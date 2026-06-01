Eder Militao podría ser vendido si Jose Mourinho regresa al Real Madrid

Los rumores sobre grandes cambios en el Real Madrid se intensifican. Se dice que el reconocido técnico portugués Jose Mourinho podría regresar pronto al banquillo del club blanco. Si este escenario se cumple, una reestructuración importante en Madrid es muy probable.

Según los informes, Mourinho ya ha comenzado a planificar la plantilla para la próxima temporada. El técnico portugués es conocido por sus exigencias estrictas y su carácter fuerte. Por ello, su posible regreso podría afectar directamente el futuro de varios jugadores.

Fuentes como Transfer News Live y El Nacional indican que Mourinho exige a la directiva del Real Madrid la venta del defensa central Eder Militao. La razón principal son los constantes problemas de lesiones del brasileño.

Militao ha sido una pieza clave en la defensa del Real Madrid en los últimos años, destacando por su velocidad y fuerza física. Sin embargo, las lesiones frecuentes han impedido su regularidad. Para un club que lucha por grandes objetivos, la disponibilidad de los jugadores es vital.

Mourinho se centra en este aspecto. El técnico portugués prefiere defensores fiables y físicamente aptos para una temporada larga. Si un jugador se lesiona a menudo, esto afecta seriamente sus planes.

Por tanto, el futuro de Militao está en duda. Según las fuentes, el PSG está interesado en el brasileño de 28 años. El club parisino busca reforzar su defensa y ve a Militao como una opción viable.

Sin embargo, el traspaso no será fácil, ya que el Real Madrid no quiere dejar salir al jugador por un precio bajo. Madrid exige una suma importante, que el PSG aún no está dispuesto a pagar. Hay interés, pero las negociaciones financieras serán intensas.

Para Militao, esta situación es un punto de inflexión. Juega en uno de los clubes más grandes del mundo, pero corre el riesgo de no entrar en los planes del nuevo entrenador. Un cambio de equipo podría ser una opción lógica.

El interés del PSG subraya sus ambiciones. Los parisinos compiten por todo en Europa y quieren jugadores con experiencia. Si Militao está sano, puede fortalecer la defensa de cualquier equipo top.

El regreso de Mourinho aún no es oficial. Se sugiere que si Florentino Perez gana las elecciones presidenciales el 7 de junio, la probabilidad de que el portugués tome el mando del club es muy alta.

Este escenario genera gran interés entre los aficionados del Real Madrid. El paso anterior de Mourinho dejó huella, y su regreso podría traer disciplina y un carácter único al equipo.

Mourinho siempre llega con sus propias exigencias. Quiere jugadores que encajen en su filosofía. Las noticias sobre Militao son una primera señal de cuáles podrían ser sus planes.

Para el Real Madrid, es una decisión delicada. En su mejor nivel, Militao es uno de los mejores centrales del mundo. Pero el riesgo de lesiones es una preocupación natural para el club.

El desarrollo de la situación depende de las elecciones de Perez, la decisión final sobre Mourinho y la oferta del PSG. Una cosa es segura: si Mourinho regresa, el verano en Madrid será muy movido.