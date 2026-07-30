LG Launches Its Own $2 Million Lithography Equipment for Sale
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, LG Production Engineering Research Institute (LG PRI) yuqori aniqlikdagi toʻgʻridan-toʻgʻri lazerli litografiya (Laser Direct Imaging, LDI) tizimining tijorat savdosini rasman boshladi. Mazkur ilgʻor qurilmaning dastlabki xaridorlari qatoridan LG Innotek hamda xorijiy bosma platalar ishlab chiqaruvchi kompaniyalardan biri joy oldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi texnologik qurilmaning bozor narxi taxminan 2 million dollarni tashkil etadi. LG vakillarining taʼkidlashicha, tizim yaqindagina ommaviy ishlab chiqarish bosqichiga chiqqaniga qaramamay, kompaniya allaqachon yangi mijozlar bilan faol muzokaralar olib bormoqda va qator qoʻshma loyihalarni amalga oshirmoqda.
Fotoshablonlardan toʻliq voz kechishMazkur ishlanmaning eng asosiy oʻziga xos jihati shundaki, u anʼanaviy fotoshablonlardan butunlay voz kechish imkonini beradi. Ularning oʻrniga kerakli rasm toʻgʻridan-toʻgʻri ultrabinafsha lazer yordamida shakllantirilib, sxema bevosita zagotovka yuzasiga tushiriladi.
Bunday yondashuv ishlab chiqarishga tayyorgarlik koʻrish vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi, mahsulot konstruksiyasiga oʻzgartirishlar kiritish jarayonini soddalashtiradi. Shuningdek, ayniqsa kichik partiyalardagi mahsulotlarni chiqarishda xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi.
Texnik imkoniyatlar va aniqlikLG maʼlumotlariga koʻra, mazkur tizim oʻlchami 1,5 dan 3 mikrometrgacha boʻlgan elementlarni yaratish quvvatiga ega. Ishlash aniqligini yanada oshirish maqsadida qurilma RTAC (Real-Time Active Compensation) nomli maxsus texnologiya bilan jihozlangan boʻlib, u ekspozitsiya jarayonida materialning mumkin boʻlgan deformatsiyalarini real vaqt rejimida kuzatib boradi va kompensatsiya qiladi.
Bu esa oʻlchami 600 × 600 millimetrgacha boʻlgan yirik oʻlchamli подложкalar bilan ishlash imkonini beradi. Yangi qurilma zamonaviy yarimoʻtkazgichli tagliklar va birikmalarni taqsimlash qatlamlarini (RDL) ishlab chiqarishga moʻljallangan boʻlib, anʼanaviy bosma platalardan tortib kremniy plastinalar va istiqbolli shisha tagliklargacha boʻlgan turli materiallarni qoʻllab-quvvatlaydi.
…