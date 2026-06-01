Supermini contra crossover: ¿Es el Seat Ibiza mejor que su modelo Arona?

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Supermini contra crossover: ¿Es el Seat Ibiza mejor que su modelo Arona?

Los dos coches de la imagen se parecen sorprendentemente, y no es solo porque ambos sean versiones restyling actualizadas pintadas en Oniric Grey. Los modelos Seat Ibiza y Arona son técnicamente parientes muy cercanos. Así lo informa Autocar.co.uk informa .

En esencia, el Arona es una versión ligeramente agrandada y elevada del hatchback Seat Ibiza. Aproveché la oportunidad para probar y sentir en la práctica cuánto difiere este crossover del supermini que conduzco yo mismo.

Aunque ambos coches están construidos sobre la misma plataforma, se diferencian en su comportamiento en carretera y las sensaciones que transmiten al conductor. Mientras que la posición de asiento alta y la mayor distancia al suelo del crossover ofrecen comodidad en la ciudad, el hatchback clásico destaca por su compacidad y maniobrabilidad.

SeatIbizaAronaAutomóvilCrossover
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Sardor Ergashev
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