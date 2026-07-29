Startup Runlayer Accuses Rippling of Intellectual Property Theft

Das KI-Infrastruktur-Startup Runlayer hat Klage gegen den großen HR-Software-Entwickler Rippling eingereicht. Der TechCrunch vorliegenden Klageschrift zufolge dient dieser Konflikt als wichtiger Präzedenzfall, der vor den ernsthaften Risiken warnt, die bei der Zusammenarbeit mit Großkonzernen und der Präsentation eigener Entwicklungen entstehen können. Das berichtet Techcrunch.com berichtet .

Runlayer bietet ein sicheres Model Context Protocol (MCP)-Gateway an. Dieser Standard ermöglicht es KI-Modellen und Agenten, externe Daten und Tools sicher einzubinden. Da moderne Technologieunternehmen jedoch aufgrund ihrer starken Ingenieurskompetenz bestrebt sind, die erforderlichen Tools eigenständig zu entwickeln, war dies einer der Hauptgründe für diesen Rechtsstreit.

Testprozess und offengelegte Informationen

Der Klageschrift zufolge hat Rippling das Runlayer-Produkt über einen längeren Zeitraum als potenzieller Kunde getestet. Dabei stellte das Startup den Partnern alle wesentlichen Informationen zur Verfügung, angefangen von der Produkt-Roadmap bis hin zum direkten Quellcode. Die Parteien hatten eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) sowie eine Testvereinbarung unterzeichnet, die das Kopieren geistigen Eigentums untersagt.

Runlayer führt in seiner Beschwerde aus, dass die Parteien fast ein Jahr lang eine intensive technische Zusammenarbeit pflegten. Als jedoch schließlich keine Einigung über die kommerziellen Bedingungen, insbesondere den Preis, erzielt werden konnte, brach Runlayer den Testprozess ab. Danach schickte ein "interner Rippling-Mitarbeiter" eine Nachricht an Runlayer-Gründer und CEO Andrew Berman, in der er mitteilte, dass im Unternehmen ein Projekt gestartet wurde, um eine nahezu 1-zu-1-Kopie des Runlayer-Produkts zu erstellen.

Klage und Positionen der Parteien

Ansicht der Runlayer-Vertreter nach basiert das von Rippling entwickelte Produkt direkt auf deren geistigem Eigentum, was eine Verletzung von Geschäftsgeheimnissen, unlauteren Wettbewerb und Vertragsbruch darstellt. Für diesen Fall entschied sich Runlayer, die Dienste der renommierten Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell in Anspruch zu nehmen. Auch wenn dies keinen automatischen Sieg garantiert, verleiht es dem rechtlichen Prozess Gewicht.

Rippling-Vertreter bestätigten ihrerseits gegenüber TechCrunch in einer Stellungnahme, dass sie ebenfalls ein eigenes MCP-Gateway auf den Markt bringen, wiesen jedoch die Vorwürfe des Diebstahls geistigen Eigentums entschieden zurück. Ein Rippling-Sprecher bezeichnete Runlayers Anschuldigungen als Versuch, geschäftliche Misserfolge zu vertuschen, und betonte, dass man im Markt ausschließlich auf Basis eigener proprietärer Daten dominiere.

Dieser Rechtsstreit verdeutlicht anschaulich, wie schwierig und risikoreich es ist, komplexe KI-Infrastruktur an Unternehmenskunden, insbesondere Tech-Giganten, zu verkaufen. Enterprise-Vertrieb stützt sich oft auf langwierige, tiefgehende Tests, und Art und Ausgang dieser Streitigkeiten werden künftige Regeln und vertragliche Beziehungen auf dem IT-Markt definitiv beeinflussen.