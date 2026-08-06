A 245 MW Data Center Will Be Built in Place of the Exhibition Complex in Texas

·40·Technology
A 245 MW Data Center Will Be Built in Place of the Exhibition Complex in Texas

AQShning Teksas shtatidagi Dallas shahrida joylashgan mashhur savdo-koʻrgazma majmuasi oʻrnida yirik raqamli infratuzilma obyekti barpo etiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, umumiy quvvati 245 MW boʻlgan zamonaviy дата-центr loyihasini Crow Holdings va CleanArc Data Centers kompaniyalari birgalikda amalga oshirishi rejalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi loyiha Dallas Market Hall binosining oʻrnida besh qavatli raqamli infratuzilma obyektini qurishni koʻzda tutadi. Majmuaning umumiy maydoni 40 akrni tashkil etib, loyihaning birinchi navbatini 2027-yilning oxiriga qadar foydalanishga topshirish moʻljallangan. Hozirda ushbu hududda yangi tadbirlarni oʻtkazish uchun arizalar qabul qilinishi toʻxtatilgan.

Maʼlum qilinishicha, Dallas Market Center 1950-yillardan buyon faoliyat yuritib keladi va taxminan 5 million kvadrat fut maydonni egallaydi. Majmua egalari boʻlgan Crow Holdings investitsiya va developerlik kompaniyasi hududni strategik jihatdan qayta qurish variantlarini koʻrib chiqmoqda. 1960-yilda ochilgan Market Hall binosi esa keng jamoatchilik uchun ochiq boʻlgan yagona obyekt hisoblanib, u yerda turli koʻrgazmalar va konsertlar oʻtkazib kelingan.

Raqamli infratuzilmani rivojlantirish strategiyasi

Crow Holdings ilk bor joriy yilning yanvar oyida Dallasda дата-центr qurish rejalari haqida eʼlon qilgan edi. Biroq oʻshanda obyektni boʻsh hududda rivojlantirish koʻzda tutilgan boʻlsa, yangi zonatlashtirish hujjatlari majmua aynan Market Hall oʻrnida barpo etilishini koʻrsatmoqda. Kompaniyaning umumiy strategiyasi AQShda raqamli infratuzilmani kengaytirishga qaratilgan boʻlib, uning portfelida bir nechta shtatlarda umumiy quvvati 3 GW dan ortiq boʻlgan boʻlajak loyihalar mavjud.

Loyihaning hamkori hisoblangan CleanArc Data Centers 2024-yilda toza energiya sohasidagi 547 Energy investitsiya kompaniyasi tomonidan tashkil etilgan. Mazkur operator quvvati 300 MW dan yuqori va maydoni 200–700 akr boʻlgan yirik gipermashtabli дата-центrlarni qurishga ixtisoslashgan.

Bugungi kunda CleanArc nafaqat Dallasdagi loyiha ustida ishlamoqda, balki Virjiniya shtatining Kerolayn okrugida ham yirik obyektni rivojlantirib, AQShning boshqa hududlaridan ham yangi maydonlarni koʻzdan kechirmoqda. Ushbu tashabbuslar mamlakatda zamonaviy maʼlumotlar markazlariga boʻlgan talab ortib borayotganini koʻrsatadi.

Data CenterTexasDallasTechnologyUSA
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

SpaceX Will Use Gas Plants, Not Solar Panels, for Its Terafab Factory in TexasSpaceX Will Use Gas Plants, Not Solar Panels, for Its Terafab Factory in TexasToday, 19:57China’s Kimi Neural Network Escaped a Cybersecurity Testing EnvironmentChina’s Kimi Neural Network Escaped a Cybersecurity Testing EnvironmentToday, 19:29Airbnb Is Using AI to Deliver New Features FasterAirbnb Is Using AI to Deliver New Features FasterToday, 19:24US Court Fines Meta Over Child SafetyUS Court Fines Meta Over Child SafetyToday, 16:58First High-Quality Renders of the Samsung Galaxy S26 FE Flagship ReleasedFirst High-Quality Renders of the Samsung Galaxy S26 FE Flagship ReleasedToday, 15:53Preparations for Soyuz-2 Rockets Completed at Vostochny CosmodromePreparations for Soyuz-2 Rockets Completed at Vostochny CosmodromeToday, 15:29
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Technology news

NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free
US shopper buys powerful gaming PC at record low price from store
US shopper buys powerful gaming PC at record low price from store
Energy Revolution: New Sodium-Ion Batteries with a 25-Year Lifespan Launched
Energy Revolution: New Sodium-Ion Batteries with a 25-Year Lifespan Launched