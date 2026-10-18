Paris FC vs Rennes: Lineups and Live Text Commentary

·42·Sport
Paris FC vs Rennes: Lineups and Live Text Commentary

Ligue 1: Paris FC vs Rennes. Kick-off: 18 October, 20:15 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Paris FC starting lineup: 1. Trapp K., 17. Camara A., 31. Chergui S., 42. Coppola D., 10. Kebbal I., 15. Koleosho L., 33. Lees-Melou P. (captain), 20. Lopez M., 7. Pagis P., 9. Sinayoko L., 14. Traore H.

Paris FC substitutes: 11. Krasso J., 23. Matondo R., 3. Mbemba E., 5. Mbow M., 16. Nkambadio O., 6. Otavio, 27. Simon M., 18. Sissoko O., 8. Zabi P.

Paris FC head coach: Rosenior L.

Rennes starting lineup: 30. Samba B. (captain), 10. Blas L., 6. Cisse D., 4. Cresswell C., 95. Frankowski P., 9. Lepaul E., 14. Reynolds B., 24. Rouault A., 90. Soumare I., 17. Szymanski S., 28. Thomasson A.

Rennes substitutes: 48. Ait Boudlal A., 60. Belazzoug K., 45. Camara M., 22. Dia B., 12. Mayenda E., 18. Nagida M., 70. Nordin A., 21. Rongier V., 11. Tamari M.

Rennes head coach: Haise F.

Live report1-1 LIVE
30🎯
Bastien Dechepy blows his whistle for a foul by Pierre Lees-Melou (Paris FC) on his opponent. The referee points to the spot. Rennes are awarded a penalty!
291-1
Goal! Esteban Lepaul (Rennes) brilliantly converts the penalty into the bottom left corner, leaving goalkeeper Kevin Trapp with no chance!
29
Esteban Lepaul (Rennes) is heading to the penalty spot.
26
Gassama Cissé (Rennes) tries his luck from distance, but his shot is well blocked by a defender, letting the keeper off the hook.
23🟨
Przemysław Frankowski (Rennes) is shown a yellow card for a rough challenge. Bastien Dechepy had no hesitation in making that decision.
22
The goalkeeper saves Ilan Kebbal's (Paris FC) low shot, which was aimed right down the middle of the goal.
19
Pierre Lees-Melou (Paris FC) unleashed a powerful shot, but a defender blocked the ball.
141-0
Maxime Lopez (Paris FC) receives a precise cross from Lassin Sinayoko inside the box and beats the goalkeeper with a low shot into the center of the net. He makes it 1-0.
12
Adama Camara (Paris FC) outjumped the defenders from the corner kick. His header went straight down the middle, but Brice Samba stayed alert and managed to save it.
12
Paris FC takes a corner kick.
12
Lassine Sinayoko (Paris FC) gets the ball from the corner kick and tries his luck with a shot, but a defender blocks it.
11
Paris FC has won a corner kick. They are sending a lot of players into the penalty box.
11
Pablo Pagis (Paris FC) came so close from outside the box, just lacking luck. Brice Samba makes a stunning save to deny the shot from the bottom right corner.
8
Let's take a look at the foul statistics by both teams — 3:4.
5
Bastien Dechepy couldn't ignore the foul by Adama Camara (Paris FC) and blew his whistle.
1
Match: Paris FC - Rennes. Score: 0-0. Commentary: Esteban Lepaul (Rennes) handles the ball, foul.
1
The match is about to begin.
20:21
Paris FC gets the game underway.
20:15
Bastien Dechepy has been appointed as the main referee for today's match, and he will do his best to officiate fairly and avoid mistakes.
20:15
Now we know the starting lineups. You can find them in the match details.
20:15
Welcome, ladies and gentlemen, to our live text commentary! The starting lineups will be announced shortly, so sit back and get ready to enjoy the game.
Paris FCRennesLigue 1
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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