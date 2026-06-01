Dúo inesperado ante el Presidente: Ozodbek, Otabek y Jenisbek comienzan a cantar

Los momentos sinceros que involucran a reconocidos representantes de la música pop uzbeka, Ozodbek Nazarbekov, Otabek Mutalxo‘jayev y Jenisbek Piyazov, están despertando un gran interés en las redes sociales.

Se supo que los artistas interpretaron una canción de manera espontánea, sin preparación alguna, en un evento con la presencia del Presidente. La inesperada actuación musical brindó un ambiente alegre a los asistentes.

Como se puede ver en los videos, los famosos cantantes interpretaron canciones nacionales en vivo, dándole un espíritu único al evento. Su actuación conjunta, en particular, fue recibida calurosamente por los participantes.