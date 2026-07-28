AMD Radeon RX 9050 graphics card introduced

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AMD Radeon RX 9050 graphics card introduced

AMD hat offiziell seine neue Grafikkarte, das Modell Radeon RX 9050, vorgestellt. Laut ixbt.com zielt dieses neue Gerät auf das Mittelklasse-Segment ab, hat einen Einstiegspreis von 280 Dollar und wird in ausgewählten regionalen Märkten erhältlich sein, berichtet Ixbt.com. berichtet .

Technische Daten und Leistung

Die Radeon RX 9050 Grafikkarte basiert auf einer modernen GPU mit 16 Recheneinheiten und 1024 Stream-Prozessoren. Der Basistakt des Grafikchips liegt bei 1920 MHz und kann im Boost-Modus auf bis zu 2600 MHz gesteigert werden. Zudem ist das Gerät mit 32 MB Infinity Cache ausgestattet.

Der Hersteller bietet Anwendern zwei verschiedene Speicheroptionen an. Die erste Version ist mit einem 128-Bit-Bus und 8 GB GDDR6-Speicher mit 18 Gbps ausgestattet. Die zweite Variante verfügt über einen 64-Bit-Bus und 4 GB Speicher; Experten zufolge wird es mit dieser Kapazität selbst in Full HD schwer sein, moderne Spiele zu spielen.

Leistungsaufnahme und Schnittstellen

Der Stromverbrauch des Geräts beträgt nur 92 W. Für den Anschluss an das Stromnetz ist ein einzelner 8-Pin PCIe-Anschluss erforderlich, und das empfohlene Netzteil ist mit 450 W angegeben. Für die Bildausgabe dienen moderne DisplayPort 2.1a und HDMI 2.1b Schnittstellen.

Software-Update

Zeitgleich mit dem Release der Radeon RX 9050 hat AMD auch eine neue Treiberversion namens AMD Software: Adrenalin Edition 26.7.1 veröffentlicht. Diese Software bietet nicht nur volle Unterstützung für die neue Grafikkarte, sondern enthält auch Optimierungen für die Beta-Versionen von Gears of War: E-Day und Runaway Evolution.

Der neue Treiber behob zudem Rendering- und Stabilitätsprobleme in Blender und Maxon Cinema 4D. Grafikfehler in Fortnite sowie Fehlfunktionen bei der Nutzung der AMD FSR 4.1 Technologie unter Windows 10 wurden beseitigt.

Verkaufsregionen

Interessanterweise wird diese neue Grafikkarte mit einem Preis von 280 Dollar nicht weltweit, sondern nur auf ausgewählten Märkten verkauft. Laut ixbt.com richtet sich die Radeon RX 9050 an Verbraucher in Japan, Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region.

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Abror Shuhratov
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