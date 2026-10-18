Paris FC vs Rennes: Lineups and Live Text Commentary
Ligue 1: Paris FC vs Rennes. Kick-off: 18 October, 20:15 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Paris FC starting lineup: 1. Trapp K., 17. Camara A., 31. Chergui S., 42. Coppola D., 10. Kebbal I., 15. Koleosho L., 33. Lees-Melou P. (captain), 20. Lopez M., 7. Pagis P., 9. Sinayoko L., 14. Traore H.
Paris FC substitutes: 11. Krasso J., 23. Matondo R., 3. Mbemba E., 5. Mbow M., 16. Nkambadio O., 6. Otavio, 27. Simon M., 18. Sissoko O., 8. Zabi P.
Paris FC head coach: Rosenior L.
Rennes starting lineup: 30. Samba B. (captain), 10. Blas L., 6. Cisse D., 4. Cresswell C., 95. Frankowski P., 9. Lepaul E., 14. Reynolds B., 24. Rouault A., 90. Soumare I., 17. Szymanski S., 28. Thomasson A.
Rennes substitutes: 48. Ait Boudlal A., 60. Belazzoug K., 45. Camara M., 22. Dia B., 12. Mayenda E., 18. Nagida M., 70. Nordin A., 21. Rongier V., 11. Tamari M.
Rennes head coach: Haise F.
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