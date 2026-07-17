El alcalde de San Francisco endurece las normas tras los atascos causados por los robotaxis de Waymo

El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, a pesar de apoyar la innovación tecnológica, ha pedido medidas estrictas para regular la actividad de los vehículos autónomos. Esto se debe a un atasco masivo ocurrido el 4 de julio de este año, en el que participaron robotaxis de Waymo y que paralizó las calles de la ciudad durante horas. Este incidente ha aumentado la preocupación sobre el comportamiento de los vehículos autónomos en situaciones inesperadas. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según TechCrunch, el alcalde Lurie envió una carta oficial a los reguladores estatales solicitando la introducción de requisitos nuevos y más estrictos para los robotaxis. El problema es que, durante eventos festivos, decenas de coches de Waymo se detuvieron en medio de la carretera debido a que se quedaron sin batería o por fallos técnicos. Esta situación obstaculizó no solo el tráfico de los conductores comunes, sino también el de los autobuses de transporte público y servicios especiales.

La cuestión de la fiabilidad en situaciones de emergencia

En su llamamiento, Daniel Lurie destacó que la legislación actual del estado de California no cubre completamente el comportamiento de los vehículos autónomos en situaciones de emergencia. Según él, los robotaxis no solo deben circular de forma segura en condiciones normales, sino también funcionar de manera fiable durante eventos públicos o cortes de energía. El alcalde considera que las normas actuales no están preparadas para situaciones tan complejas.

Según la nueva normativa propuesta, las empresas fabricantes de robotaxis deben demostrar las siguientes cuatro capacidades básicas:

Retirar inmediatamente los vehículos defectuosos o detenidos de los carriles de circulación;

Capacidad para cambiar rutas, zonas de servicio y puntos de recogida de pasajeros en tiempo real;

Compartir datos operativos en tiempo real con las agencias gubernamentales locales;

Superar pruebas especiales sobre el funcionamiento en condiciones de gran flujo de personas y tráfico complejo.

Actualmente, hay cerca de 1 000 robotaxis de Waymo operando en el área de San Francisco. Con esta cifra, es el mayor operador de la región. Asimismo, Zoox, propiedad de Amazon, y proyectos de robotaxis en colaboración con Uber también intentan hacerse un hueco en el mercado. Tesla, por su parte, aún no cuenta con autorización para la conducción totalmente autónoma y ofrece servicios bajo la supervisión de un conductor.

San Francisco y Silicon Valley han sido durante mucho tiempo el principal campo de pruebas para tecnologías autónomas. Seis empresas, como Nuro, Waymo y Zoox, tienen derecho a realizar pruebas sin conductor. Sin embargo, los últimos acontecimientos demuestran la necesidad de actualizar el marco legal para garantizar la infraestructura urbana y la seguridad de los ciudadanos junto con el progreso tecnológico.

Los expertos señalan que, aunque las normas de California son mucho más estrictas que las de otros estados de EE. UU., el caso de Waymo demostró que el sistema aún tiene deficiencias. Si se aceptan las propuestas del alcalde, esto podría convertirse en un nuevo modelo para regular la actividad de los robotaxis no solo en San Francisco, sino en todo el mundo.