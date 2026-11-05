Trabzonspor vs Freiburg: Lineups and Live Text Commentary

·27·Sport
Trabzonspor vs Freiburg: Lineups and Live Text Commentary

Conference League: Trabzonspor vs Freiburg. Kick-off: 5 November, 22:45 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Trabzonspor starting lineup: 24. Onana A., 20. Pina W., 27. Nwaiwu C., 39. Ozkacar C., 19. Eskihellac M., 3. Mendy B., 6. Fabinho, 7. Muci E., 10. Salah M. (captain), 30. Onuachu P., 70. Saviolo N.

Trabzonspor substitutes: 4. Akaydin S., 81. Akcay K., 8. Bouchouari B., 96. Colak E., 90. Ertem O., 89. Guren A., 57. Kabasakal M., 15. Savic S., 11. Tufan O., 1. Yildirim A.

Trabzonspor head coach: Reis T.

Freiburg starting lineup: 1. Backhaus M., 17. Kubler L., 28. Ginter M., 3. Lienhart P., 33. Makengo J., 8. Eggestein M. (captain), 16. Engelhardt Y., 22. Irie C., 42. Goto K., 32. Grifo V., 31. Matanovic I.

Freiburg substitutes: 19. Beste N., 30. Gunter C., 9. Holer L., 24. Huth J., 5. Jung A., 37. Rosenfelder M., 7. Scherhant D., 14. Suzuki Y., 39. Tarnutzer R., 29. Treu P., 20. Yamamoto R., 27. Yilmaz B.

Freiburg head coach: Schuster J.

Live report0-1 LIVE
45+1
The first half has ended.
43
Ibrahima Diallo (Freiburg) met the cross with a dangerous header, but the ball went just inches over the bar!
43
Vincenzo Grifo (Freiburg) takes a shot, but the ball goes wide of the right post.
40
Mohamed Salah (Trabzonspor) controlled the aerial ball and fired a shot! His attempt went just over the crossbar. The goalkeeper got lucky!
39
Andre Onana made a brilliant save from Vincenzo Grifo's (Freiburg) free-kick. The ball was heading towards the bottom right corner.
36
Maximilian Eggestein (Freiburg) picked up the ball after a corner and tried his luck, but a defender blocked the shot.
35
Freiburg wins a corner. Their opponents face another dangerous attack.
35
Maximilian Eggestein (Freiburg) decided to shoot, but his attempt was well blocked by a defender and posed no threat to the goalkeeper.
29
Ernest Muçi (Trabzonspor) fires a good shot from outside the box, but the ball goes just wide of the left post.
27🟨
Noah Sahyolo (Trabzonspor) received a yellow card.
27
The corner kick taken by Mohamed Salah (Trabzonspor) was cleared in a hurry.
26
The wall jumped in unison to block Mohamed Salah's (Trabzonspor) free kick. Trabzonspor will have a chance to score from the corner.
22
Batista Mendy (Trabzonspor) wins the aerial duel from the corner and heads towards goal, but his effort from inside the box goes just wide of the right post.
22
Trabzonspor to take the corner kick.
21
The defender bravely blocked Igor Matanovic's (Freiburg) shot inside the penalty area.
18
Kristo Tohver blows the whistle and Paul Onuachu (Trabzonspor) is penalized for a foul in attack. Good decision by the referee.
14
Igor Matanovic (Freiburg) rose high to head the corner, but the goalkeeper made a brilliant save to deny his effort towards the right side.
140-1
Goal! Lukas Kübler (Freiburg) is first to the rebound and slots it home. Score 0:1.
13
The ball went out of play. Freiburg will take a corner kick.
12
Maximilian Eggestein (Freiburg) takes a shot, but it goes wide of the target.
10
Maximilian Eggestein (Freiburg) committed a foul, and Kristo Tohver blew the whistle.
4
Cyriac Iri (Freiburg) committed a foul by holding his opponent to prevent him from gaining possession.
2
Jordy Makengo (Freiburg) struck the bouncing ball from the edge of the box, but sent it over the crossbar.
1
The match has just started, the first half is underway.
22:46
Freiburg kicks off.
22:45
The match is delayed due to a minute of silence.
22:45
The referee for today's match will be Kristo Tohver.
22:45
The starting lineups for both teams are out, you can check them out now.
22:45
Hello and welcome to our live text commentary! We will provide you with instant updates on all the action. Starting lineups will be announced shortly.
TrabzonsporFreiburgConference League
Share:
Telegram channelFollow on Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comments 0

Related news

Monaco vs Freiburg: Lineups and Live Text CommentaryMonaco vs Freiburg: Lineups and Live Text Commentary22 October 23:30Freiburg vs Jablonec: Lineups and Live Text CommentaryFreiburg vs Jablonec: Lineups and Live Text Commentary15 October 22:46Trabzonspor vs Hearts: Lineups and Live Text CommentaryTrabzonspor vs Hearts: Lineups and Live Text Commentary22 October 21:19KuPS vs Trabzonspor: Lineups and Live Text CommentaryKuPS vs Trabzonspor: Lineups and Live Text Commentary15 October 20:33Augsburg vs Freiburg: Lineups and Live Text CommentaryAugsburg vs Freiburg: Lineups and Live Text Commentary31 October 18:22"Bayern" Beats 3rd-Place "Freiburg" Away, Overpasses "Dortmund""Bayern" Beats 3rd-Place "Freiburg" Away, Overpasses "Dortmund"25 October 23:54
AnnouncementsPartnership
Digitize your auto service: Don't lose customers with Bip Business
Digitize your auto service: Don't lose customers with Bip Business
Is it dangerous to write a number on a car window? Bip has found a new solution for drivers!
Is it dangerous to write a number on a car window? Bip has found a new solution for drivers!
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Sport news

Unexpected defeat: Diyora Keldiyorova leaves the Grand Slam tournament
Unexpected defeat: Diyora Keldiyorova leaves the Grand Slam tournament
Unexpected rebellion at "City": Rico Lewis decides to leave the team because of Husanov
Unexpected rebellion at "City": Rico Lewis decides to leave the team because of Husanov
«There will be a wedding»: Sindorov’s grandfather spoke about Assaubayeva
«There will be a wedding»: Sindorov’s grandfather spoke about Assaubayeva
Ronaldo's mother reacts for the first time to her son's departure from the national team
Ronaldo's mother reacts for the first time to her son's departure from the national team
Why are Western commentators failing to digest Bakhodir Jalolov's style?
Why are Western commentators failing to digest Bakhodir Jalolov's style?
Erling Haaland decided to leave Manchester City — his new destination revealed
Erling Haaland decided to leave Manchester City — his new destination revealed
"Manchester City" vs "PSG" match's weakest players announced
"Manchester City" vs "PSG" match's weakest players announced
«Constantly playing with Uzbekistan is lowering our reputation» — «Persepolis» coach
«Constantly playing with Uzbekistan is lowering our reputation» — «Persepolis» coach