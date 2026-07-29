Founders of Light Phone Introduce a New Device Against Digital Addiction

·30·Technology
Founders of Light Phone Introduce a New Device Against Digital Addiction

Texnologiyalar olamida smartfonlar hukmronlik qilayotgan bir davrda, ularning salbiy taʼsiriga qarshi chiquvchi harakatlar tobora kuchayib bormoqda. TechCrunch nashrining Equity podkastida Light kompaniyasi asoschilari Kaywei Tang va Joe Hollier oʻn yildan buyon oddiylik va texnologiyalardan dam olish gʻoyasi ustida ishlayotgani hamda maxsus qisqichli (flip) telefonni yaratgani haqida soʻzlab berishdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ixbt.com va TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, Tang va Hollier oʻtgan oʻn yil davomida texnologiyalar bilan munosabatimizdagi soddalik qiymatini oʻrganib kelmoqda. Bu jarayonda ular Andrew Yang, Kendrick Lamar va Pete Davidson kabi taniqli shaxslar bilan hamkorlik qilishgan. Hozirgi kunda esa yirik texnologik korporatsiyalarga qarshi chiquvchi "diqqat faollari" (attention activists) soni ortib borayotgani sababli, butun dunyo ularning qarashlarini tushuna boshlayotgani taʼkidlanmoqda.

Raqamli qaramlikka qarshi kurash

Bugungi kunda smartfonlar inson eʼtiborini doimiy ravishda oʻziga tortib, kundalik hayotga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda. Choʻntagimizga sigʻadigan bu qaramlikni yoʻq qilish oson ish emas. Light asoschilarining fikricha, anti-smartfon harakati hozirgina boshlanmoqda va kelgusida bunday minimalist qurilmalarga boʻlgan talab yanada oshadi.

Yangi eʼlon qilingan qisqichli telefon foydalanuvchilarga doimiy ravishda ijtimoiy tarmoqlar va xabarnomalar girdobida qolmasdan, real hayotga eʼtibor qaratish imkonini beradi. Kompaniya vakillari ushbu qurilma orqali zamonaviy odamlarga oʻz vaqti va diqqatini qaytarib olishda koʻmaklashishni maqsad qilgan.

Light PhoneSmartphoneTechnologyGadgetsEquity
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

How an AI agent breached the Hugging Face systemHow an AI agent breached the Hugging Face systemToday, 00:57Reliability of Radeon RX 9070 XT graphics cards revealedReliability of Radeon RX 9070 XT graphics cards revealedToday, 00:56Intel Nova Lake Processors to Feature Powerful Graphics CoreIntel Nova Lake Processors to Feature Powerful Graphics CoreToday, 00:22Sam Altman Explained Why He Left TikTokSam Altman Explained Why He Left TikTokYesterday, 23:57When AI Controls a Vending Machine: Lies, Blackmail and CompetitionWhen AI Controls a Vending Machine: Lies, Blackmail and CompetitionYesterday, 23:56Bacteria Purify Toxic Uranium in Water by 96 PercentBacteria Purify Toxic Uranium in Water by 96 PercentYesterday, 23:28
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Technology news

NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Hyper-realistic Humanoid Robot Sales Begin in China: Prices Up to $146,000
Hyper-realistic Humanoid Robot Sales Begin in China: Prices Up to $146,000
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design