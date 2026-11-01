Ath Bilbao vs Real Sociedad: Lineups and Live Text Commentary
La Liga: Ath Bilbao vs Real Sociedad. Kick-off: 2 November, 01:00 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Ath Bilbao starting lineup: 1. Simon U., 17. Berchiche Y., 7. Berenguer A., 28. Canales P., 24. Gerenabarrena B., 14. Laporte A., 15. Rincon H., 21. Sannadi M., 3. Vivian D., 9. Williams I., 10. Williams N.
Ath Bilbao substitutes: 5. Alvarez Y., 12. Areso J., 18. Jauregizar M., 31. Louis-Jean J., 23. Navarro R., 13. Padilla A., 4. Paredes A., 6. Prados Diaz B., 20. Rego A., 8. Sancet O., 22. Serrano N., 34. Vizcay T.
Ath Bilbao head coach: Terzic E.
Real Sociedad starting lineup: 1. Remiro A., 2. Aramburu J., 7. Barrenetxea A., 17. Gomez S., 4. Gorrotxategi J., 11. Guedes G., 6. Martin J., 10. Oyarzabal M., 19. Sarr M., 18. Soler C., 24. Sucic L.
Real Sociedad substitutes: 22. Fort H., . Fraga A., 21. Herrera Y., 14. Kubo T., 15. Marin P., 13. Marrero U., 3. Munoz A., 12. Ochieng J., 9. Oskarsson O., 16. Pacheco J., 8. Turrientes B., 5. Zubeldia I.
Real Sociedad head coach: Matarazzo P.
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