. Arthur, 20. Chuki, 2. Deman O., 32. Friedl M., 10. Fullkrug N., 17. Grull M., 5. Pieper A., 44. Regeer Y., 15. Reis L., 8. Weiser M.
Werder Bremen substitutes: 18. Dinkci E., 26. Itten C., 14. Lynen S., 11. Njinmah J., 19. Quetant K., 30. Schlager A., 33. Schmetgens M., 23. Stalmach D., 3. Wojcik O.
Werder Bremen head coach: Thioune D.
Hoffenheim starting lineup: 1. Baumann O., 29. Abraha N., 11. Asllani F., 7. Avdullahu L., 18. Burger W., 14. Daghim A., 10. Hlozek A., 5. Kabak O., 27. Kramaric A., 28. Machida K., 39. Rots M.
Hoffenheim substitutes: 13. Bernardo, 46. Fields J., 52. Gjasula K., 41. Hencke O., 47. Lassig V., 19. Lemperle T., 32. Lenz C., 37. Philipp L., 55. Zor Y.
Hoffenheim head coach: Ilzer C.
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