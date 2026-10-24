Mainz vs Werder Bremen: Lineups and Live Text Commentary
Bundesliga: Mainz vs Werder Bremen. Kick-off: 24 October, 18:30 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Mainz starting lineup: 1. Schwolow A., 10. Amiri N., 23. Becker S., 19. Caci A., 21. da Costa D., 7. Lee Jae-Sung, 2. Mwene P., 4. Posch S., 48. Potulski K., 6. Sano K., 9. Tietz P.
Mainz substitutes: 3. Gruber F., 17. Hollerbach B., 40. Kinzig M., 11. Konigsdorffer R., 15. Maloney L., 5. Martel E., 47. Nakuzola R., 8. Nebel P., 30. Widmer S.
Mainz head coach: Fischer U.
Werder Bremen starting lineup: 1. Hein K., 13. Arthur, 20. Chuki, 2. Deman O., 32. Friedl M., 10. Fullkrug N., 17. Grull M., 5. Pieper A., 44. Regeer Y., 15. Reis L., 8. Weiser M.
Werder Bremen substitutes: 18. Dinkci E., 38. Erevbenagie P., 26. Itten C., 14. Lynen S., 19. Quetant K., 30. Schlager A., 33. Schmetgens M., 23. Stalmach D., 3. Wojcik O.
Werder Bremen head coach: Thioune D.
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