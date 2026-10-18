Bayer Leverkusen vs Freiburg: Lineups and Live Text Commentary
Bundesliga: Bayer Leverkusen vs Freiburg. Kick-off: 18 October, 18:30 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Bayer Leverkusen starting lineup: 1. Flekken M., 19. Diaby M., 6. Fernandez E., 24. Garcia A., 3. Gutierrez M., 30. Maza I., 2. Medina F., 9. Moreira A., 4. Quansah J., 14. Schick P., 12. Tapsoba E.
Bayer Leverkusen substitutes: 8. Andrich R., 5. Bade L., 28. Blaswich J., 22. Boniface V., 7. Hofmann J., 17. Lucas, 15. Oermann T., 23. Tella N., 10. Tillman M.
Bayer Leverkusen head coach: Martinez C.
Freiburg starting lineup: 1. Backhaus M., 19. Beste J., 8. Eggestein M., 16. Engelhardt Y., 28. Ginter M., 42. Goto K., 3. Lienhart P., 33. Makengo J., 31. Matanovic I., 7. Scherhant D., 29. Treu P.
Freiburg substitutes: 32. Grifo V., 30. Gunter C., 9. Holer L., 22. Irie C., 17. Kubler L., 21. Muller F., 6. Osterhage P., 37. Rosenfelder M., 20. Yamamoto R.
Freiburg head coach: Schuster J.
Comments 0
…