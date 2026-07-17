El lanzamiento del cohete Starship V3 de SpaceX fue interrumpido inesperadamente

SpaceX, dirigida por Elon Musk, canceló en los últimos segundos el lanzamiento de la tercera generación (V3) de su sistema de cohetes Starship el jueves, desde su sitio de pruebas en el sur de Texas. Tras el encendido de los motores del cohete, el sistema automático decidió inesperadamente detener el proceso. Este fallo podría tener un impacto significativo en los planes tecnológicos y financieros de la empresa. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Elon Musk declaró en su red social X que el sistema de protección automática se activó debido a que algunos motores no se encendieron. «Algunos motores no arrancaron, lo que provocó la cancelación automática del vuelo. Esperamos intentarlo de nuevo en unos días», escribió el multimillonario. Como parte de esta misión, SpaceX planeaba llevar al espacio por primera vez sus satélites Starlink de tercera generación.

Fallos técnicos y detalles del vuelo

El proceso de preparación para el vuelo se desarrollaba inicialmente según lo previsto. Hubo una breve pausa en el último minuto de la cuenta regresiva, pero el problema se resolvió rápidamente y el proceso continuó. Sin embargo, en el momento del despegue, cuando el sistema de rociado de agua se activó y los motores del propulsor Super Heavy se encendieron, el sistema se apagó por completo. Según los datos gráficos de la transmisión de SpaceX, cuatro nuevos motores Raptor no se encendieron.

Cabe recordar que este era el segundo intento de lanzamiento del modelo Starship V3. El primer vuelo de prueba realizado en mayo terminó con resultados mixtos. En aquel entonces, aunque el cohete logró despegar de la plataforma, el propulsor Super Heavy falló durante el amerizaje en el Golfo de México. Posteriormente, la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU. realizó una investigación y solo autorizó el nuevo vuelo a principios de esta semana.

Pérdidas financieras y reacción del mercado

Este intento fallido llega en un momento inoportuno para SpaceX. El 12 de junio, la empresa realizó una histórica IPO (oferta pública inicial), recaudando más de 85 mil millones de dólares. Aunque el valor de la empresa se acercó entonces al de gigantes como Amazon y Microsoft, el precio de las acciones ha seguido cayendo durante el último mes.

Tras el fallido lanzamiento del jueves, las acciones de SpaceX cayeron más de un 4 % adicional tras el cierre de los mercados. El precio de los valores ha caído ahora por debajo de la cifra de 135 dólares registrada durante la IPO. Esto genera cierta preocupación entre los inversores sobre los planes a corto plazo de la empresa.

Los proyectos Starship y Starlink son los pilares fundamentales de la estrategia de SpaceX. La empresa busca demostrar la viabilidad económica de su concepto de «centros de datos orbitales». Starlink sigue siendo actualmente la parte más rentable y la única fuente de beneficios de SpaceX, por lo que el éxito en la puesta en órbita de la nueva generación de satélites es vital para la empresa.