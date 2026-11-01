Elche vs Valencia: Lineups and Live Text Commentary

·34·Sport
Elche vs Valencia: Lineups and Live Text Commentary

La Liga: Elche vs Valencia. Kick-off: 1 November, 22:30 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Elche starting lineup: 1. Dituro M. (captain), 2. Buba Sangare, 23. Chust V., 5. Redondo Solari F., 3. Revivo R., 47. Morcillo J., 18. Lemar T., 12. Villar G., 21. Cepeda L., 14. Nino F., 11. Valera G.

Elche substitutes: 6. Bigas P., 10. Buonanotte F., 19. Diangana G., 29. Houary A., 13. Iturbe A., 17. Josan, 15. Lomonaco K., 16. Neto M., 24. Osorio A., 9. Ponce E., 22. Sanchez R., 20. Tete Morente.

Elche head coach: Anselmi M.

Valencia starting lineup: 1. Dimitrievski S., 22. Martinez A., 18. Pepelu, 5. Tarrega C., 14. Gaya J. (captain), 24. Maffeo P., 33. Mayol A., 2. Rodriguez G., 11. Rioja L., 8. Guerra J., 7. Danjuma A.

Valencia substitutes: 37. Blazquez A., 12. De Haas J., 4. Diakhaby M., 15. Dieng A., 9. Duro H., 20. Foulquier D., 19. Raba D., 13. Rivero C., 6. Sadiq U., 39. Sato R., 23. Ugrinic F., 21. Vazquez J.

Valencia head coach: Aguirre J.

Live report LIVE
32
Gonzalo Villar (Elche) sends the corner into the box, but the defenders clear the ball away comfortably.
32
Stole Dimitrievski saved a shot from outside the box by Roy Revivo (Elche).
24🔁
Trouble for Martin Anselmi as Thomas Lemar (Elche) can no longer play. His injury is very serious and Facundo Buonanotte is coming on to replace him.
22
Lucas Cepeda (Elche) showed great technique and found himself one-on-one. He shot, but the ball hit the crossbar. A beautiful run, but unlucky in the end!
16
Lucas Cepeda (Elche) created a great chance and fired a powerful shot from close range, but the ball hit the right post.
16
Arnaut Danjuma (Valencia) gained possession and dribbled past his opponent, but his run was halted by referee Luis Bestard Servera, who called an offensive foul.
7
Arnau Martinez (Valencia) was caught offside and the linesman raised his flag.
5
Luis Rioja (Valencia) delivered a great cross, but Matías Dituro punched the ball away.
3
Elche failed to capitalize on the corner kick as the opposition defense stayed alert and cleared the danger.
1
Valencia kicks off.
1
The match has just started, the first half is underway.
22:33
Valencia kicks off.
22:30
Today's match will be officiated by Luis Bestard Servera.
22:30
The starting lineups for both teams are out, you can check them out now.
22:30
Hello and welcome to our live text commentary of the upcoming match between Elche and Valencia. We will do our best to bring you the action on the pitch as accurately as possible. Enjoy the game.
ElcheValenciaLa Liga
Share:
Telegram channelFollow on Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comments 0

Related news

Rayo Vallecano vs Elche: Lineups and Live Text CommentaryRayo Vallecano vs Elche: Lineups and Live Text Commentary24 October 15:48Villarreal vs Elche: Lineups and Live Text CommentaryVillarreal vs Elche: Lineups and Live Text Commentary17 October 18:09Valencia vs Ath Bilbao: Lineups and Live Text CommentaryValencia vs Ath Bilbao: Lineups and Live Text Commentary17 October 22:57Rafa Mir sentenced to 8.5 years for rapeRafa Mir sentenced to 8.5 years for rape15 June 20:46Return to Catalonia: Barcelona Sign João Cancelo to a Three-Year ContractReturn to Catalonia: Barcelona Sign João Cancelo to a Three-Year Contract20 August 19:34What did Hans-Dieter Flick admit after the match against Basel?What did Hans-Dieter Flick admit after the match against Basel?17 August 15:24
AnnouncementsPartnership
Digitize your auto service: Don't lose customers with Bip Business
Digitize your auto service: Don't lose customers with Bip Business
Is it dangerous to write a number on a car window? Bip has found a new solution for drivers!
Is it dangerous to write a number on a car window? Bip has found a new solution for drivers!
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Sport news

Unexpected defeat: Diyora Keldiyorova leaves the Grand Slam tournament
Unexpected defeat: Diyora Keldiyorova leaves the Grand Slam tournament
Unexpected rebellion at "City": Rico Lewis decides to leave the team because of Husanov
Unexpected rebellion at "City": Rico Lewis decides to leave the team because of Husanov
«There will be a wedding»: Sindorov’s grandfather spoke about Assaubayeva
«There will be a wedding»: Sindorov’s grandfather spoke about Assaubayeva
Ronaldo's mother reacts for the first time to her son's departure from the national team
Ronaldo's mother reacts for the first time to her son's departure from the national team
Why are Western commentators failing to digest Bakhodir Jalolov's style?
Why are Western commentators failing to digest Bakhodir Jalolov's style?
Erling Haaland decided to leave Manchester City — his new destination revealed
Erling Haaland decided to leave Manchester City — his new destination revealed
"Manchester City" vs "PSG" match's weakest players announced
"Manchester City" vs "PSG" match's weakest players announced
«Constantly playing with Uzbekistan is lowering our reputation» — «Persepolis» coach
«Constantly playing with Uzbekistan is lowering our reputation» — «Persepolis» coach