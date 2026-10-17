Valencia vs Ath Bilbao: Lineups and Live Text Commentary

·34·Sport
Valencia vs Ath Bilbao: Lineups and Live Text Commentary

La Liga: Valencia vs Ath Bilbao. Kick-off: 18 October, 00:00 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Valencia starting lineup: 1. Dimitrievski S., 24. Maffeo P., 5. Tarrega C., 18. Pepelu, 12. De Haas J., 14. Gaya J. (captain), 19. Raba D., 8. Guerra J., 2. Rodriguez G., 7. Danjuma A., 9. Duro H.

Valencia substitutes: 37. Blazquez A., 4. Diakhaby M., 15. Dieng A., 10. Elliott H., 22. Martinez A., 33. Mayol A., 27. Otorbi D., 11. Rioja L., 39. Sato R., 23. Ugrinic F., 25. van Oevelen K., 21. Vazquez J.

Valencia head coach: Aguirre J.

Ath Bilbao starting lineup: 1. Simon U., 15. Rincon H., 4. Paredes A., 14. Laporte A., 31. Louis-Jean J., 16. Ruiz de Galarreta I., 24. Gerenabarrena B., 23. Navarro R., 28. Canales P., 7. Berenguer A., 9. Williams I.

Ath Bilbao substitutes: 5. Alvarez Y., 12. Areso J., 17. Berchiche Y., 11. Guruzeta G., 33. Imga C., 18. Jauregizar M., 13. Padilla A., 6. Prados Diaz B., 20. Rego A., 21. Sannadi M., 22. Serrano N., 3. Vivian D.

Ath Bilbao head coach: Terzic E.

Live report LIVE
15
Arnaut Danjuma (Valencia) delivers the ball into the box, but Unai Simon comes off his line to claim it.
14
Guido Rodríguez (Valencia) made a very rough challenge to win the ball back, and Adrián Cordero blew his whistle for a foul.
12
Íñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Bilbao) wins the ball back, but the referee blows his whistle for a foul. He is unhappy with the decision!
12
Athletic Bilbao are controlling the ball well and pressing forward, but the opponent dispossessed them.
10
Valencia players are passing the ball to each other with short passes.
8
Hugo Duro (Valencia) is penalized for a foul. Adrián Cordero had a clear view and blew his whistle.
8
Javi Guerra (Valencia) delivers the ball into the penalty area from a corner.
7
The ball went out of play, corner kick. Valencia can continue their attacking pressure.
7
Arnaut Danjuma (Valencia) surged forward towards the goal, but a defender tracked back well to dispossess him.
5
Aymeric Laporte (Athletic Bilbao) commits a foul, and the referee blows the whistle.
4
Dani Raba (Valencia) makes a rough challenge, and Adrián Cordero blows his whistle for a foul.
1
Athletic Bilbao puts together a sequence of neat passes trying to create new attacking opportunities.
1
The match has just started.
00:02
The players have taken to the pitch and the match is about to begin. Athletic Bilbao will kick off.
00:00
Today's match will be officiated by Adrián Cordero.
00:00
You can check the starting lineups of both teams in the match details.
00:00
Салом, жонли матнли трансляциямизга хуш келибсиз. Сиз ўйиннинг барча қизиқарли вазиятларини ёзма шаклда кузатиб боришингиз мумкин, шунда ҳеч нарсани ўтказиб юбормайсиз. Қулай ўтириб олинг ва завқланинг.
ValenciaAth BilbaoLa Liga
Share:
Telegram channelFollow on Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comments 0

Related news

Nico Williams' agent reveals why the transfer to Barcelona did not happenNico Williams' agent reveals why the transfer to Barcelona did not happenYesterday 11:50Two resignations at once!: Valencia sacks head coach and general directorTwo resignations at once!: Valencia sacks head coach and general director13 September 21:47Total Rout: Barcelona Scores 5 Unanswered Goals Against ValenciaTotal Rout: Barcelona Scores 5 Unanswered Goals Against Valencia6 September 22:42Surprising result in Spain: Valencia thrashed away from homeSurprising result in Spain: Valencia thrashed away from home31 August 05:44Barcelona defeat Athletic to maintain leadBarcelona defeat Athletic to maintain lead28 August 02:43Atletico wins dramatic match: Sørloth's brace decides the gameAtletico wins dramatic match: Sørloth's brace decides the game26 April 07:01
AnnouncementsPartnership
Digitize your auto service: Don't lose customers with Bip Business
Digitize your auto service: Don't lose customers with Bip Business
Is it dangerous to write a number on a car window? Bip has found a new solution for drivers!
Is it dangerous to write a number on a car window? Bip has found a new solution for drivers!
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Sport news

Nakamura reacted to the $200,000 reward given to Uzbek chess players
Nakamura reacted to the $200,000 reward given to Uzbek chess players
Ronaldo's mother reacts for the first time to her son's departure from the national team
Ronaldo's mother reacts for the first time to her son's departure from the national team
«Constantly playing with Uzbekistan is lowering our reputation» — «Persepolis» coach
«Constantly playing with Uzbekistan is lowering our reputation» — «Persepolis» coach
"Manchester City" vs "PSG" match's weakest players announced
"Manchester City" vs "PSG" match's weakest players announced
Manchester City issued an official reaction to Uzbekistan's victory over Iran
Manchester City issued an official reaction to Uzbekistan's victory over Iran
Foreign expert criticizes the professional boxing steps of the "Big Uzbek"
Foreign expert criticizes the professional boxing steps of the "Big Uzbek"
Iranian press in shock: A genuine tactical masterclass from Cannavaro and a disgraceful 7-match streak
Iranian press in shock: A genuine tactical masterclass from Cannavaro and a disgraceful 7-match streak
Another tough test awaits Fabio Cannavaro's team in November...
Another tough test awaits Fabio Cannavaro's team in November...