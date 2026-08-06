A 245 MW Data Center Will Be Built in Place of the Exhibition Complex in Texas
AQShning Teksas shtatidagi Dallas shahrida joylashgan mashhur savdo-koʻrgazma majmuasi oʻrnida yirik raqamli infratuzilma obyekti barpo etiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, umumiy quvvati 245 MW boʻlgan zamonaviy дата-центr loyihasini Crow Holdings va CleanArc Data Centers kompaniyalari birgalikda amalga oshirishi rejalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi loyiha Dallas Market Hall binosining oʻrnida besh qavatli raqamli infratuzilma obyektini qurishni koʻzda tutadi. Majmuaning umumiy maydoni 40 akrni tashkil etib, loyihaning birinchi navbatini 2027-yilning oxiriga qadar foydalanishga topshirish moʻljallangan. Hozirda ushbu hududda yangi tadbirlarni oʻtkazish uchun arizalar qabul qilinishi toʻxtatilgan.
Maʼlum qilinishicha, Dallas Market Center 1950-yillardan buyon faoliyat yuritib keladi va taxminan 5 million kvadrat fut maydonni egallaydi. Majmua egalari boʻlgan Crow Holdings investitsiya va developerlik kompaniyasi hududni strategik jihatdan qayta qurish variantlarini koʻrib chiqmoqda. 1960-yilda ochilgan Market Hall binosi esa keng jamoatchilik uchun ochiq boʻlgan yagona obyekt hisoblanib, u yerda turli koʻrgazmalar va konsertlar oʻtkazib kelingan.
Raqamli infratuzilmani rivojlantirish strategiyasiCrow Holdings ilk bor joriy yilning yanvar oyida Dallasda дата-центr qurish rejalari haqida eʼlon qilgan edi. Biroq oʻshanda obyektni boʻsh hududda rivojlantirish koʻzda tutilgan boʻlsa, yangi zonatlashtirish hujjatlari majmua aynan Market Hall oʻrnida barpo etilishini koʻrsatmoqda. Kompaniyaning umumiy strategiyasi AQShda raqamli infratuzilmani kengaytirishga qaratilgan boʻlib, uning portfelida bir nechta shtatlarda umumiy quvvati 3 GW dan ortiq boʻlgan boʻlajak loyihalar mavjud.
Loyihaning hamkori hisoblangan CleanArc Data Centers 2024-yilda toza energiya sohasidagi 547 Energy investitsiya kompaniyasi tomonidan tashkil etilgan. Mazkur operator quvvati 300 MW dan yuqori va maydoni 200–700 akr boʻlgan yirik gipermashtabli дата-центrlarni qurishga ixtisoslashgan.
Bugungi kunda CleanArc nafaqat Dallasdagi loyiha ustida ishlamoqda, balki Virjiniya shtatining Kerolayn okrugida ham yirik obyektni rivojlantirib, AQShning boshqa hududlaridan ham yangi maydonlarni koʻzdan kechirmoqda. Ushbu tashabbuslar mamlakatda zamonaviy maʼlumotlar markazlariga boʻlgan talab ortib borayotganini koʻrsatadi.
…