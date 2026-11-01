Elche vs Valencia: Lineups and Live Text Commentary
La Liga: Elche vs Valencia. Kick-off: 1 November, 22:30 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Elche starting lineup: 1. Dituro M. (captain), 2. Buba Sangare, 23. Chust V., 5. Redondo Solari F., 3. Revivo R., 47. Morcillo J., 18. Lemar T., 12. Villar G., 21. Cepeda L., 14. Nino F., 11. Valera G.
Elche substitutes: 6. Bigas P., 10. Buonanotte F., 19. Diangana G., 29. Houary A., 13. Iturbe A., 17. Josan, 15. Lomonaco K., 16. Neto M., 24. Osorio A., 9. Ponce E., 22. Sanchez R., 20. Tete Morente.
Elche head coach: Anselmi M.
Valencia starting lineup: 1. Dimitrievski S., 22. Martinez A., 18. Pepelu, 5. Tarrega C., 14. Gaya J. (captain), 24. Maffeo P., 33. Mayol A., 2. Rodriguez G., 11. Rioja L., 8. Guerra J., 7. Danjuma A.
Valencia substitutes: 37. Blazquez A., 12. De Haas J., 4. Diakhaby M., 15. Dieng A., 9. Duro H., 20. Foulquier D., 19. Raba D., 13. Rivero C., 6. Sadiq U., 39. Sato R., 23. Ugrinic F., 21. Vazquez J.
Valencia head coach: Aguirre J.
Comments 0
…