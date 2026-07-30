LG Launches Its Own $2 Million Lithography Equipment for Sale

·53·Technology
LG Launches Its Own $2 Million Lithography Equipment for Sale

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, LG Production Engineering Research Institute (LG PRI) yuqori aniqlikdagi toʻgʻridan-toʻgʻri lazerli litografiya (Laser Direct Imaging, LDI) tizimining tijorat savdosini rasman boshladi. Mazkur ilgʻor qurilmaning dastlabki xaridorlari qatoridan LG Innotek hamda xorijiy bosma platalar ishlab chiqaruvchi kompaniyalardan biri joy oldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi texnologik qurilmaning bozor narxi taxminan 2 million dollarni tashkil etadi. LG vakillarining taʼkidlashicha, tizim yaqindagina ommaviy ishlab chiqarish bosqichiga chiqqaniga qaramamay, kompaniya allaqachon yangi mijozlar bilan faol muzokaralar olib bormoqda va qator qoʻshma loyihalarni amalga oshirmoqda.

Fotoshablonlardan toʻliq voz kechish

Mazkur ishlanmaning eng asosiy oʻziga xos jihati shundaki, u anʼanaviy fotoshablonlardan butunlay voz kechish imkonini beradi. Ularning oʻrniga kerakli rasm toʻgʻridan-toʻgʻri ultrabinafsha lazer yordamida shakllantirilib, sxema bevosita zagotovka yuzasiga tushiriladi.

Bunday yondashuv ishlab chiqarishga tayyorgarlik koʻrish vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi, mahsulot konstruksiyasiga oʻzgartirishlar kiritish jarayonini soddalashtiradi. Shuningdek, ayniqsa kichik partiyalardagi mahsulotlarni chiqarishda xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi.

Texnik imkoniyatlar va aniqlik

LG maʼlumotlariga koʻra, mazkur tizim oʻlchami 1,5 dan 3 mikrometrgacha boʻlgan elementlarni yaratish quvvatiga ega. Ishlash aniqligini yanada oshirish maqsadida qurilma RTAC (Real-Time Active Compensation) nomli maxsus texnologiya bilan jihozlangan boʻlib, u ekspozitsiya jarayonida materialning mumkin boʻlgan deformatsiyalarini real vaqt rejimida kuzatib boradi va kompensatsiya qiladi.

Bu esa oʻlchami 600 × 600 millimetrgacha boʻlgan yirik oʻlchamli подложкalar bilan ishlash imkonini beradi. Yangi qurilma zamonaviy yarimoʻtkazgichli tagliklar va birikmalarni taqsimlash qatlamlarini (RDL) ishlab chiqarishga moʻljallangan boʻlib, anʼanaviy bosma platalardan tortib kremniy plastinalar va istiqbolli shisha tagliklargacha boʻlgan turli materiallarni qoʻllab-quvvatlaydi.

LGLithographyTechnologySemiconductorsInnovation
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

Huawei is preparing to present the new MateBook Pro S laptopHuawei is preparing to present the new MateBook Pro S laptopToday, 09:28New versions of the AMD Radeon RX 9050 graphics card introducedNew versions of the AMD Radeon RX 9050 graphics card introducedToday, 07:22Huawei to start production of glass-based microchips in 2027Huawei to start production of glass-based microchips in 2027Today, 05:57AMD Radeon RX 9050 graphics card will not be available for retail saleAMD Radeon RX 9050 graphics card will not be available for retail saleToday, 05:29Competition in the Microsoft and AI market is intensifyingCompetition in the Microsoft and AI market is intensifyingToday, 05:28Rosatom sets historical record in nuclear reactor productionRosatom sets historical record in nuclear reactor productionToday, 04:56
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Technology news

NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Hyper-realistic Humanoid Robot Sales Begin in China: Prices Up to $146,000
Hyper-realistic Humanoid Robot Sales Begin in China: Prices Up to $146,000
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design