Ath Bilbao vs Real Sociedad: Lineups and Live Text Commentary

·36·Sport
Ath Bilbao vs Real Sociedad: Lineups and Live Text Commentary

La Liga: Ath Bilbao vs Real Sociedad. Kick-off: 2 November, 01:00 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Ath Bilbao starting lineup: 1. Simon U., 17. Berchiche Y., 7. Berenguer A., 28. Canales P., 24. Gerenabarrena B., 14. Laporte A., 15. Rincon H., 21. Sannadi M., 3. Vivian D., 9. Williams I., 10. Williams N.

Ath Bilbao substitutes: 5. Alvarez Y., 12. Areso J., 18. Jauregizar M., 31. Louis-Jean J., 23. Navarro R., 13. Padilla A., 4. Paredes A., 6. Prados Diaz B., 20. Rego A., 8. Sancet O., 22. Serrano N., 34. Vizcay T.

Ath Bilbao head coach: Terzic E.

Real Sociedad starting lineup: 1. Remiro A., 2. Aramburu J., 7. Barrenetxea A., 17. Gomez S., 4. Gorrotxategi J., 11. Guedes G., 6. Martin J., 10. Oyarzabal M., 19. Sarr M., 18. Soler C., 24. Sucic L.

Real Sociedad substitutes: 22. Fort H., . Fraga A., 21. Herrera Y., 14. Kubo T., 15. Marin P., 13. Marrero U., 3. Munoz A., 12. Ochieng J., 9. Oskarsson O., 16. Pacheco J., 8. Turrientes B., 5. Zubeldia I.

Real Sociedad head coach: Matarazzo P.

Live report LIVE
1
The match has just started.
01:05
The players are on the pitch and the match is about to start. Athletic Bilbao will kick off.
01:00
Alejandro Hernandez has been appointed as the referee for this match.
01:00
Before the match starts, you can see the starting lineups for today's clash.
01:00
Good afternoon, ladies and gentlemen! Welcome to our live text commentary, where we will provide you with instant updates on all the action.
Ath BilbaoReal SociedadLa Liga
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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