Werder Bremen vs Hoffenheim: Lineups and Live Text Commentary

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Werder Bremen vs Hoffenheim: Lineups and Live Text Commentary

Bundesliga: Werder Bremen vs Hoffenheim. Kick-off: 31 October, 19:30 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Werder Bremen starting lineup: 1. Hein K., 13. Arthur, 20. Chuki, 2. Deman O., 32. Friedl M., 10. Fullkrug N., 17. Grull M., 5. Pieper A., 44. Regeer Y., 15. Reis L., 8. Weiser M.

Werder Bremen substitutes: 18. Dinkci E., 26. Itten C., 14. Lynen S., 11. Njinmah J., 19. Quetant K., 30. Schlager A., 33. Schmetgens M., 23. Stalmach D., 3. Wojcik O.

Werder Bremen head coach: Thioune D.

Hoffenheim starting lineup: 1. Baumann O., 29. Abraha N., 11. Asllani F., 7. Avdullahu L., 18. Burger W., 14. Daghim A., 10. Hlozek A., 5. Kabak O., 27. Kramaric A., 28. Machida K., 39. Rots M.

Hoffenheim substitutes: 13. Bernardo, 46. Fields J., 52. Gjasula K., 41. Hencke O., 47. Lassig V., 19. Lemperle T., 32. Lenz C., 37. Philipp L., 55. Zor Y.

Hoffenheim head coach: Ilzer C.

Live report LIVE
32
What a strike! Fisnik Asllani (Hoffenheim) decided to shoot from distance. It was a great effort, but the ball went just inches wide of the left post. We could have seen a spectacular goal. The ball is out of play, goal kick for Werder Bremen.
32
Hoffenheim players are controlling the ball with short passes, waiting for gaps to open up in the opponent's defense.
31
Ball possession percentage – 43:57.
30
Hoffenheim is showing great team play. They are passing the ball flawlessly, but in the end, a defender intercepted it. The ball went out of play, and Hoffenheim will take the throw-in.
27
Hoffenheim are controlling the game with short passes in tight spaces. Now they've made a mistake, lost the ball, and the situation has completely turned around.
26
Hoffenheim players are passing the ball around, looking to create a shooting opportunity.
25
Hoffenheim is controlling the tempo of the game with precise short passes.
24
What a goal that could have been! Niclas Füllkrug (Werder Bremen) controlled the ball inside the box and struck it first-time, but it went inches wide of the left post. Goal kick for Hoffenheim.
19
Hoffenheim seem to be finding their rhythm and are controlling the ball. They are waiting for the right moment to create new attacking opportunities.
16🔁
The head coach is forced to make a substitution as the injured Mitchell Weiser (Werder Bremen) limps off the pitch, replaced by Eren Dinkci.
14
The game is temporarily stopped, Mitchell Weiser (Werder Bremen) is injured and medical staff need to enter the pitch.
12
Marco Grüll (Werder Bremen) tries to push forward, but the opponent clears the ball.
8
Hoffenheim players are exchanging short passes.
7
Corner kick. Andrej Kramaric (Hoffenheim) prepares to cross the ball into the penalty area.
7
The game is very dull, Hoffenheim players are just passing the ball around. But nothing lasts forever; they finally made a mistake and let the opponent take possession.
3
Werder Bremen are in control of the ball, passing it around as they wait for an opening to attack.
1
Werder Bremen are controlling the ball and showing off some tiki-taka style passing.
1
The first half has just begun.
19:30
Hoffenheim kicks off.
19:30
We introduce the referee for today's match, Tobias Reichel.
19:30
We now know the starting lineups. You can find them in the match details.
19:30
Dear fans, welcome to our live text commentary! Starting lineups will be announced shortly, so sit back and get ready to enjoy the game.
Werder BremenHoffenheimBundesliga
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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