Founders of Light Phone Introduce a New Device Against Digital Addiction
Texnologiyalar olamida smartfonlar hukmronlik qilayotgan bir davrda, ularning salbiy taʼsiriga qarshi chiquvchi harakatlar tobora kuchayib bormoqda. TechCrunch nashrining Equity podkastida Light kompaniyasi asoschilari Kaywei Tang va Joe Hollier oʻn yildan buyon oddiylik va texnologiyalardan dam olish gʻoyasi ustida ishlayotgani hamda maxsus qisqichli (flip) telefonni yaratgani haqida soʻzlab berishdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ixbt.com va TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, Tang va Hollier oʻtgan oʻn yil davomida texnologiyalar bilan munosabatimizdagi soddalik qiymatini oʻrganib kelmoqda. Bu jarayonda ular Andrew Yang, Kendrick Lamar va Pete Davidson kabi taniqli shaxslar bilan hamkorlik qilishgan. Hozirgi kunda esa yirik texnologik korporatsiyalarga qarshi chiquvchi "diqqat faollari" (attention activists) soni ortib borayotgani sababli, butun dunyo ularning qarashlarini tushuna boshlayotgani taʼkidlanmoqda.
Raqamli qaramlikka qarshi kurashBugungi kunda smartfonlar inson eʼtiborini doimiy ravishda oʻziga tortib, kundalik hayotga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda. Choʻntagimizga sigʻadigan bu qaramlikni yoʻq qilish oson ish emas. Light asoschilarining fikricha, anti-smartfon harakati hozirgina boshlanmoqda va kelgusida bunday minimalist qurilmalarga boʻlgan talab yanada oshadi.
Yangi eʼlon qilingan qisqichli telefon foydalanuvchilarga doimiy ravishda ijtimoiy tarmoqlar va xabarnomalar girdobida qolmasdan, real hayotga eʼtibor qaratish imkonini beradi. Kompaniya vakillari ushbu qurilma orqali zamonaviy odamlarga oʻz vaqti va diqqatini qaytarib olishda koʻmaklashishni maqsad qilgan.
…