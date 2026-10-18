Bayer Leverkusen vs Freiburg: Lineups and Live Text Commentary

·41·Sport
Bayer Leverkusen vs Freiburg: Lineups and Live Text Commentary

Bundesliga: Bayer Leverkusen vs Freiburg. Kick-off: 18 October, 18:30 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Bayer Leverkusen starting lineup: 1. Flekken M., 19. Diaby M., 6. Fernandez E., 24. Garcia A., 3. Gutierrez M., 30. Maza I., 2. Medina F., 9. Moreira A., 4. Quansah J., 14. Schick P., 12. Tapsoba E.

Bayer Leverkusen substitutes: 8. Andrich R., 5. Bade L., 28. Blaswich J., 22. Boniface V., 7. Hofmann J., 17. Lucas, 15. Oermann T., 23. Tella N., 10. Tillman M.

Bayer Leverkusen head coach: Martinez C.

Freiburg starting lineup: 1. Backhaus M., 19. Beste J., 8. Eggestein M., 16. Engelhardt Y., 28. Ginter M., 42. Goto K., 3. Lienhart P., 33. Makengo J., 31. Matanovic I., 7. Scherhant D., 29. Treu P.

Freiburg substitutes: 32. Grifo V., 30. Gunter C., 9. Holer L., 22. Irie C., 17. Kubler L., 21. Muller F., 6. Osterhage P., 37. Rosenfelder M., 20. Yamamoto R.

Freiburg head coach: Schuster J.

Bayer LeverkusenFreiburgBundesliga
Share:
Telegram channelFollow on Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comments 0

Related news

Freiburg vs Jablonec: Lineups and Live Text CommentaryFreiburg vs Jablonec: Lineups and Live Text Commentary15 October 22:46“Freiburg” snatches victory in the 85th minute to rise to 1st place“Freiburg” snatches victory in the 85th minute to rise to 1st place12 October 06:59Lech Poznan vs Bayer Leverkusen: Lineups and Live Text CommentaryLech Poznan vs Bayer Leverkusen: Lineups and Live Text Commentary15 October 20:33First dismissal in the Bundesliga!: Eugen Polanski sacked after scandalous defeatFirst dismissal in the Bundesliga!: Eugen Polanski sacked after scandalous defeat13 September 21:32Even the champion squad is incomplete: Keown named three gaps...Even the champion squad is incomplete: Keown named three gaps...25 July 17:00Ibrahim Maza Vows to Defeat Messi at the World CupIbrahim Maza Vows to Defeat Messi at the World Cup10 June 15:10
AnnouncementsPartnership
Digitize your auto service: Don't lose customers with Bip Business
Digitize your auto service: Don't lose customers with Bip Business
Is it dangerous to write a number on a car window? Bip has found a new solution for drivers!
Is it dangerous to write a number on a car window? Bip has found a new solution for drivers!
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Sport news

Nakamura reacted to the $200,000 reward given to Uzbek chess players
Nakamura reacted to the $200,000 reward given to Uzbek chess players
Ronaldo's mother reacts for the first time to her son's departure from the national team
Ronaldo's mother reacts for the first time to her son's departure from the national team
«Constantly playing with Uzbekistan is lowering our reputation» — «Persepolis» coach
«Constantly playing with Uzbekistan is lowering our reputation» — «Persepolis» coach
"Manchester City" vs "PSG" match's weakest players announced
"Manchester City" vs "PSG" match's weakest players announced
Manchester City issued an official reaction to Uzbekistan's victory over Iran
Manchester City issued an official reaction to Uzbekistan's victory over Iran
Foreign expert criticizes the professional boxing steps of the "Big Uzbek"
Foreign expert criticizes the professional boxing steps of the "Big Uzbek"
Iranian press in shock: A genuine tactical masterclass from Cannavaro and a disgraceful 7-match streak
Iranian press in shock: A genuine tactical masterclass from Cannavaro and a disgraceful 7-match streak
Another tough test awaits Fabio Cannavaro's team in November...
Another tough test awaits Fabio Cannavaro's team in November...