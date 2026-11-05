Trabzonspor vs Freiburg: Lineups and Live Text Commentary
Conference League: Trabzonspor vs Freiburg. Kick-off: 5 November, 22:45 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Trabzonspor starting lineup: 24. Onana A., 20. Pina W., 27. Nwaiwu C., 39. Ozkacar C., 19. Eskihellac M., 3. Mendy B., 6. Fabinho, 7. Muci E., 10. Salah M. (captain), 30. Onuachu P., 70. Saviolo N.
Trabzonspor substitutes: 4. Akaydin S., 81. Akcay K., 8. Bouchouari B., 96. Colak E., 90. Ertem O., 89. Guren A., 57. Kabasakal M., 15. Savic S., 11. Tufan O., 1. Yildirim A.
Trabzonspor head coach: Reis T.
Freiburg starting lineup: 1. Backhaus M., 17. Kubler L., 28. Ginter M., 3. Lienhart P., 33. Makengo J., 8. Eggestein M. (captain), 16. Engelhardt Y., 22. Irie C., 42. Goto K., 32. Grifo V., 31. Matanovic I.
Freiburg substitutes: 19. Beste N., 30. Gunter C., 9. Holer L., 24. Huth J., 5. Jung A., 37. Rosenfelder M., 7. Scherhant D., 14. Suzuki Y., 39. Tarnutzer R., 29. Treu P., 20. Yamamoto R., 27. Yilmaz B.
Freiburg head coach: Schuster J.
Comments 0
…