Valencia vs Ath Bilbao: Lineups and Live Text Commentary
La Liga: Valencia vs Ath Bilbao. Kick-off: 18 October, 00:00 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Valencia starting lineup: 1. Dimitrievski S., 24. Maffeo P., 5. Tarrega C., 18. Pepelu, 12. De Haas J., 14. Gaya J. (captain), 19. Raba D., 8. Guerra J., 2. Rodriguez G., 7. Danjuma A., 9. Duro H.
Valencia substitutes: 37. Blazquez A., 4. Diakhaby M., 15. Dieng A., 10. Elliott H., 22. Martinez A., 33. Mayol A., 27. Otorbi D., 11. Rioja L., 39. Sato R., 23. Ugrinic F., 25. van Oevelen K., 21. Vazquez J.
Valencia head coach: Aguirre J.
Ath Bilbao starting lineup: 1. Simon U., 15. Rincon H., 4. Paredes A., 14. Laporte A., 31. Louis-Jean J., 16. Ruiz de Galarreta I., 24. Gerenabarrena B., 23. Navarro R., 28. Canales P., 7. Berenguer A., 9. Williams I.
Ath Bilbao substitutes: 5. Alvarez Y., 12. Areso J., 17. Berchiche Y., 11. Guruzeta G., 33. Imga C., 18. Jauregizar M., 13. Padilla A., 6. Prados Diaz B., 20. Rego A., 21. Sannadi M., 22. Serrano N., 3. Vivian D.
Ath Bilbao head coach: Terzic E.
Comments 0
…