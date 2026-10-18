iPhone 18 Pro Max prices changed: new list
• 256 GB, Silver: $1,569
• 256 GB, Glacier: $1,579
• 256 GB, Black: $1,579
• 256 GB, Burgundy: $1,579
• 512 GB: $1,869
• 1 TB: $2,799
iPhone 18 Pro Max
• 256 GB, Glacier: $1,779
• 256 GB, Black: $1,799, promotional price
• 256 GB, Silver: $1,779
• 256 GB, Burgundy: $1,799
• 512 GB, Black: $2,149
• 512 GB, Silver: $2,149
• 512 GB, Burgundy: $2,199
• 512 GB, Glacier: $2,139
• 1 TB, Black: $2,699
• 1 TB, Burgundy: $2,949
• 1 TB, Glacier: $2,999
• 1 TB, Silver: $2,999
The stated prices are as of October 18. Smartphone retail prices may change daily.
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